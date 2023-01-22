Завод у Гомелі виготовляє протитанкові укріплення "зуби дракона" для Росії, - "Беларускі Гаюн"

Протягом останнього місяця мешканці Гомеля помічають транспортування бетонних конструкцій у вигляді пірамід, а точніше протитанкових укріплень, які називають "зуби дракона".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

"Уперше перевезення таких бетонних укріплень у Гомелі було помічено у грудні 2022 року. Їх перевозять вантажівками-довгомірами, найчастіше марки КамАЗ із номерами як РФ, так і РБ. В одній вантажівці буває у середньому по 15-20 "зубів"", - йдеться в повідомленні.

Як пише видання flagshtok, перевезення бетонних перешкод може свідчити про створення лінії оборони в Гомельській області або Брянській області РФ.

За даними "Беларускі Гаюн", "зуби дракона" вже понад місяць виготовляються на Гомельському заводі залізобетонних виробів та відправляються до РФ. Більше того, за попередньою інформацією, Гомельзалізобетон - це не єдине білоруське підприємство, яке виробляє такі протитанкові укріплення.

"Саме такі піраміди використовує ПВК "Вагнера" на будівництві своєї так званої "Лінії Вагнера" на окупованих територіях України", - наголошується в повідомленні.

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