Росіяни тримають у Чорному морі чотири ракетоносії з "Калібрами", - ВМС ЗСУ

У Чорному морі перебувають 11 кораблів РФ, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 32 ракети.

Про це у Facebook повідомляють ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 32 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - йдеться в повідомленні.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 34 суден, з них шість рухались із протоки Босфор; до Чорного моря – 26 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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