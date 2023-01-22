Голова Держдуми РФ Володін погрожує Заходу через поставки зброї Україні: Це призведе до "страшної війни" та "трагедії світового масштабу"
Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що постачання наступального озброєння Києву призведе до "глобальної катастрофи".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
За його словами, заходами у відповідь буде використанням "більш потужної зброї".
Володін вважає, що Захід такими діями "веде світ до страшної війни - до інших бойових дій, ніж зараз, коли удари завдаються лише по інфраструктурі".
Враховуючи технологічну перевагу зброї РФ, результатом може стати трагедія світового масштабу, яка знищить західні країни, вважає він.
Топ коментарі
+74 Anton Sinelnyk #474732
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+38 Javelina Bayraktarivna
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У нього обличчя "як у кота, який гладить на сєчку" 😂
А так да, хай забираються в їхні *****.
Это мог быть хороший аргумент, но только не тогда, когда его используют только петухи. Зашкварен он уже.
Здаэться ведмідь, то зовсім не ведмідь, а скунс в ведмежачій шкірі....
Тобто, володін просто бере світ на "понт".
відкусити член під час мінету.
Воно, бл*дь, з ким воює, з Зімбабвою, чи з Гвінея-Бісау?
Остались три глохнущих "Арматы" и ржавые т-62, т-55.
Не смеши людей....