У Києві відбудеться марш пам’яті Жизневського та білорусів, які віддали життя за Україну

Пам’ять Михайла Жизневського та всіх білорусів, які стали на захист України з 2014 року, вшанують 26 січня маршем у центрі Києва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Беларускі Гаюн.

"З 2014 року за Україну загинуло щонайменше 33 білоруси, і це лише ті, чиї імена відомі, насправді, тих, хто загинув за свободу та незалежність України, може бути більше, і наш обов'язок - їх пам'ятати, бо вони загинули не дарма", - йдеться в публікації.

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Учасники маршу зберуться о 17:00 на Михайлівській площі на міні-віче. А потім рушать через Софіївську площу, вул. Хмельницького, Хрещатик та Європейську площу до народного меморіалу Жизневському на вул. Грушевського.

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З деталями можна ознайомитися на сторінці за посиланням.