Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що постачання наступального озброєння Києву призведе до "глобальної катастрофи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

За його словами, заходами у відповідь буде використанням "більш потужної зброї".

Володін вважає, що Захід такими діями "веде світ до страшної війни - до інших бойових дій, ніж зараз, коли удари завдаються лише по інфраструктурі".

Враховуючи технологічну перевагу зброї РФ, результатом може стати трагедія світового масштабу, яка знищить західні країни, вважає він.

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