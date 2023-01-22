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Росіяни у вересні планують провести "вибори" на окупованій території Луганщини, - ОВА

выборы

У вересні на захопленій території Луганської області Росія збирається провести перші "вибори".

Про це у телеграмі повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"У вересні на захопленій території Луганської області цвк рф збирається провести перші вибори, як і на інших окупованих територіях", - йдеться в повідомленні ОВА.

Проте самі росіяни зазначають, що рішення про організацію виборів ухвалюватимуть уже самі регіони.

З огляду на безпекові питання, "ніхто не проводитиме волевиявлення при загрозі життю виборців", - зазначили там.

"Утім, як ми бачимо, це не завадило їм упродовж тижня ухвалити рішення, зібрати комісії та відкрити виборчі дільниці у самий розпал Слобожанського контрнаступу Збройних сил України.

Та навіть підрахувати голоси за відсутності виборчої комісії "республіки" першого складу, яку не обрали до сих пір. Той випадок, коли законодавство суперечить саме собі", - додали в ОВА.

Також читайте: Окупанти на Луганщині мобілізовують співробітників "ДСНС", - Центр нацспротиву

Автор: 

вибори (6683) окупація (6668) Луганська область (4874)


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Топ коментарі
+3
На Лоханщині вже були вибори.
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22.01.2023 10:23
+3
До вересня ще потрібно дожити, а я маю таке враження, що московія в такому вигляді не доживе.
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22.01.2023 10:34
+2
Це чисто поржать!!!
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22.01.2023 10:36
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На Лоханщині вже були вибори.
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22.01.2023 10:23 Відповісти
До вересня ще потрібно дожити, а я маю таке враження, що московія в такому вигляді не доживе.
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22.01.2023 10:34 Відповісти
Це чисто поржать!!!
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22.01.2023 10:36 Відповісти
пох...
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22.01.2023 10:43 Відповісти
Сентябрь? Выборы? Вдребезги? На рабссее своей выборы устраивайте, ваш бункерный карлик как раз загнется, так что вы будете выбирать мертвое тельце на первый срок.
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22.01.2023 10:53 Відповісти
Він ще весною цього року загнеться
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22.01.2023 11:17 Відповісти
Дай Бог.
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22.01.2023 11:29 Відповісти
А з Залужним погодили? Бо приїдуть з бюлетнями, а там "контрольна комісія ЗСУ" І визнають вибори "недійсними"!
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22.01.2023 11:05 Відповісти
Безпідставний оптимізм ворога надихає.
І це краще підтвердження того, що до вересня лугондонь-фсьо!
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22.01.2023 12:04 Відповісти
москва, якій 870 років, із піною біля рота доводить Києву, якому 1540 років, що це завжди була її земля . Якісь довбограї, чесне слово ...🤔🙄
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22.01.2023 12:07 Відповісти
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22.01.2023 12:18 Відповісти
Партийные документыГраждане Новороссии должны поменять свои имена на новые! (СПИСОК)

Новороссия - наша новая, прекрасная страна!

У нас всё новое - экономика, политика, женщины, армия, оружие! Новороссия обновляется прямо на глазах!

И лишь имена наших граждан остались старыми!

И как нам, новороссам, жить с этими именами? Тяжко! Ведь сейчас наши имена ничем не отличаются от имён деятелей кровавой хунты!!!

Скажите, каково простому шахтёру Петрухе из Горловки лесть в шахту, зная что в это время его тёзка Петр Порошенко отдаёт приказ бонбить школьников фосфорными авиабомбами?

Легко ли простой доярке Ирке из Макеевки надевать подойник, понимая, что в эту самую минуту Ирина Фарион придумывает новые козни против русских людей?

Может ли спокойно уснуть обычный луганский школьник Димочка, если прямо сейчас бесноватый Дмитрий Ярош расстреливает ополченцев в подвалах львовского гестапо?

Нет, нет, нет!

Наши старые имена должны остаться на свалке истории, вместе с бандеровцами, фашистами, геями и лизбеянками!

Даёшь новые имена!

Трудящийся Новороссии! Смени своё старое имя на новое, истинно новороссийское!
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22.01.2023 12:22 Відповісти
 
 