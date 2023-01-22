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Новини Війна
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Росіяни тримають у Чорному морі чотири ракетоносії з "Калібрами", - ВМС ЗСУ

рф,корабель,калібр

У Чорному морі перебувають 11 кораблів РФ, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 32 ракети.

Про це у Facebook повідомляють ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 32 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - йдеться в повідомленні.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 34 суден, з них шість рухались із протоки Босфор; до Чорного моря – 26 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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Автор: 

ВМС (1378) Чорне море (1659)


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Топ коментарі
+2
Вот что "Нептун" животворящий с русскими военными кораблями делает. Дежурят себе подальше и гадят себе в трюмы потихоньку.
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22.01.2023 10:40
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Вот что "Нептун" животворящий с русскими военными кораблями делает. Дежурят себе подальше и гадят себе в трюмы потихоньку.
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22.01.2023 10:40 Відповісти
Морські дрони не досягають туди?
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22.01.2023 10:42 Відповісти
Вы же видели кадры как их расстреливают с вертолёта. В открытом море надводные дроны имхо бесполезная хрень.
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22.01.2023 10:50 Відповісти
Атаковать надо ночью.
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22.01.2023 12:01 Відповісти
Гидроакустики услышат их и ночью.
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22.01.2023 12:15 Відповісти
Цель малоразмерная, будем надеяться, что ночью вертолёты и прочие будут долго шарить по морю прожекторами, пока не долбанет по кораблю. Надо ещё дымовую завесу на них поставить.
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25.01.2023 00:21 Відповісти
Дроны дальнего действия когда уже будут на пусковую калибра бомбы сбрасывать, ждём-с.
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22.01.2023 12:05 Відповісти
Спасательные круги приготовили ?
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22.01.2023 16:06 Відповісти
Час потопити ще хоча б 1-2, для профілактики.
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22.01.2023 21:14 Відповісти
 
 