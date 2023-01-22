Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 19 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 19 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Лежине, Чарівне, Ольгівське, Залізничне, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Новоданилівка, Білогір'я, Малинівка, Щербаки, Мала Токмачка, Червоне, Гуляйпільське, Преображенка, Степове, Степногірськ, Юрківка. Надійшло 36 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилася.

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