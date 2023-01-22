Росіяни у вересні планують провести "вибори" на окупованій території Луганщини, - ОВА

У вересні на захопленій території Луганської області Росія збирається провести перші "вибори".

Про це у телеграмі повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"У вересні на захопленій території Луганської області цвк рф збирається провести перші вибори, як і на інших окупованих територіях", - йдеться в повідомленні ОВА.



Проте самі росіяни зазначають, що рішення про організацію виборів ухвалюватимуть уже самі регіони.



З огляду на безпекові питання, "ніхто не проводитиме волевиявлення при загрозі життю виборців", - зазначили там.



"Утім, як ми бачимо, це не завадило їм упродовж тижня ухвалити рішення, зібрати комісії та відкрити виборчі дільниці у самий розпал Слобожанського контрнаступу Збройних сил України.



Та навіть підрахувати голоси за відсутності виборчої комісії "республіки" першого складу, яку не обрали до сих пір. Той випадок, коли законодавство суперечить саме собі", - додали в ОВА.

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