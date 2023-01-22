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Зеленський привітав громадян із Днем Соборності України: "Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав громадян із Днем Собороності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні.

"Дорогий народе! Сьогодні ми відзначаємо День Собороності України. Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. 

Це стало новим відродженням нашої соборності України. І це не лише об'єднання двох берегів. Це єдність мільйонів людей. Це єдність усіх наших земель. Усіх наших регіонів. Де всі - один за одного. Кожен регіон захищає кожен регіон. У кожного з нас більше немає чужих міст, сіл, вулиць. Кожне місто - рідне. Кожне село - рідне. Кожна вулиця - рідна. Навіть якщо ми там ніколи в житті не були.

І бійці з Києва, Львову, Кривого Рогу, Житомира, Луганська та багатьох інших міст б'ються за Маріуполь, Куп'янськ та Ізюм. А бійці з Ізюма, Куп'янська й Маріуполя та багатьох інших міст б'ються за Авдіївку, Бахмут і Соледар. І всі разом захищають Київ. І всі разом захищають Харків. І всі разом захищають", звільняють Херсон", - наголосив глава держави.

Сьогодні всі Українці, де б не народилися та зростали, захищають Україну, додав він.

"Моє Закарпаття, мою Волинь, моє Поділля, мою Таврію, мою Сіверщину, моє Полісся, мою Наддніпрянщину, мій Донбас, мою Галичину, моє Придніпров'я мою Слобожанщину, моє Приазов'я, мою Буковину і, звісно, мій Крим. І ніякий він не "ваш", - сказав президент.

"Наша соборність міцна. Мурами Аккермана, "Паланку", Хотина й Кам'янця-Подільського, Меджибожа, замку Любарта, Генуезької фортеці. Наша соборність сяє золотоверхими лаврами. Києво-Печерська, Почаївська й Святогірська. Соборність – це Софія, собор Святого Юра, велика ханська мечеть Бахчисарая та синагога у Дніпрі.

Соборність закодована у візерунках нашої вишивки, сюжетах косівської кераміки, петриківському розписі та орнаменті орьнек. Соборність чутно в рокотанні кобзи, бандури, трембіти й кримськотатарської зурни. Соборність віртуозно лунає музикою Леонтовича, Скорика, Івасюка. Соборність заримована рядками Франка, Українки, Шевченка, Стуса, Симоненка й Костенко. Соборність змальована барвами у полотнах Примаченко, Білокур і Марчука.

Соборність величаво панує на Говерлі та Ай-Петрі. Соборність квітне буйним цвітом сакури, у Долині нарцисів, Софіївці, Асканії-Нові. Соборність загадково мовчить у скелях Довбуша, базальтових стовпах, Олешківській пустелі, Дністровському каньйоні, "тунелі кохання", на чернігівських валах і схилах Витачева.

Соборність гримить на "Південмаші", "Антонові", ХТЗ та "Криворіжсталі". Соборність добувають у шахтах Луганщини та Львівщини.

Соборність освітлює знаннями у Києві, Бердянську, Львові, Глухові, Острозі, Харкові та Чернівцях.

Соборність реве хвилями Дніпра, Дунаю, Південного Бугу, Тиси й Сіверського Дінця. У водах Світязя, Синевиру та Сивашу.

В усій нашій Україні. Влітку. Восени. Взимку. Навесні. Все це ми захищаємо. Разом. І переможемо. Разом. І звуки перемоги почує вся Україна. Мої любі Закарпаття, Волинь, Поділля, Таврія, Сіверщина, Полісся, Наддніпрянщина, Галичина, Придніпров’я, Слобожанщина, Приазов’я, Буковина, Донбас і, звісно, Крим.. Моя Україна. Наша Україна.

Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина.

З Днем Соборності, дорогий народе!

З Днем Соборності, непоборні!" - підсумував Зеленський.

Читайте: Світ потребує більшої рішучості й більшої співпраці для того, щоб зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок, - Зеленський

Автор: 

День Соборності України (84) Зеленський Володимир (23689) привітання (730)


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Топ коментарі
+38
З вуст людини, яка порівнювала Єдину Соборну Украхну з актрисою німецьких фільмів для дорослих, жартувпла з чорних сторінок української історії (сеньор Голодомор), насміхалася власне з самох боротьби за Соборність і Незалежність ("це не кацапи наступають, це кордон пересовується" ) чути такі слова якось не органічно.
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22.01.2023 09:33
+30
Друга "мудрість" Найвеличнішого лідера **********:

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22.01.2023 09:37
+30
Раніше добре продавалося малоросійство, зараз - український патріотизм.
Що не кажіть, добре бути порноактором, котрий приймає в усіх позах з усіх боків - аби лише в долоні плескали й бабки (голоси) віддавали.
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22.01.2023 09:49
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Він завжди знав про першу мудрість виявляється, а з 24 лютого дізнався і другу, от жеж падла, лицемір. Слiв немає .
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22.01.2023 09:25 Відповісти
Друга "мудрість" Найвеличнішого лідера **********:

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22.01.2023 09:37 Відповісти
ти крадеш більше кожен день
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22.01.2023 10:31 Відповісти
https://novynarnia.com/2023/01/20/istoriya-********-ne-bude/?fbclid=IwAR21pizWPPoEi3onD7qJxYmh1B5szqruVpgOpRacI5ul9JWrfPB8ia7QG2c Історія України не буде обов'язковим предметом під час складання НМТ-2023 для вступу до вишу.
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23.01.2023 04:27 Відповісти
Чергова хуцпа від дегенерата.
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22.01.2023 09:28 Відповісти
И русня нас сегодня не поздравит налетом? Видно там дела совсем плохи уже.
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22.01.2023 09:29 Відповісти
"Сплюнь"! "Ще не вечір!"
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22.01.2023 09:32 Відповісти
У нас вже тривога.
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22.01.2023 09:35 Відповісти
Тримайтесь і тихого дня .Нехай усе погане іде за руським кораблем.
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22.01.2023 09:49 Відповісти
"Блазню" варто уточнить - з ким саме українцям, в першу чергу, бороться за "соборну Україну"? З кацапами? Чи з тим, що казав: "Сайдёмся пасередине" ", "Рассия не наступает - ана просто атадвигает границу Украины" ?
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22.01.2023 09:31 Відповісти
22 січня 1918 року українці проголосили власну державність, але про це ні слова.
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22.01.2023 09:32 Відповісти
доки ми будемо терпіти це нєдорозумєніє на своїй землі ?
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22.01.2023 09:32 Відповісти
З вуст людини, яка порівнювала Єдину Соборну Украхну з актрисою німецьких фільмів для дорослих, жартувпла з чорних сторінок української історії (сеньор Голодомор), насміхалася власне з самох боротьби за Соборність і Незалежність ("це не кацапи наступають, це кордон пересовується" ) чути такі слова якось не органічно.
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22.01.2023 09:33 Відповісти
Раніше добре продавалося малоросійство, зараз - український патріотизм.
Що не кажіть, добре бути порноактором, котрий приймає в усіх позах з усіх боків - аби лише в долоні плескали й бабки (голоси) віддавали.
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22.01.2023 09:49 Відповісти
👏👏👏👏👏
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22.01.2023 09:52 Відповісти
верховний крадій украіни
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22.01.2023 10:30 Відповісти
привітання іуди
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22.01.2023 09:36 Відповісти
Рано чи пізно( Два-три, максимум 5-15 років потрібно почекати.
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22.01.2023 09:36 Відповісти
Блазень вітає порноактрису фільмів для дорослих.
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22.01.2023 09:37 Відповісти
Це той що зображав з себе недолугого хахла.
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22.01.2023 10:19 Відповісти
це той кто називав украіну повіей а нашу віру термосом. для кого расеяне були свати
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22.01.2023 10:29 Відповісти
https://youtu.be/824PAV-XcaQ ..

Сьогодні 105 річниця Незалежності УНР від 22 січня 1918 року,тата 104 річниця Соборності УНР та ЗУНР...
Слава Україні Слава ЗСУ Слава генералу Залужному ✊👌💪🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
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22.01.2023 10:26 Відповісти
а якщо перестати красти..ти над цим не задумався.верховний крадій украіни
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22.01.2023 10:27 Відповісти
Нехай прочитає конституцію, та розбереться, що має робити виконавча влада та починає РОБИТИ!Дістав вже!
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22.01.2023 11:37 Відповісти
Лозинського також привітав?
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22.01.2023 11:40 Відповісти
Чудова промова. Молодець. Після 24 лютого маємо гарного президента. Не кожен може усвідомити та визнати свої помилки.
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22.01.2023 12:02 Відповісти
Які помилки він тут визнав? Нарізано з багатьох дублів і кількох камер компільовний відеоряд, який покликаний створити враження грою актора, а не висловити почуття людини. Така сама облуда, яку подавали українцям з часів серіалу "слуга народу". От тільки п'ятий сезон - воєнний.
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23.01.2023 00:50 Відповісти
згідно з законами України депутати, міністри та інша ******* воювати не будуть
це означає, що коли закінчиться війна, в керівництві держави та в ВР не буде ні одного УАТО та
УБД.
і ні хто з них не збирається і навіть думки не має піти добровольцем
і навіть уяви нема що вони на наступних виборах кануть в лєту
вже навіть починають ділити ще не надані гроші (репарації) від рф та інвестиційні на відбудову які
надасть світова спільнота
самовпевнені вискачки, ворюги та афериси!!!
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22.01.2023 12:36 Відповісти
У своїй першій https://www.president.gov.ua/videos/novorichne-privitannya-prezidenta-********-1637 новорічній промові президент Зеленський сказав, що "неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована", а також "немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину
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22.01.2023 13:08 Відповісти
На мій погляд,Зеленському вже час припиняти ті кожноденні спічі і зайнятися виявленням агентів у вищих ешелонах СБУ, ДБР, прокуратурі і т.д. Очевидно,що його безпосередні підлеглі з цим не справляються. Так можна і країну просрати, достатньо тільки глянути на головного в ДБР.
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22.01.2023 13:33 Відповісти
Так і на себе вийти можна!
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22.01.2023 22:19 Відповісти
Краще б промовчав. За що нам цей ковід, зеленський та пуйло?
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22.01.2023 14:26 Відповісти
Які глибокі знання про Неньку! Який проникливий декламатор! Якби не підле оточення
зрадників та корупціонерів, був би найкращим президентом України.
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22.01.2023 15:17 Відповісти
Пане "президент ", раджу вам і всій вашій мародерській шайкі іти на х#й , бо з такою наволоччю у владі ми замахаємося боротися за Незалежність України .
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22.01.2023 15:29 Відповісти
https://bastion.tv/partiya-arestovicha-zaminit-regionaliv-i-opzzh_n51920 «Партія Арестовича» замінить регіоналів і ОПЗЖ.
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22.01.2023 16:43 Відповісти
Про безперервну боротьбу нам розповідає безсоромна гнида, яка на п'ятому році війни, як тільки дорвалася до влади, згорнула всі оборонні програми, припинила фінансування армії, розставила зрадників на ключові посади, а бюджетні гроші спустила на відкати по асфальту.
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22.01.2023 15:39 Відповісти
Якщо не припиняти красти, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде зруйновано"
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22.01.2023 16:54 Відповісти
Мудило зеленое, а как же твое знаменитое "Дагаварится посередине"? Не порти праздник людям, проходи мимо...
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22.01.2023 17:10 Відповісти
Бесит,что оно именно изображает.И у него на самом деле не болит.И что бы он не творил мы всеравно выстоим.Только вот украинцы могут кончится быстрее,чем его незламнисть.
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22.01.2023 17:44 Відповісти
"Какая разницца" - вже не актуальне? Карколомний поворот на 180 градусів.
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22.01.2023 18:09 Відповісти
Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено.... Мы что не по настоящему едины? Почему? Потому что мешаем вам крышевать и воровать с ОПЗЖ они же переобутые Відновлення України. Верните Прозоро, Откройте декларации чиновников. Сегодня все Украинцы, где бы ни родились и выросли, защищают Украину. А вы стали новым единым возрождением с колоборантами с ОПЗЖ...... Вы не зламні идите в окопы и берегите там свои яйца а мы пока провернем и здесь и там и на дорогах, и на закупках для военных, а вечерком мы раскинем в карты на бабки в ресторане с завхозом Януковича Андреем Кравцем, сын которого Владимир Кравец зам главы земельной комиссии в Киевсовете, пока наши пацаны защищают каждый метр, сын завгоспа Януковича распоряжается Киевской землей.... Цырк...на костях Украинцев....
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22.01.2023 20:45 Відповісти
Потужне відео від потужного президента
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22.01.2023 21:52 Відповісти
Ви потужність вимірюєте хрипкістю голосу чи хмурістю брів?
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23.01.2023 00:31 Відповісти
Воно рубашку вдягнуло - це типу знак що все гаразд і ми перемагаємо
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23.01.2023 00:14 Відповісти
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23.01.2023 00:16 Відповісти
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23.01.2023 00:18 Відповісти
Набридло це сцяння в очі кожного дня. Віслюк втратив відчуття реальності іще задовго до війни.
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23.01.2023 07:39 Відповісти
 
 