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Завод у Гомелі виготовляє протитанкові укріплення "зуби дракона" для Росії, - "Беларускі Гаюн"

область,курська

Протягом останнього місяця мешканці Гомеля помічають транспортування бетонних конструкцій у вигляді пірамід, а точніше протитанкових укріплень, які називають "зуби дракона".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

"Уперше перевезення таких бетонних укріплень у Гомелі було помічено у грудні 2022 року. Їх перевозять вантажівками-довгомірами, найчастіше марки КамАЗ із номерами як РФ, так і РБ. В одній вантажівці буває у середньому по 15-20 "зубів"", - йдеться в повідомленні.

Як пише видання flagshtok, перевезення бетонних перешкод може свідчити про створення лінії оборони в Гомельській області або Брянській області РФ.

За даними "Беларускі Гаюн", "зуби дракона" вже понад місяць виготовляються на Гомельському заводі залізобетонних виробів та відправляються до РФ. Більше того, за попередньою інформацією, Гомельзалізобетон - це не єдине білоруське підприємство, яке виробляє такі протитанкові укріплення.

"Саме такі піраміди використовує ПВК "Вагнера" на будівництві своєї так званої "Лінії Вагнера" на окупованих територіях України", - наголошується в повідомленні.

Також читайте: Військовий ешелон, в якому було понад 50 вагонів, виїхав із Білорусі до Росії, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Білорусь (7923) Гомель (8) оборона (4770) росія (64926)


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Топ коментарі
+8
Схоже на якусь кацапську ІПСО. Бо як у Соледарі, так тим паче у Бахмуті тривають бойові дії і гинуть кацапи. Ви стверджуєте, що вони воють самі з собою? Бахмут взагалі під контролем ЗСУ. Що стсується тризначних цифр, то 100 - це теж тризначна цифра. І такі втрати справді були у деякі дні, яких було декілька. Це справді страшно, але це ціна війни і ціна знищення кацапів у промислових масштабах, які коливаються від 600 до 1000 щоденно. Щоб не було цих втрат, ви пропонуєте що? Припинити опір? Я правильно розумію?
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22.01.2023 11:31
+6
Якщо ви читаєте Бутусова,то знаєте його точку зору на усе вами написане. З вашого написаного можна резюмувати,що написано від" балди" для пропаганди.
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22.01.2023 11:29
+4
У ******** війні це розпил бабла.
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22.01.2023 11:26
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Якщо ви читаєте Бутусова,то знаєте його точку зору на усе вами написане. З вашого написаного можна резюмувати,що написано від" балди" для пропаганди.
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22.01.2023 11:29 Відповісти
ПНХ ,РОЗНОЩИК ПЕСИИМІЗМУ І РАШЕН"ФАКТІВ"!

потери с тремя нулями =9000 ?
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22.01.2023 11:46 Відповісти
Шо ти мелеш,тролятина
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22.01.2023 12:01 Відповісти
А у чому він не правий?
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22.01.2023 12:10 Відповісти
Ты же согласен что кацапов гибнет в 3 раза больше ? это подтверждает множество видео где их солдаты как кегли разлетаються от ударов арты, а после поля усеяны их трупами, которе они даже не собирают. Сейчас Жуков это Пригожин. Ты разнощик росспропаганды, Бахмут до сих пор Украинский, его даже не окружили а в Соледаре ежедневно гибнут зеки сотнямя, там негде даже закрепиться, все укрытия и дома разрушены под 0. Соледар уже стал для них мышеловкой а Бахмут простоит еще месяц минимум.
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22.01.2023 12:12 Відповісти
Схоже на якусь кацапську ІПСО. Бо як у Соледарі, так тим паче у Бахмуті тривають бойові дії і гинуть кацапи. Ви стверджуєте, що вони воють самі з собою? Бахмут взагалі під контролем ЗСУ. Що стсується тризначних цифр, то 100 - це теж тризначна цифра. І такі втрати справді були у деякі дні, яких було декілька. Це справді страшно, але це ціна війни і ціна знищення кацапів у промислових масштабах, які коливаються від 600 до 1000 щоденно. Щоб не було цих втрат, ви пропонуєте що? Припинити опір? Я правильно розумію?
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22.01.2023 11:31 Відповісти
Про Соледар багато сумнівів, але товариш мого сина, новенький у війні, пройшовши навчання в Англії, вийшов з Соледар, живим,але пораненим. Якщо новачків вивели, значить є за що поважати і тактику і стратегію, навіть,якщо політика була. Соледар це питання
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22.01.2023 11:35 Відповісти
О, кацапчик виліз побазікати. Бахмут тримається, на окраїнах Соледару бої. Ну а втрати наступаючих більше від оборонців.
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22.01.2023 11:33 Відповісти
https://www.youtube.com/@shaposhnikovnews shaposhnikov news

Brauer Nikole.ТИ ЙО..УВСЯ.

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22.01.2023 11:49 Відповісти
ТА на..уй мені потрібна тупа дискусія
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22.01.2023 11:57 Відповісти
кАЛАШНІКОВ "ГОНИТЬ".

БО

вІДХОДИТИ ПРИ ПОВНОМУ РУЙНУВАННІ ЛОГІСТИКИ І ОБОРОННИХ (БЕТОННИХ) СПОРУД

НЕОБХІДНО ДЛЯ УНИКНЕННЯ ЩЕ БІЛЬШИХ ВТРАТ.і ПОЛОНУ.
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22.01.2023 11:56 Відповісти
Те саме робите ви, пане, зміщуючи акцент з теми цієї новини на інше. Вам медальку вже дали?

А тепер питання:
офіційна інформація про Бахмут і Соледар є?
ви вважаєте офіційною інформацією публікації тільки в CNN чи "Бульвар Гордона" теж підійде?
американській генерал є уповноваженою особою держави Україна, що надає офіційні дані?

А про Бахмут з Соледаром Бутусов може написати набагато більше, ніж CNN та всі американські генерали разом узяті, бо він, здебільшого, знаходиться в тому районі.
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22.01.2023 11:51 Відповісти
У ******** війні це розпил бабла.
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22.01.2023 11:26 Відповісти
Нехай запхають оті "зуби" *уйлу, і бульбофюреру в...
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22.01.2023 11:29 Відповісти
дуже скоро навіть на уроках праці в оркостані

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22.01.2023 11:41 Відповісти
Бацька йух!!!
ави незнали?
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22.01.2023 11:45 Відповісти
Та хай роблять! Вони їх он уже на Білгородщині наставили А прийшла осінь з дощами - земля розкисла і вони пішли в грунт! Перші "зуби" були встановлені німцями не "лінії Зігфріда" Так німці їх ставили на піщано-щебнисту "подушку" - а не кидали на грунт І вони простояли з 1936-го (здається) до 45-го І не принесли ніякої користі - бо повинні прикриваться військами А їх у німців на момент штурму цієї "лінії ! їх вже не було!
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22.01.2023 12:18 Відповісти
Зараз бульбашенко скаже, що це оборонні споруди, тому їм нема що закинути....
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22.01.2023 13:43 Відповісти
Зубы дракона ? Пусть переходят на пломбы дракона.
И вставные челюсти.
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22.01.2023 16:22 Відповісти
 
 