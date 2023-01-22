Ніч на Донеччині: удари по Вугледару та масований артобстріл Авдіївки. Напружена ситуація в Соледарській громаді

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину. На Волноваському напрямку зафіксовано артобстріли Вугледару та околиць міста - без жертв.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку росіяни активно стріляли по Авдіївці: напередодні ввечері здійснили 2 обстріли з "Градів", вночі тривали хаотичні артобстріли, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу. Наслідки встановлюємо. Також вночі відбувалися періодичні обстріли Мар'їнської громади - без жертв.

"На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Бахмуті. Напружена ситуація в Соледарській громаді, тривають обстріли Парасковіївки та околиць Соледару. На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверській та Званівській громадах - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

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