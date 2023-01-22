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Новини Війна
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Ніч на Донеччині: удари по Вугледару та масований артобстріл Авдіївки. Напружена ситуація в Соледарській громаді

донеччина,краматорськ,обстріл

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину. На Волноваському напрямку зафіксовано артобстріли Вугледару та околиць міста - без жертв.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку росіяни активно стріляли по Авдіївці: напередодні ввечері здійснили 2 обстріли з "Градів", вночі тривали хаотичні артобстріли, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу. Наслідки встановлюємо. Також вночі відбувалися періодичні обстріли Мар'їнської громади - без жертв.

"На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Бахмуті. Напружена ситуація в Соледарській громаді, тривають обстріли Парасковіївки та околиць Соледару. На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверській та Званівській громадах - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни поранили двох цивільних на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (28228) Донецька область (8322) Авдіївка (2341) Кириленко Павло (907)


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Не знаю, але є ось така інфа:
https://youtu.be/EvWWLFKehHQ
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22.01.2023 11:21 Відповісти
Це відео від Шапошникова, которий безпосередньо знімав відео в якому хомчак ховався в лісополосі, понувши ввірені йому війська під Іловайськом.
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22.01.2023 11:22 Відповісти
Рабочая поэзия"Привет, пацанчики чеченские!"
(Песня донецкой девушки)Автор: Лена К.



Ах, девки, я теперь довольная -
Настала жизнь у нас привольная,
Настала жизнь у нас привольная,
Теперь в Донецке свой Кавказ!

В Донецк приехали пацанчики,
Взрывают домики и танчики,
Взрывают домики и танчики,
И защищают наш Донбасс!

Припев:
Привет, пацанчики чеченские!
Вы все такие офигенские,
Вы все такие офигенские,
Меня возьмите в свой КАМАЗ!

Гуляют вдоль степи пацанчики,
Ахмады, Вахи и Асланчики.
Ахмады, Вахи и Асланчики,
Я очень уважаю вас!

Вам подчинились наши гопчики,
В лесах попрятались укропчики,
В лесах попрятались укропчики
Ужасно забоявшись вас!

Припев

Вы очень дерзкие и чёткие,
С гранатомётами и чётками,
С гранатомётами и чётками
Завоевали весь Донбасс.

У вас могучие, здоровые
И двадцатисантиметровые,
И двадцатисантиметровые,
Снаряды марочки "фугас".

Эй, пацаны, для развлечения
Давайте полетим в Чечению,
Давайте полетим в Чечению,
Аэропорт заждался нас!

Припев

Аккорды к песне

Am Dm E
или можно
Dm E Am
или ещё можно
E Am Dm
показати весь коментар
22.01.2023 12:14 Відповісти
 
 