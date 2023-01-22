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Новини Хабарники
23 015 72

В.о. міністра розвитку громад Лозинський та інші посадовці уклали договори про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю, - НАБУ. ФОТОрепортаж

лозинський

Вночі під час спроби перетнути державний кордон також затримано ще одного учасника організованого злочиного угруповання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Співробітники НАБУ і САП завдяки оперативному проникненню до складу організованого злочинного угруповання (далі – ОЗУ) викрили та припинили його діяльність з розкрадання бюджетних коштів. До складу ОЗУ входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Детективи затримали його під час отримання 400 тис. дол. США неправомірної вигоди. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація – ч.4 ст.368, ч.5 ст.191 КК України", - йдеться в повідомленні.

За даними Бюро, влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн, зокрема й для закупівлі обладнання і техніки, щоб забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період через ситуацію, що склалась внаслідок руйнування об‘єктів критичної інфраструктури . Як встановило слідство, низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. Для цього — вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності. Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як "винагороду".

"Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії для встановлення усіх учасників злочинного угроповання та притягнення їх до кримінальної відповідальності. В операції з викриття ОЗУ взяли участь понад 150 співробітників НАБУ. Проведено низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тис. грн та 38,7 тис. дол. США. Також вночі затримано одного з учасників ОЗУ, який намагався перетнути державний кордон та виїхати з України. Слідство триває", - підсумували у НАБУ.

Нагадаємо, раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського.

Читайте: Бутусов про затримання на хабарі в.о. міністра Лозинського: Такий ганебний та цинічний злочин має призвести до відставки уряду

В.о. міністра розвитку громад Лозинський та інші посадовці уклали договори про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю, - НАБУ 01
В.о. міністра розвитку громад Лозинський та інші посадовці уклали договори про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю, - НАБУ 02
В.о. міністра розвитку громад Лозинський та інші посадовці уклали договори про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю, - НАБУ 03

Автор: 

НАБУ (5061) хабар (4692) Міністерство розвитку громад і територій (138) Лозинський Василь (28)


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Топ коментарі
+58
А що не можна було, як Рєзніков, поскаржитися в СБУ на НАБУ за наклеп на чеснішого Лозинського?
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22.01.2023 11:02
+57
Зелене шобло. Але бубочка ніпрічьом! Дайте йому де один шанс! Правильно, зєбіли?
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22.01.2023 10:58
+54
а таке саме ОЗУ (організоване злочинне угрупування) на Банковій та в МО перевірить не хтять? Там грошей набагато більше буде!
Але ж "не на часі"! Ми всі повинні об'єднатися!
От тільки українці об'єднуються з волонтерами та ЗСУ на захист країни, а дєрьмаківщина з назвою "СН" об'єднується з ОПЗЖ для її грабунку
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22.01.2023 11:06
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... при сумі хабаря 160 млн.грн. Десь ще 120 млн. осіли
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22.01.2023 10:55 Відповісти
Зелене шобло. Але бубочка ніпрічьом! Дайте йому де один шанс! Правильно, зєбіли?
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22.01.2023 10:58 Відповісти
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22.01.2023 10:59 Відповісти
Дебільне запитання від мавпи. Як це при чому? Він президент, чи не приший до пи*ди рукав?
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22.01.2023 11:19 Відповісти
***Сарказм *** - гугл - читати
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22.01.2023 18:01 Відповісти
А що не можна було, як Рєзніков, поскаржитися в СБУ на НАБУ за наклеп на чеснішого Лозинського?
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22.01.2023 11:02 Відповісти
100 відсотків. Хотів майже теж саме написати, але ви випередили мене.
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22.01.2023 12:41 Відповісти
чого це не можна, звісно що можна от тільки в чергу треба стати бо зараз саме організовується відмазка для виродків з Міноборони, он сосна Марянка Безмізка вже закачала рукави і готова кидатися на амбразуру.
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22.01.2023 13:31 Відповісти
а таке саме ОЗУ (організоване злочинне угрупування) на Банковій та в МО перевірить не хтять? Там грошей набагато більше буде!
Але ж "не на часі"! Ми всі повинні об'єднатися!
От тільки українці об'єднуються з волонтерами та ЗСУ на захист країни, а дєрьмаківщина з назвою "СН" об'єднується з ОПЗЖ для її грабунку
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22.01.2023 11:06 Відповісти
Верещучка уже арестована? Дает показания ?
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22.01.2023 11:13 Відповісти
вона вже на лижах додому в рава руську щоб якщо щось - перейти кордон уночі
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22.01.2023 11:28 Відповісти
а міг би і в "Мостиськах схоронитись"
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22.01.2023 11:13 Відповісти
Подивіться на склад цього мінистерства і все стане зрозуміло.Якщо не "великий будівельник" а всім зрозуміло,що це був за проект,то "великий реформатор" укроборонпрому,який ДВА роки блокував роботу,Ой,вибачте,реформував роботу оборонної галузі так,що вона ЗОВСІМ не працювала.А васьков?Цей взагалі плює на закон.Погряз в корупціі на сотні мільонів і ні єрмак,ні кубраков його не чіпають.Якщо заму.можно красти,то чому в.о.міністра не можно?Безкарність породжує нахабство.
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22.01.2023 11:14 Відповісти
Мені цікаво, чому факт хабаря був виявлений ще у вересні, а Лозинський був заювільнений з посади лише тепер? Дали можливість назбирати на заставу?
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22.01.2023 11:17 Відповісти
Чекали коли поділиться. Видно не поділився
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22.01.2023 11:24 Відповісти
це маніпуляція! я напишу заяву в СБУ!
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22.01.2023 11:18 Відповісти
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22.01.2023 12:42 Відповісти
Лозинський "тіхонько в лєс уйдьот",а розслідування доручать безумній. Все як завжди у зелені.
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22.01.2023 11:20 Відповісти
Але які ж перли:
"НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО"
"РАЗБЕРЕМСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ"
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22.01.2023 11:24 Відповісти
9 Вересня 2021 року, полтора года она продолжает занимать должность!

Ознаки адміністративних правопорушень Хоцянівська Наталія Володимирівна, заступник Міністра розвитку громад та територій - 466 тис. грн. Також виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме - підробки документів (ч. 4 ст. 358 ККУ);
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-vyyavylo-oznaky-kryminalnogo-pravoporushennya-u-deklaratsiyah-suddi-ksu-narodnogo-deputata-ta-dvoh-deputativ-mistsevyh-rad-zastupnyk-golovy-nazk-roman-suhostavets/
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22.01.2023 11:25 Відповісти
То це ще тільки во міністра вкрав 400 тисяч юний розкрадач із зелених. А скільки тоді крадуть "старі" міністри!? Тільки можна здогадатися. І це під час ВІЙНИ! Коли одні життя віддають за країну, інші останню копійку віддають на захист держави. Я пенсіонер і перераховував і перераховую щомісяця від 200 до 500 гривень на потреби ЗСУ. А тепер себе відчуваю обманутим, "лохом". І що дальше?! Та таких розстрілювати потрібно. Це навіть не зрада це глобальна диверсія проти обороноздатності Держави. Питання щодо кадрів в державних органах в їх вихованні і в тому яким чином досягнуто цей державний пост. Хабарами, кумоством, дружніми зв'язками, родинними зв'язками чи працею освітою успіхами і креативним підходом в роботі попередній. Для відбору на державні посади повинна бути комісія з залученням представників країн заходу та з їхнім вирішальним голосом при призначенні. Терміни за казнокрадство повинні бути жорсткі в рази більші ніж для звичайних злочинів, обов'язково без застави, В іншому цей гнійний нарив в державі не подолати.
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22.01.2023 11:25 Відповісти
Це тільки один епізод. А скільки вкрав непомітно...
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22.01.2023 12:43 Відповісти
Так і хіба він один😀⁉️
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22.01.2023 17:44 Відповісти
зебіли-аніматори не розуміють, що наразі Українці дуууже злі, як на кацапів так і на зелЕних (інших тепер просто нема, бо у шоу нехілого Бєні конкурентів тупо нема, у зелені - моножлобшинство) мародерів
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22.01.2023 11:27 Відповісти
Эй, минуточку!
КАК они определили, что цена ЗАВЫШЕНА?
Взяли в библиотеке подшивку рекламных газет и сравнили цены?
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22.01.2023 11:28 Відповісти
ЕЛЕМЕНТАРНО.

ЯКЩО ЗАНЕСТИ ВІДКАТ - ЦЕ ЗНАЧИТЬ, ЩО ЗАВИЩИЛИ
(з чого ж і за що ж тоді несли відкат, логічно?)
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22.01.2023 12:37 Відповісти
Это мысль правильная, вот только в суде для доказательства факта завышения не годится.
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22.01.2023 14:39 Відповісти
А його і не потрібно доводити.
Для повного складу злочину достатньо, що посадова особа отримала хабар.
(А за що - неважливо)
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22.01.2023 17:55 Відповісти
Я бачу ви зовсім глузд втратили, якщо таки дурниці розповсюджуєте.
Кидайте зловживати алкоголем, пан Амфаш.
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22.01.2023 12:45 Відповісти
Завищили угоди на 280 мільйонів.
Вилучили коштів 920 тис. грн та 38,7 тис. дол.
Працювало 150 спивробітників НАБу.
Та вони собі на зарплатню не заробили з такою ефективністю
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22.01.2023 11:29 Відповісти
А 400 КОСАРІВ ЗЕЛЕНІ ?
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22.01.2023 13:27 Відповісти
"ВИ тільки не смійтеся, ну є у нас така традиція засівати кабінет, хто гривнею хто доларом........" ©
то вони на Василя - наколядували!!!! 😡😡
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22.01.2023 11:35 Відповісти
Какое честное личико.
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22.01.2023 11:38 Відповісти
пенсіонери по двадцяь грн дають 3 пенсіі на 3су а ці тварюки косять бабло
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22.01.2023 11:48 Відповісти
А це злочинне угрупування має назву «Слуга народу»?
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22.01.2023 11:50 Відповісти
60% відкату - жадний гандон
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22.01.2023 11:52 Відповісти
НАБУ-РЕСПЕКТ!а потом граждане УКРАИНЫ просто ********,откуда у чиновников зем.участки,топмашины,и всяувя роскошная хрень...........******** корупционные.................................
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22.01.2023 11:57 Відповісти
73 процента будут возмущаться,почему нас не берут в ЕС,НАТО,не дают танки и т.д.н
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22.01.2023 12:17 Відповісти
А при 27% нас брали? Один іншого не кращій.
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22.01.2023 12:47 Відповісти
@

>А при 27% нас брали? Один іншого не кращій.

І багато ви вже курвів наміряли?

Тщатільнєє треба, таварісч.
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22.01.2023 20:44 Відповісти
Ну ось ще одна спіймалась.
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22.01.2023 22:56 Відповісти
@

>Ну ось ще одна спіймалась

Ну, на рахунок «спіймалася» - помрійте.

А так - дякую. Це найкращий комплімент, який я колись діставав від зеленого гівна.
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23.01.2023 04:33 Відповісти
Ну як же не мріяти та не сміятися з вас?

Курвиметр, це прилад для вимірювання кривих відстань по картам, такий собі військово топографічний прилад. Коли обирав собі нік, то натрапив на нього у своїй тумбочці...

І я звісно ще тоді звернув увагу на цікаву складову назви. Ще тоді поміркував, цікаво, а скільки довбней на це поведуться? У тому 2014-му всього декілька відвідувачів ЦН (тоді про зелене лайно навіть ніхто і не думав). А зараз кацапи та один олігарх, що ніяк не може заспокоїтесь понаймали ботоферми з тупого лайна, для котрого немає нічого важливішого ніж гроші у своїх кишенях, то зараз стало ловитися багато )))
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23.01.2023 08:46 Відповісти
@курвиметр

>Курвиметр, це прилад для вимірювання кривих відстань по картам

Ясно. Діагноз: відсутність почуття гумору. Лікування: не лікується.😒
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23.01.2023 23:43 Відповісти
Порох це ти? Не сподівайся.)
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23.01.2023 01:07 Відповісти
в статті помилка: "Проведено низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тис. грн та 38,7 тис. дол."

на доданому фото я нарахував 400 тис. доларів

Тобто або автор статті помилився, або вже вкрали різницю, а фото забули нове зробити
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22.01.2023 12:24 Відповісти
А кто знает, это тот Лозинский шо сидел ?????
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22.01.2023 12:53 Відповісти
Ні, це не той
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22.01.2023 15:58 Відповісти
Потрібно ще побачити документи, договр там, чи накладні, чи платіжки - за якими міністерство закупало/проплачувало з держбюджету оті генератори. І порівняти з накладними, які оприлюднить Порох (сподіваюсь на таке).
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22.01.2023 12:56 Відповісти
якщо ці шавки крадуть такими обємами,то я представляю якими мега обємами крадуть міністри і депутати.ми стоїмо на краю прірви.
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22.01.2023 13:53 Відповісти
І що, можна подумати йому щось буде. 400 тис дол достатньо щоб відкупитися і отримати підвищення.
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22.01.2023 14:19 Відповісти
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22.01.2023 15:27 Відповісти
Курва... як і майже всі зелені і не тільки зелені.
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23.01.2023 01:08 Відповісти
Але барига і марадьор - Порошенко! Так, зєлікі?
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22.01.2023 15:45 Відповісти
пеца особисто брав участь!!!
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22.01.2023 16:47 Відповісти
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22.01.2023 15:56 Відповісти
ой "любов"! 280 млн це нині 7млн.долл США... мінус 400 тищ, де решта?!!!
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22.01.2023 16:46 Відповісти
Який жук цей Лозицький?}}…буржуй
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22.01.2023 17:47 Відповісти
і.о. міністра розкрадання громад
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22.01.2023 18:00 Відповісти
Красть деньги международной помощи во время войны = враги хуже Путина
Шмыгаль - в отставку
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22.01.2023 18:30 Відповісти
Відоме прізвище. Вже колись лунало з іншим персонажем.
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22.01.2023 18:58 Відповісти
@

> Відоме прізвище. Вже колись лунало з іншим персонажем.

Гени, значить.
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22.01.2023 20:46 Відповісти
Слабенько как то, а Левочкина, Столара, завхоза Януковича Кравца и его сына слабо? А... ну да я забыл... за этих Ермак мазу тянет
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23.01.2023 01:32 Відповісти
 
 