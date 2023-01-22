В.о. міністра розвитку громад Лозинський та інші посадовці уклали договори про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю, - НАБУ. ФОТОрепортаж
Вночі під час спроби перетнути державний кордон також затримано ще одного учасника організованого злочиного угруповання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАБУ.
"Співробітники НАБУ і САП завдяки оперативному проникненню до складу організованого злочинного угруповання (далі – ОЗУ) викрили та припинили його діяльність з розкрадання бюджетних коштів. До складу ОЗУ входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Детективи затримали його під час отримання 400 тис. дол. США неправомірної вигоди. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація – ч.4 ст.368, ч.5 ст.191 КК України", - йдеться в повідомленні.
За даними Бюро, влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн, зокрема й для закупівлі обладнання і техніки, щоб забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період через ситуацію, що склалась внаслідок руйнування об‘єктів критичної інфраструктури . Як встановило слідство, низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. Для цього — вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності. Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як "винагороду".
"Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії для встановлення усіх учасників злочинного угроповання та притягнення їх до кримінальної відповідальності. В операції з викриття ОЗУ взяли участь понад 150 співробітників НАБУ. Проведено низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тис. грн та 38,7 тис. дол. США. Також вночі затримано одного з учасників ОЗУ, який намагався перетнути державний кордон та виїхати з України. Слідство триває", - підсумували у НАБУ.
Нагадаємо, раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського.
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Але ж "не на часі"! Ми всі повинні об'єднатися!
От тільки українці об'єднуються з волонтерами та ЗСУ на захист країни, а дєрьмаківщина з назвою "СН" об'єднується з ОПЗЖ для її грабунку
"НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО"
"РАЗБЕРЕМСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ"
Ознаки адміністративних правопорушень Хоцянівська Наталія Володимирівна, заступник Міністра розвитку громад та територій - 466 тис. грн. Також виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме - підробки документів (ч. 4 ст. 358 ККУ);
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-vyyavylo-oznaky-kryminalnogo-pravoporushennya-u-deklaratsiyah-suddi-ksu-narodnogo-deputata-ta-dvoh-deputativ-mistsevyh-rad-zastupnyk-golovy-nazk-roman-suhostavets/
КАК они определили, что цена ЗАВЫШЕНА?
Взяли в библиотеке подшивку рекламных газет и сравнили цены?
ЯКЩО ЗАНЕСТИ ВІДКАТ - ЦЕ ЗНАЧИТЬ, ЩО ЗАВИЩИЛИ
(з чого ж і за що ж тоді несли відкат, логічно?)
Для повного складу злочину достатньо, що посадова особа отримала хабар.
(А за що - неважливо)
Кидайте зловживати алкоголем, пан Амфаш.
Вилучили коштів 920 тис. грн та 38,7 тис. дол.
Працювало 150 спивробітників НАБу.
Та вони собі на зарплатню не заробили з такою ефективністю
то вони на Василя - наколядували!!!! 😡😡
>А при 27% нас брали? Один іншого не кращій.
І багато ви вже курвів наміряли?
Тщатільнєє треба, таварісч.
>Ну ось ще одна спіймалась
Ну, на рахунок «спіймалася» - помрійте.
А так - дякую. Це найкращий комплімент, який я колись діставав від зеленого гівна.
Курвиметр, це прилад для вимірювання кривих відстань по картам, такий собі військово топографічний прилад. Коли обирав собі нік, то натрапив на нього у своїй тумбочці...
І я звісно ще тоді звернув увагу на цікаву складову назви. Ще тоді поміркував, цікаво, а скільки довбней на це поведуться? У тому 2014-му всього декілька відвідувачів ЦН (тоді про зелене лайно навіть ніхто і не думав). А зараз кацапи та один олігарх, що ніяк не може заспокоїтесь понаймали ботоферми з тупого лайна, для котрого немає нічого важливішого ніж гроші у своїх кишенях, то зараз стало ловитися багато )))
>Курвиметр, це прилад для вимірювання кривих відстань по картам
Ясно. Діагноз: відсутність почуття гумору. Лікування: не лікується.😒
на доданому фото я нарахував 400 тис. доларів
Тобто або автор статті помилився, або вже вкрали різницю, а фото забули нове зробити
Шмыгаль - в отставку
> Відоме прізвище. Вже колись лунало з іншим персонажем.
Гени, значить.