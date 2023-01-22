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Учасники "Рамштайну" добре проінформовані про можливі сценарії війни та потреби Сил оборони України, - Генштаб

леопард,leopard

Учасники "Рамштайну" добре поінформовані про реальний стан справ на фронті в Україні. Також на зустрічі був озвучений список потреб ЗСУ.

Про це заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенант Євген Мойсюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У Німеччині ми презентували партнерам поточну ситуацію і бачення ймовірних сценаріїв її розвитку. Озвучили список потреб Сил оборони України у озброєнні, щоб ці сценарії мали успішне завершення для членів антипутінської коаліції", - сказав він.

Він наголосив, що Україна вкотре переконалась у послідовності американських партнерів у підтримці.

"Хотіли б якомога швидше відчути результати координації зусиль союзників з надання Україні важкого озброєння", - додав Мойсюк.

Читайте також: Leopard доставлять в Україну. Консенсус вже сформовано. Йде дискусія щодо публічної подачі цього, - ГУР МО

Автор: 

Генштаб ЗС (6493) зброя (7435) допомога (8294) США (22512)


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Топ коментарі
+6
Я впевнений, що учасники "Рамштайну" також добре проінформовпні і про хабар Лозинського, і про закупки МО продуктів за завищеними удвічі-тричі цінами, і навіть про минулорічні травневі шашлики від одного відомого актора. Саме тому діють аж надто обережно, невиправдано затягуючи і обмежубчи можливу допомогу.
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22.01.2023 10:33
+3
мабуть корона
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22.01.2023 10:22
+2
А интересно, волонтёры, могут передать рамштайну, потребности армии ,а не мелочи сшибать у населения. Если всем известны потребности, я понимаю, когда на фронт возят всякие вкусняшк ,но вы меня извините, собирать деньги 💰 на броники, мавики , тепловизоры , когда война уже идёт девятый год. ,я этого не понимаю.
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22.01.2023 10:46
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мабуть корона
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22.01.2023 10:22 Відповісти
Виникає питання навіщо так детально інформувати агентів Путіна, які потім не дадуть ключової зброї -танків, добре усвідомлюючи що без танків ми не зможемо втримати оборону? Для чого це інформування? Щоб Путіну було легше планувати наступ? Потрібно обмежити інформування партнерів по НАТО про поточний стан ЗСУ!
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22.01.2023 10:28 Відповісти
🤦‍♂️🤦‍♂️
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22.01.2023 10:32 Відповісти
Интересно венгерский участник совещания сливает кремлевским ублюдкам инфу?
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22.01.2023 10:29 Відповісти
Що вони зможуть зрозуміти з такого сценарію? ))

«Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. ... Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. Джерело:
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22.01.2023 10:35 Відповісти
Я не про сценарии наступления, а про поставки . Наверно же не вся информация о спецификации поставляемого снаряжения попадает в прессу, многое обсуждается в онлайн режиме конференции когда все слышат.
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22.01.2023 10:50 Відповісти
Не принципово. Якісь ексклюзивні «речі» постачають у закритих пакетах без всесторонніх обговорень.
І
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22.01.2023 15:48 Відповісти
Я впевнений, що учасники "Рамштайну" також добре проінформовпні і про хабар Лозинського, і про закупки МО продуктів за завищеними удвічі-тричі цінами, і навіть про минулорічні травневі шашлики від одного відомого актора. Саме тому діють аж надто обережно, невиправдано затягуючи і обмежубчи можливу допомогу.
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22.01.2023 10:33 Відповісти
А интересно, волонтёры, могут передать рамштайну, потребности армии ,а не мелочи сшибать у населения. Если всем известны потребности, я понимаю, когда на фронт возят всякие вкусняшк ,но вы меня извините, собирать деньги 💰 на броники, мавики , тепловизоры , когда война уже идёт девятый год. ,я этого не понимаю.
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22.01.2023 10:46 Відповісти
Рамштайн був добре поінформований і про напад Рашки 24.02.....на відміну від хвацького генштабу.....
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22.01.2023 12:43 Відповісти
 
 