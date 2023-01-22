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Керівництво РФ планує провести реформу армії через імовірну військову загрозу навіть після війни з Україною, - британська розвідка

рф,армія,росія,арміярф

Російське керівництво задумало реформу армії через імовірну військову загрозу в майбутньому. Однак РФ буде важко укомплектувати нові війська.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка нагадала, що 17 січня міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував масштабну реформу армії, яку планують реалізувати в період з 2023 по 2026 рік.

Згідно з інформацією Міноборони РФ, російські війська планують збільшити до 1,5 млн осіб, тобто на 11%. Також Шойгу оголосив про створення Московського та Ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської організації військ на заході Росії. Новий корпус хочуть розмістити в Карелії, неподалік кордону з Фінляндією.

Британська розвідка вважає, що такі рішення свідчать, що Росія може готуватися до військової загрози навіть після війни з Україною. Однак, ймовірно, РФ зіткнеться з труднощами щодо укомплектування нових військ.

"Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, найімовірніше, вважає, що посилена військова загроза із застосуванням звичайних озброєнь збережеться ще багато років після нинішньої війни в Україні. Однак Росії, найімовірніше, буде важко укомплектувати персонал та оснастити заплановане розширення", - зазначає розвідка Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони Росії намагається реформувати армію, але шквал критики всередині країни заважатиме змінам, - ISW

Автор: 

армія рф (17207) Велика Британія (5549) розвідка (3856) росія (64926) реформи (3206)


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Топ коментарі
+4
Щпіцрутени ?
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22.01.2023 09:36
+4
Кого они там будут проводить? Реформу армии, которой больше не будет существовать? Нет, этого не будет. Зато вот что они будут точно проводить, так это учить женщин как жить по законам шариата, носить платок, служить мужчинам как рабыня, а русаков-мужчин никто учить не будет, достаточно ударов палкой и указаний, что им нужно делать, ****** руским.

Даже в самых крупных городах нет вообще никакого народного движения и общества, кроме диаспор и бойцовских клубов. Ни у одного русака нету в телефоне номера, по которому ты звонишь и к себе приезжает силовая поддержка из 20 русаков. Нету и не будет. И не важно, что их 80% по национальному составу. 5-10 борцух вполне могут держать стадо русаков под контролем. В прямом смысле этого слова, поставь сотню русаков в 1 шеренгу и унижай каждого по очереди, они никогда друг за друга не вступятся. Более-менее лидерские русаки уже уехали в прошлом году и назад не вернутся, у них другая жизнь и им надо ее налаживать. Все, россии уже конец, будем добивать. Чтобы никто из наших детей и внуков в будущем не мог нас обвинить, почему мы не придушили гадюку, когда были все карты в руках на этот момент, а возможно дали гадюке набраться сил и снова напасть уже на наших потомков.
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22.01.2023 09:47
+3
Больше водки и кувалд. Под ружьё возьмёт пенсионеров из стада 9 мая.
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22.01.2023 12:38
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розги-от головна рехформа
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22.01.2023 09:34 Відповісти
Щпіцрутени ?
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22.01.2023 09:36 Відповісти
Після нашої перемоги у рф не буде керівництва. Буде міжнародний менеджмент, який поділить колишню московію на багато незалежних держав.
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22.01.2023 09:39 Відповісти
в таке хочеться вірити,Але будуть вирішувати міжнародні гравці.на кшалт "Більдербергського клубу"..міжнародні політики,вони керують , і вибудовують світ яким повинен бути у майбутньому,звичайно вони хотять жити у мирі і не боятись ,щоб якийсь наступний бункерний ідіот погрожував ,ядерною зброєю.
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22.01.2023 09:46 Відповісти
Реформа армії може допомогти саморозпаду? 🤔 Сумніваюся. Єдине, в чому у мене сумнівів нема, то у нездатності кацапії до будь-якого мефлрмуяання. Там досі, у ХХІ столітті дикий феодалізм з елементами рабства.
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22.01.2023 09:39 Відповісти
Дмитрий Потапенко и новости недели: -

Россия поставила в 2022 году в Китай рекордный объём газа и резко нарастила экспорт нефти в январе после скидок в 50%;

- Китай смог заместить только 23% потерянных Россией поставок из ЕС и вернулся во времена Мао Цзэдуна в демографии и экономике;
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22.01.2023 10:49 Відповісти
НА ЖАЛЬ,"на підсосі" рашенбюджет ще має запас( офіційно 11.4 трлн. руб у ФНБ) на 2-2.5 роки...
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22.01.2023 10:55 Відповісти
Фублей можуть і 100тищ тріліонів намалювати
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22.01.2023 12:22 Відповісти
На кожен будинок по надувному Панцирю і буде їм щастя.
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22.01.2023 09:40 Відповісти
Щоб у цих потвор більше ніколи не було армії їх потрібно денацифікувати та демілітаризувати.
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22.01.2023 09:42 Відповісти
Кого они там будут проводить? Реформу армии, которой больше не будет существовать? Нет, этого не будет. Зато вот что они будут точно проводить, так это учить женщин как жить по законам шариата, носить платок, служить мужчинам как рабыня, а русаков-мужчин никто учить не будет, достаточно ударов палкой и указаний, что им нужно делать, ****** руским.

Даже в самых крупных городах нет вообще никакого народного движения и общества, кроме диаспор и бойцовских клубов. Ни у одного русака нету в телефоне номера, по которому ты звонишь и к себе приезжает силовая поддержка из 20 русаков. Нету и не будет. И не важно, что их 80% по национальному составу. 5-10 борцух вполне могут держать стадо русаков под контролем. В прямом смысле этого слова, поставь сотню русаков в 1 шеренгу и унижай каждого по очереди, они никогда друг за друга не вступятся. Более-менее лидерские русаки уже уехали в прошлом году и назад не вернутся, у них другая жизнь и им надо ее налаживать. Все, россии уже конец, будем добивать. Чтобы никто из наших детей и внуков в будущем не мог нас обвинить, почему мы не придушили гадюку, когда были все карты в руках на этот момент, а возможно дали гадюке набраться сил и снова напасть уже на наших потомков.
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22.01.2023 09:47 Відповісти
"Все идет по плану",ага.)
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22.01.2023 10:04 Відповісти
Ця б заява звучала страшно, аби не автори.
А так, єдиний наслідок- те, що на камазах біла смуга на колесах буде на півпальця ширшою. Ціна цього поліпшення-півбюджета.
Одним словом-ЦИРК
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22.01.2023 10:20 Відповісти
Робота новейшей модернизированой системы ПВО "Вяликосткрепнойго" мордора...
""
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22.01.2023 10:30 Відповісти
какая реформа и какой армии... не будет больше расии, не дадут этому уроду держать такую армию... расию разделят на 15-20 государств минимум... и всем субъектам запретят иметь армию, флот, военно-промышленный комплекс, ядерную энергетику и пр.
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22.01.2023 10:37 Відповісти
Больше водки и кувалд. Под ружьё возьмёт пенсионеров из стада 9 мая.
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22.01.2023 12:38 Відповісти
Желаю оленеводу и остальным ********* сломать шею на данном поприще.
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22.01.2023 15:15 Відповісти
А в чем реформа заключается . В том чтобы вернуть совковые лекала? Тут только кучму можно процитировать «Ну це все было вже». В нулевые насоздавали бтрг а толку. На выходе вернулись к старому дедовскому способу. Зэки, заградотряды, пехота в виде основной ударной силы, ну и тактика выжженной земли, уж куда без неё.
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22.01.2023 16:17 Відповісти
 
 