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Новини Війна
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Голова Держдуми РФ Володін погрожує Заходу через поставки зброї Україні: Це призведе до "страшної війни" та "трагедії світового масштабу"

володін

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що постачання наступального озброєння Києву призведе до "глобальної катастрофи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

За його словами, заходами у відповідь буде використанням "більш потужної зброї".

Володін вважає, що Захід такими діями "веде світ до страшної війни - до інших бойових дій, ніж зараз, коли удари завдаються лише по інфраструктурі".

Враховуючи технологічну перевагу зброї РФ, результатом може стати трагедія світового масштабу, яка знищить західні країни, вважає він.

Читайте: Голова Держдуми РФ Володін погрожує Німеччині у разі вилучення російських активів

Автор: 

росія (64926) погрози (487) Володін В’ячеслав (80)


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Топ коментарі
+74
какой боевой *******
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22.01.2023 09:45
+38
Забирайтесь в свої ***** і поставки припиняться.
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22.01.2023 09:45
+38
Відчувають загнані пацюки свій кінець. Останні понти перед кінчиною.
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22.01.2023 09:46
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какой боевой *******
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22.01.2023 09:45 Відповісти
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22.01.2023 09:54 Відповісти
Знищення державності росії буде трагедією виключно путінської банди! Сотні поневолених корінних народів росії нарешті отримають свободу!
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22.01.2023 10:08 Відповісти
Там усі такі: "Замглавы фракции ЕР в Госдуме предложил убрать из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ".
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22.01.2023 10:13 Відповісти
Там бойових підарасів немає(це як в анекдоті). На росії просто всі педіки.
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22.01.2023 10:34 Відповісти
Держите меня семеро😂

У нього обличчя "як у кота, який гладить на сєчку" 😂
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22.01.2023 11:30 Відповісти
Забирайтесь в свої ***** і поставки припиняться.
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22.01.2023 09:45 Відповісти
Не припиняться. Де факто, переозброєння відповідно до стандартів НАТО.
А так да, хай забираються в їхні *****.
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22.01.2023 09:49 Відповісти
До того часу переозброєння буде завершено і ми вироблятимемо зброю натівських стандартів.
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22.01.2023 09:53 Відповісти
нє, але яйце вже коштує , як в арміях НАТО ,і картопля вартує більше ,як та що вирощена в Сахарі і привезена в Україну.З такими швидкими і потужними реформами,котрі запровадив "головнозелений лідор" в армії вже можна Україну брати в НАТО і надавати "леопарди" з "абрамсами" і ескадрилью , другу невидимок
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22.01.2023 10:15 Відповісти
Пхахаах!!!
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22.01.2023 09:45 Відповісти
Відчувають загнані пацюки свій кінець. Останні понти перед кінчиною.
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22.01.2023 09:46 Відповісти
Ну по факту кремлевских имеют. У запада многократно больше гарантированых средсвт поражения, за 20 метровым столом не спрятаться
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22.01.2023 10:52 Відповісти
https://mind.ua/openmind/20249462-viprobuvannya-provalilis-ale-ostrah-zalishivsya-chogo-chekati-vid-rosijskoyi-yadernoyi-torpedi-posejdo https://mind.ua/openmind/20249462-viprobuvannya-provalilis-ale-ostrah-zalishivsya-chogo-chekati-vid-rosijskoyi-yadernoyi-torpedi-posejdo

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22.01.2023 11:15 Відповісти
Дід Джо ще той троляка
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22.01.2023 11:25 Відповісти
Угу, как уже говорилось, Америка за день может выстрелять 11.000 Томагавков. После этого выживет только Якутия.
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22.01.2023 12:07 Відповісти
И что этот гомосек с погонялом "Володя Голубые дали " сделает? Отсосет и сплюнет?
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22.01.2023 09:46 Відповісти
Ковтне
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22.01.2023 09:55 Відповісти
випустить мідвєдєва "для роз`яснень..."
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22.01.2023 13:19 Відповісти
Технологическое преимущество-. Уже смешно...рассчитано на дебилов из Мордора...
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22.01.2023 09:46 Відповісти
Якщо в кількості гарматного м'яса то таки перевага але сподіваюся на підсилення технологічної його переробки.
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22.01.2023 12:34 Відповісти
Не володін, а як його називає ху йло - унатазна харя. ) ця унітазна харя кілька місяців тому погрожував американцям, що забере в них Аляску. це те, що потрібно знати про цінність слів цього пацієнта. )
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22.01.2023 09:46 Відповісти
Викиньте їх з ООН,стадо ще погрожує блд.
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22.01.2023 09:47 Відповісти
заберейте уіесь свій біонепотріб: чмообіків-мобіків, запроданців-колоборантів, бородатих кацапських фсб попів-3.14дерасів із усієї української землі і ПНХ кацапи !!!
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22.01.2023 09:48 Відповісти
портянки-ось найстрашніша зброя касабіі
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22.01.2023 09:48 Відповісти
Навіть старик Ромуальдич колдобився від власних
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22.01.2023 09:56 Відповісти
Петух прокукарекал.

Это мог быть хороший аргумент, но только не тогда, когда его используют только петухи. Зашкварен он уже.
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22.01.2023 09:48 Відповісти
Чё,Володин,опять с Медведевым бухал?Иди опохмелись,убогий.Но Димону не наливай,а то на "старые дрожжи" опять начнет весь мир стращать.
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22.01.2023 09:49 Відповісти
Так, я пишаюся тим, що саме Україна знищить найбільшу за розміром державу з ядерною зброєю. Їм не допоможуть навіть їхні атомні підводні човни. Наші котики перегризуть їм шию, мов тому пацюку, що заліз на склад з зерном.
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22.01.2023 09:50 Відповісти
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22.01.2023 09:51 Відповісти
Значит "Хорошие сапоги, надо брать"
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22.01.2023 09:51 Відповісти
Тобто, вбиваючи людей, стираючи міста з лиця землі, нападати на без-захисну державу і ще цілий список 📃 - це ок... А коли нам дають зброю щоб бути на рівні з противником, то це вже ядерна погроза світу.
Здаэться ведмідь, то зовсім не ведмідь, а скунс в ведмежачій шкірі....
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22.01.2023 09:52 Відповісти
Що ця рашиська паскуджа несе ?,вивидіть своїх уродів з України і настане мир ,ви варварське терористичне утворення ,будь проклята росія ,"русский мир" і дибільний народ цього світового зла.
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22.01.2023 09:53 Відповісти
Їхніх уродів і їхню державу потрібно тільки знищити. Їх не має існувати. Содом і Гоморра - це ******* московія.
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22.01.2023 09:56 Відповісти
Хто ж іх так накрутив -- інтєлєгент -- иобании по голові .
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22.01.2023 09:54 Відповісти
Чем больше подобного кудахтанья-тем хуже у кацапни дела. Никак не поймут убогие,что такого явления как они никто уже терпеть не будет не смотря ни на что.
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22.01.2023 09:54 Відповісти
ДурачЬОк, дык от применения более мощного, в минусинской впадине будет летом -80*С. На развалинах кремля летом будет -50*С .. Тю, пардоньте, чел пролетел мимо утреннего, ща в ожидании обеденного опохмела.
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22.01.2023 09:55 Відповісти
"результатом може стати трагедія світового масштабу, яка знищить західні країни, вважає він." - разом з діточками владної верхівки рф. А ось цього ніколи, підкреслюю - ніколи на станеться.
Тобто, володін просто бере світ на "понт".
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22.01.2023 09:55 Відповісти
І шо характерно - на Заході це проковтнуть і знов казатимуть Україні, що потужнішої зброї не дадуть через ризик ескалації.
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22.01.2023 09:56 Відповісти
На це і розрахунок у цього підара.
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22.01.2023 09:59 Відповісти
До речі, Ви дуже правильно його назвали. Це його орієнтація у реальному житті. Причому всі скрєпні у їхній думі та уряді про це знають.
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22.01.2023 10:03 Відповісти
Валодін погрожує солдатам НАТО

відкусити член під час мінету.
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22.01.2023 09:57 Відповісти
Володин не гей)
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22.01.2023 10:00 Відповісти
Так, він не гей. Володін підарас.
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22.01.2023 10:08 Відповісти
Навпаки - непоставки, чи невчасні поставки якраз і приведуть до того, чим погрожує Володін. А Володіну видно якось не по собі? Мабудь всрався? 🤔
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22.01.2023 10:06 Відповісти
Дебіл, ***!
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22.01.2023 10:07 Відповісти
Единственное, что может сделать эта дикая лапотная орда Западу - это насрать себе в штаны и обвинить НАТО и Штаты.
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22.01.2023 10:07 Відповісти
"Пук,пук,пук" сказал володин
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22.01.2023 10:10 Відповісти
Ніхто вас, кацапи, вже не боїться. Всі знають, що вас потрібно знищити і тоді наступить мир і процвітання в світі. Були за останній рік десь теракти, які не входили в сферу контролю кацапів? Забирайте своїх обкаканих "асвабадітєлєй" і валіть на свої болота, то можливо і залишитеся живими, але не в тому складі. Починайте інвентарізацію своїх ракет на обмін на окорока.
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22.01.2023 10:16 Відповісти
Шо володя шо володін два скунси, від яких крім сморіду вже геть нічого очікувати
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22.01.2023 10:18 Відповісти
Ни.уя себе, шо блеет это каазламордое недоразумение, мол, это какие-то там хухры-мухры, коли удари завдаються лише по інфраструктурі".
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22.01.2023 10:19 Відповісти
володін, ти по своїх дітках і маєтках Західної Європи ядерку кинеш? чи сам заховаєшся у бункері *****? ці висери від ***** вже чули.
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22.01.2023 10:20 Відповісти
кремлёвским крысам, загнанным в угол, очень страшно
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22.01.2023 10:21 Відповісти
Особливо сподобалось - "Враховуючи технологічну перевагу зброї РФ"...
Воно, бл*дь, з ким воює, з Зімбабвою, чи з Гвінея-Бісау?
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22.01.2023 10:22 Відповісти
Це він промовляє дійшовши до місця призначення "руського воєнного корабля"?
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22.01.2023 10:23 Відповісти
Славик, воевать-то чем собрался?
Остались три глохнущих "Арматы" и ржавые т-62, т-55.
Не смеши людей....
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22.01.2023 10:27 Відповісти
а как же теперь передаст володин будет передаста пушилина якорить... наверное, теперь он его закогтит...
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22.01.2023 10:34 Відповісти
На счет ядерного оружия( которое вы кстати отобрали у Украины) вам ясно сказали по неофициальным каналам. А насчет "страшноЇ війни" дибил куда уже дальше. Вы уже такое натворили в Украине начиная с Бучи , Изюма и тд , что вас военных преступников медленно четвертовать мало. Еще чуть-чуть и эти больные из кремлевской психбольницы будут вонять ,что война будет на всю галактику Млечный путь
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22.01.2023 10:46 Відповісти
Якщо у рф на полі бою повна срака залишається знову запускати кремлівських ідіотів з черговою лякалкою про "трагедію світового масштабу".
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22.01.2023 10:47 Відповісти
Меньше намеков Нифедов. Напиши ядерное оружие. От пустословов с РФ уже никто не боится
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22.01.2023 10:54 Відповісти
Сам факт icнування росийи - це багатовiчна катастрофа планет... Вони народжуються " бiлими ходоками"... В них навiть пики не людьски....
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22.01.2023 11:02 Відповісти
Володін правий! Особливо, коли ракета з ядерною начинкою, якими він погрожує Заходу, вибухне прямо в шахті чи на стартовій позиції, та розкидає плутоній по території Росії
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22.01.2023 11:09 Відповісти
Так ти Володькин син загнешся від інфаркту скоро
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22.01.2023 11:19 Відповісти
Шольц напевно вже не втримався,несіть чисте спіднє.
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22.01.2023 11:27 Відповісти
Недавно Патрушев у ході обговорення з силовиками питань війни з Україною спитав Путіна - навіщо виголошувать високопарні ультиматуми після яких ідуть катастрофічні програші? Путін зчинив істерику та закінчив зустріч
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22.01.2023 11:39 Відповісти
Так виметайтеся з Донецьку та Криму, і рятуєте весь світ від катастрофи!
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22.01.2023 11:47 Відповісти
Бог не позволит власти лжи и воровства уничтожить планету
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22.01.2023 14:49 Відповісти
йди далі бухай з дімоном на пару
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22.01.2023 16:55 Відповісти
 
 