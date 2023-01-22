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У Києві відбудеться марш пам’яті Жизневського та білорусів, які віддали життя за Україну

жизневський

Пам’ять Михайла Жизневського та всіх білорусів, які стали на захист України з 2014 року, вшанують 26 січня маршем у центрі Києва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Беларускі Гаюн.

"З 2014 року за Україну загинуло щонайменше 33 білоруси, і це лише ті, чиї імена відомі, насправді, тих, хто загинув за свободу та незалежність України, може бути більше, і наш обов'язок - їх пам'ятати, бо вони загинули не дарма", - йдеться в публікації.

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Учасники маршу зберуться о 17:00 на Михайлівській площі на міні-віче. А потім рушать через Софіївську площу, вул. Хмельницького, Хрещатик та Європейську площу до народного меморіалу Жизневському на вул. Грушевського.

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З деталями можна ознайомитися на сторінці за посиланням.

У Києві відбудеться марш пам’яті Жизневського та білорусів, які віддали життя за Україну 01

Автор: 

Білорусь (7923) марш (334) пам’ять (1183) Жизневський Михайло (34)


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22.01.2023 10:08 Відповісти
Звичайно, велика шана і подяка тим людям, з паспортом білорусі, які боронять зараз або віддали своє життя за Україну.
Проте згадка про "білорусів" викликає почуття роздратування. Я вже не кажу про тих людей, чиїх рідних вбили фашисти, що зайшли з території "білорусі".
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22.01.2023 10:14 Відповісти
Не білорусів, а Лицьвинів! Потрібно вже відкинути нарративи вигаданої німцями на замовленняикацапських царів історії. Ми - русини. Вони - лицьвини. Ми були однією державою, сильною державою - Великим Князівством Литовським. ВКЛ завжди було для кацапів найбільшим ворогом. Папор лицьвинів - біло-червоно-білий. Прапор "білорусів" - червоно-зелений. Герб лицьвинів - "Погонь", герб "білорусів" - якийсь совковий сніп. "Білруси" - то "малолицьвини".
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22.01.2023 10:19 Відповісти
Вибачаюсь ... Але хіба можна проводити якісь массові заходи ??
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22.01.2023 11:20 Відповісти
РПЦ можна. Чому иншим ні?
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22.01.2023 14:30 Відповісти
Вічна Слава і Пам"ять Великому Білорусу-Литвину Герою України Михайлу Жизнєвському! Будь упевнений, брате, коли ці московсько-запроданські гадюшники будуть розвалюватися - українські добровольці будуть у містах і села, на площах і барикадах боротися за свободу Білорусі. Кров твоя, пролита на Майдані буде не даремно.
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22.01.2023 17:22 Відповісти
 
 