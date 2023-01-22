Керівництво РФ планує провести реформу армії через імовірну військову загрозу навіть після війни з Україною, - британська розвідка
Російське керівництво задумало реформу армії через імовірну військову загрозу в майбутньому. Однак РФ буде важко укомплектувати нові війська.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії.
Британська розвідка нагадала, що 17 січня міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував масштабну реформу армії, яку планують реалізувати в період з 2023 по 2026 рік.
Згідно з інформацією Міноборони РФ, російські війська планують збільшити до 1,5 млн осіб, тобто на 11%. Також Шойгу оголосив про створення Московського та Ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської організації військ на заході Росії. Новий корпус хочуть розмістити в Карелії, неподалік кордону з Фінляндією.
Британська розвідка вважає, що такі рішення свідчать, що Росія може готуватися до військової загрози навіть після війни з Україною. Однак, ймовірно, РФ зіткнеться з труднощами щодо укомплектування нових військ.
"Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, найімовірніше, вважає, що посилена військова загроза із застосуванням звичайних озброєнь збережеться ще багато років після нинішньої війни в Україні. Однак Росії, найімовірніше, буде важко укомплектувати персонал та оснастити заплановане розширення", - зазначає розвідка Британії.
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Россия поставила в 2022 году в Китай рекордный объём газа и резко нарастила экспорт нефти в январе после скидок в 50%;
- Китай смог заместить только 23% потерянных Россией поставок из ЕС и вернулся во времена Мао Цзэдуна в демографии и экономике;
Даже в самых крупных городах нет вообще никакого народного движения и общества, кроме диаспор и бойцовских клубов. Ни у одного русака нету в телефоне номера, по которому ты звонишь и к себе приезжает силовая поддержка из 20 русаков. Нету и не будет. И не важно, что их 80% по национальному составу. 5-10 борцух вполне могут держать стадо русаков под контролем. В прямом смысле этого слова, поставь сотню русаков в 1 шеренгу и унижай каждого по очереди, они никогда друг за друга не вступятся. Более-менее лидерские русаки уже уехали в прошлом году и назад не вернутся, у них другая жизнь и им надо ее налаживать. Все, россии уже конец, будем добивать. Чтобы никто из наших детей и внуков в будущем не мог нас обвинить, почему мы не придушили гадюку, когда были все карты в руках на этот момент, а возможно дали гадюке набраться сил и снова напасть уже на наших потомков.
А так, єдиний наслідок- те, що на камазах біла смуга на колесах буде на півпальця ширшою. Ціна цього поліпшення-півбюджета.
Одним словом-ЦИРК
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