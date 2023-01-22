459 дітей загинуло та понад 914 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 22 січня 2023 року понад 1373 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинуло та понад 914 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 438, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 85, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63", - йдеться у повідомленні.

Так, 20 січня через обстріл ворогом м. Херсон отримав поранення 14-річний хлопчик.

Окрім того, 20 січня в с. Нова Петрівка Херсонської області внаслідок детонації міни постраждав 15-річний хлопець.

21 січня внаслідок обстрілу окупантами м. Вовчанськ Харківської області постраждала 7-річна дівчинка.

21 січня на дорозі біля с. Любомирівка Миколаївської області підірвався на міні цивільний автомобіль. Родина, яка в ньому була разом з немовлям, отримала поранення.

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21 січня внаслідок обстрілу військами РФ с. Студенок Сумської області поранений 17-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.