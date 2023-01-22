Росіяни у вересні планують провести "вибори" на окупованій території Луганщини, - ОВА
У вересні на захопленій території Луганської області Росія збирається провести перші "вибори".
Про це у телеграмі повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"У вересні на захопленій території Луганської області цвк рф збирається провести перші вибори, як і на інших окупованих територіях", - йдеться в повідомленні ОВА.
Проте самі росіяни зазначають, що рішення про організацію виборів ухвалюватимуть уже самі регіони.
З огляду на безпекові питання, "ніхто не проводитиме волевиявлення при загрозі життю виборців", - зазначили там.
"Утім, як ми бачимо, це не завадило їм упродовж тижня ухвалити рішення, зібрати комісії та відкрити виборчі дільниці у самий розпал Слобожанського контрнаступу Збройних сил України.
Та навіть підрахувати голоси за відсутності виборчої комісії "республіки" першого складу, яку не обрали до сих пір. Той випадок, коли законодавство суперечить саме собі", - додали в ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І це краще підтвердження того, що до вересня лугондонь-фсьо!
Новороссия - наша новая, прекрасная страна!
У нас всё новое - экономика, политика, женщины, армия, оружие! Новороссия обновляется прямо на глазах!
И лишь имена наших граждан остались старыми!
И как нам, новороссам, жить с этими именами? Тяжко! Ведь сейчас наши имена ничем не отличаются от имён деятелей кровавой хунты!!!
Скажите, каково простому шахтёру Петрухе из Горловки лесть в шахту, зная что в это время его тёзка Петр Порошенко отдаёт приказ бонбить школьников фосфорными авиабомбами?
Легко ли простой доярке Ирке из Макеевки надевать подойник, понимая, что в эту самую минуту Ирина Фарион придумывает новые козни против русских людей?
Может ли спокойно уснуть обычный луганский школьник Димочка, если прямо сейчас бесноватый Дмитрий Ярош расстреливает ополченцев в подвалах львовского гестапо?
Нет, нет, нет!
Наши старые имена должны остаться на свалке истории, вместе с бандеровцами, фашистами, геями и лизбеянками!
Даёшь новые имена!
Трудящийся Новороссии! Смени своё старое имя на новое, истинно новороссийское!