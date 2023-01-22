Ніч на Донеччині: удари по Вугледару та масований артобстріл Авдіївки. Напружена ситуація в Соледарській громаді
Російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину. На Волноваському напрямку зафіксовано артобстріли Вугледару та околиць міста - без жертв.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Донецькому напрямку росіяни активно стріляли по Авдіївці: напередодні ввечері здійснили 2 обстріли з "Градів", вночі тривали хаотичні артобстріли, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу. Наслідки встановлюємо. Також вночі відбувалися періодичні обстріли Мар'їнської громади - без жертв.
"На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Бахмуті. Напружена ситуація в Соледарській громаді, тривають обстріли Парасковіївки та околиць Соледару. На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверській та Званівській громадах - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/EvWWLFKehHQ
(Песня донецкой девушки)Автор: Лена К.
Ах, девки, я теперь довольная -
Настала жизнь у нас привольная,
Настала жизнь у нас привольная,
Теперь в Донецке свой Кавказ!
В Донецк приехали пацанчики,
Взрывают домики и танчики,
Взрывают домики и танчики,
И защищают наш Донбасс!
Припев:
Привет, пацанчики чеченские!
Вы все такие офигенские,
Вы все такие офигенские,
Меня возьмите в свой КАМАЗ!
Гуляют вдоль степи пацанчики,
Ахмады, Вахи и Асланчики.
Ахмады, Вахи и Асланчики,
Я очень уважаю вас!
Вам подчинились наши гопчики,
В лесах попрятались укропчики,
В лесах попрятались укропчики
Ужасно забоявшись вас!
Припев
Вы очень дерзкие и чёткие,
С гранатомётами и чётками,
С гранатомётами и чётками
Завоевали весь Донбасс.
У вас могучие, здоровые
И двадцатисантиметровые,
И двадцатисантиметровые,
Снаряды марочки "фугас".
Эй, пацаны, для развлечения
Давайте полетим в Чечению,
Давайте полетим в Чечению,
Аэропорт заждался нас!
Припев
Аккорды к песне
Am Dm E
или можно
Dm E Am
или ещё можно
E Am Dm