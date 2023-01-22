Окупанти 49 разів обстріляли Херсонщину. В обласному центрі влучання у держпідприємство, хлібокомбінат та житлові будинки, - ОВА

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Окупанти атакували область із артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Херсон армія РФ обстріляла 13 разів - вели вогонь по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в державне підприємство, річпорт, хлібокомбінат та будинки містян.

"Минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - інформує очільник регіону.

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