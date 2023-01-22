Учасники "Рамштайну" добре проінформовані про можливі сценарії війни та потреби Сил оборони України, - Генштаб
Учасники "Рамштайну" добре поінформовані про реальний стан справ на фронті в Україні. Також на зустрічі був озвучений список потреб ЗСУ.
Про це заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенант Євген Мойсюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У Німеччині ми презентували партнерам поточну ситуацію і бачення ймовірних сценаріїв її розвитку. Озвучили список потреб Сил оборони України у озброєнні, щоб ці сценарії мали успішне завершення для членів антипутінської коаліції", - сказав він.
Він наголосив, що Україна вкотре переконалась у послідовності американських партнерів у підтримці.
"Хотіли б якомога швидше відчути результати координації зусиль союзників з надання Україні важкого озброєння", - додав Мойсюк.
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