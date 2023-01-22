Керівництво РФ планує провести реформу армії через імовірну військову загрозу навіть після війни з Україною, - британська розвідка

Російське керівництво задумало реформу армії через імовірну військову загрозу в майбутньому. Однак РФ буде важко укомплектувати нові війська.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка нагадала, що 17 січня міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував масштабну реформу армії, яку планують реалізувати в період з 2023 по 2026 рік.

Згідно з інформацією Міноборони РФ, російські війська планують збільшити до 1,5 млн осіб, тобто на 11%. Також Шойгу оголосив про створення Московського та Ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської організації військ на заході Росії. Новий корпус хочуть розмістити в Карелії, неподалік кордону з Фінляндією.

Британська розвідка вважає, що такі рішення свідчать, що Росія може готуватися до військової загрози навіть після війни з Україною. Однак, ймовірно, РФ зіткнеться з труднощами щодо укомплектування нових військ.

"Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, найімовірніше, вважає, що посилена військова загроза із застосуванням звичайних озброєнь збережеться ще багато років після нинішньої війни в Україні. Однак Росії, найімовірніше, буде важко укомплектувати персонал та оснастити заплановане розширення", - зазначає розвідка Британії.

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