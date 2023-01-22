Кірєєв був штатним співробітником ГУР, я чудово знаю всіх людей, які його стратили в автівці СБУ, - Буданов
Очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що знає "всіх людей, які стратили" банкіра, штатного співробітника ГУР та учасника українсько-російських переговорів у Білорусі Дениса Кірєєва.
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони (співробітники СБУ. - ред.) провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники – це факт", - зазначив очільник ГУР МО.
За словами Буданова, Кірєєв був не агентом ГУР МО, а штатним співробітником.
"І коли під’їхала автівка, з якої вистрибнули бійці "Альфи" і співробітники ДКР (Департаменту контррозвідки СБУ. - Ред.) та сказали пересісти в цю автівку, сам пан Кірєєв сказав своїм охоронцям, офіцерам, які його супроводжували, а його тоді супроводжували ще два співробітники Департаменту внутрішньої безпеки нашої, що спокійно, це співробітники СБУ, вони хочуть щось у мене запитати", - розповів очільник ГУР МО.
За словами Буданова, Кірєєв "мав певну комунікацію" з Будановим.
"Його покликали, він з мого кабінету поїхав туди. Чому він їхав у тому числі у супроводі двох офіцерів внутрішньої безпеки. Тому що це служба, яка відповідає, зокрема, за аспекти взаємодії з іншими органами. За приблизно 200 метрів до центральної будівлі СБУ (він туди виїжджав) виїхав бус, тобто просто вирвався на зустрічну, вибігли співробітники "Альфи" з криками "Це СБУ!", вийшли оперативники, вони сказали, що вони з СБУ. Це проводили затримання в такій формі. Кірєєв сказав усім зупинитися. Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів. Потім сталося те, що сталося... І його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти. Чому вони не поїхали у будівлю СБУ? На це питання нехай відповідає слідство", - додав він.
"Я вважаю, що справа набагато глибша. Проте свою думку я залишу при собі. Давайте оцінювати виключно факти. Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все", - сказав він.
Буданов також висловив "абсолютно свою суб’єктивну думку".
"Ще раз хочу це підкреслити: у того, хто це навмисно зробив, було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога. Якщо ви пам’ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної. Думаю, ви гарно маєте це пам’ятати. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка. Ще раз підкреслюю", - пояснив він.
Буданов зазначив, що це були люди "перш за все з української сторони": "Я чудово знаю всіх цих людей, які його стратили".
Будь ласка, зачекайте...
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Саме це і потрібно кацапам.
а ми..тут: "пачіму ми нє в ната?!" або "давайте нам танки..." та "закрийте небо.."
пам`ятаю якась хвойда зі "слуг путіна" перед війною їздила по частинах ППО та знімала клістрони..."для перевірки"....
А хто у нас Швець, що його повідомленням стільки уваги? Блогер? А інформація звідки? З голови?
А як називаються люди, які вірять подібним повідомленням якихось блогерів?
Десь написано кому я вірю більше? А я більше вірю Господу Богу.
Це має відношення до агента впливу швеця? Це має відношення до того, що отруєно Литвиненка та таких , як він, а швець вільний та ситий, і збирає в наївних українців інформацію про зброю?
Не треба всіх до кучі та про все підряд. Мова однозначно лише про швеця та його "роботу".
Вопрос в том, что швец не имеет и не может иметь никакой эксклюзивной информации. Потому все его инсайды - это его ФАНТАЗИИ.
https://hvylya.net/news/242080-rossiya-gotovitsya-napast-na-ukrainu-v-2022-godu-razvedka
Питання є?
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9pzP5d5w6yU%26ab_channel%3D%25D0%25AE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586--%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%26fbclid%3DIwAR3IYxwBwup-lYl0n2Z4I6_lh-gvmklmZunO2jvgkFQxkoD9clgg3PidIUc&h=AT1h-PnOF7U9Gjq4FCV2R6ZNYzoljOIa6cOaWvUu7bdCEIAHwNOp6GnrCTddd0uV27ihF4m7UZ0WkI17_oQkrPBak5AHLULm9Q77IGFdweL8hQ7i_R5NyB8DcfyYdyEg9GstsA https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU...
Чинний Кримінальний кодекс (КК) відповідної загальної статті не містить.
Однак, є спеціальні статті КК, які передбачають відповідальність за неповідомлення про злочин іншої особи:
службова особа підлягає відповідальності за неповідомлення про злочин, вчинений підлеглими чи підконтрольними їй особами. Такі діяння кваліфікуються за статтями про злочини у сфері службової діяльності;завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК) може полягати у наданні показань, спрямованих на приховування відомостей про злочин іншої особи;відмова від дачі показань (ст. 385 КК) охоплює діяння, які вчиняються з метою неповідомлення про злочин, вчинений іншою особою.Таким чином, за загальним правилом пересічні громадяни не зобов'язані повідомляти (доносити) про злочини інших осіб, а тим більше - про власні посягання.Особа повинна здійснити таке повідомлення тоді, коли на неї покладений відповідний спеціальний обов'язок. Причому цей обов'язок має бути юридичним - випливати із закону, службового становища, процесуального статусу (свідка, перекладача, експерта).
Не может быть всем пофигу, когда начальник военной разведки обвиняет главное контр-разведовательное ведомство страны в убийстве своего штатного сотрудника, тем более работавшего на таком важном участке, тем более в такое время.
Фигня какая-то.
https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&fbclid=IwAR0b6FhEE_ClJoeDGc4Eah0B7XQ6MxmZjcJ1hj6bIGbiqTC-uaoW_tLBVK4 https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU...
Можливо, повірю ще Малюку; він поки ще не довів свою відданність справі безпеки України та свій патріотизм. У всяк випадку, по цій справі він давно мав би щось пояснити.
Сьогодні, 13 грудня,2022 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Закон підтримали 310 депутатів. знову вам Порошенко мішає, зелена тля.
Порошенко ж лише заїкнувся про введення воєнного стану, так піднявся страшний кіпіш, що він хоче узурпувати владу. До того ж, він не мав виключно своєї більшості у ВР і змушений був рахуватися з "Народним фронтом", чий представник Арсен Аваков вже дуже тісно дружив з Коломойським. А без зовнішньої підтримки Україна просто не встояла б.
Но такой ситуации бы не возникло, если бы мы, имея все карты на руках в 2005-ом году, та и в 91 тоже, просто зачистили бы страну от кацапской сволочи. Начав в первую очередь с контроля телевидения в Крыму и на Донбассе, изготавливая приемлемую пропаганду на ватную аудиторию, а там хватает потомков охранников и грабителей, которые понаехали и в 20-ом году, и в 40ых.
Никто не мешал в 2005-ом сразу же Януковича кинуть в клетку за десяток уголовных преступлений, а вместе с ним и всех шестерок. Уничтожить олигархов Кучмы. Провести реформу армии и полиции, выкинув оттуда под 90% личного состава и пригласив новых людей на хорошую зарплату. Теперь за это расплачиваемся человеческими жизнями, иначе в истории не бывает, за ошибки приходится платить.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3656482-u-spravi-vbivstva-kireeva-provedeno-devat-ekspertiz-dbr.html У справі вбивства Кірєєва провели дев'ять експертиз - ДБР, ЕКСКЛЮЗИВ у відповіді ДБР на запит Укрінформу .
Державне бюро розслідувань провело дев'ять експертиз у ході розслідування справи за фактом убивства банкіра Дениса Кірєєва, який був у складі переговорної групи від України на зустрічі з представниками рф у білорусі 28 лютого минулого року.
"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 ККУ, за фактом виявлення тіла громадянина України Кірєєва Дениса Борисовича без ознак життя. Під час досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення проведено ряд слідчих дій. Крім того, проведено 9 судових експертиз, зокрема судові медичні експертизи, експертизи зброї, балістичні експертизи, експертизи зброї та слідів і обставин її використання, експертизу матеріалів, речовин і виробів", - повідомили у ДБР.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3421400-troe-rozvidnikiv-zaginuli-pid-cas-vikonanna-speczavdan-minoboroni.html У відомстві додали, що слідство у справі триває. Водночас відмовилися уточнити, коли завершуються строки досудового розслідування. Також у ДБР не відповіли на запитання, чи допитували працівники відомства представників Департаменту контрозвідки Служби безпеки України, зокрема, очільника цього департаменту Олександра Поклада.
Як повідомлялося, 28 лютого 2022 року Кірєєв брав участь як переговорник від України на зустрічі у білорусі. Перед наступним раундом переговорів він був застрелений в Києві. https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/264636692514425 У Головному управлінні розвідки Міноборони у березні 2022 року заявили, що троє співробітників ГУР загинули під час виконання спеціальних завдань: це Олексій Доля, Валерій Чибінєєв, Денис Кірєєв . «Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин (що це за термін, яке його значення?) наблизив державу до перемоги», - зазначили тоді у ГУР.
18 січня цього року https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3655246-rozkriti-plani-putina-pro-nastup-na-kiiv-dopomig-kireev-wsj.html?fbclid=IwAR1oraToxO69yitVSnSxA5eImcm9b2l5YQjtEmgNI6EOJtjtUwsqvvsyXX8 The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому йдеться, що українській розвідці заздалегідь стало відомо про плани росії захопити Київ, висадивши десант на аеродромі в Гостомелі, завдяки фінансисту Денису Кірєєву, якого згодом нібито застрелили співробітники контрозвідки СБУ в центрі Києва. Видання розповідає історію життя Дениса Кірєєва, зокрема про роботу з проросійськими політиками та посади, які він обіймав за часів януковича, про зв'язки з російськими військовими та урядовцями. З посиланням на очільника ГУР Кирила Буданова видання пише, що Кірєєв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла українським силам успішно захистити столицю у лютому 2022 року. Зазначається також, що Президент України Володимир Зеленський підписав документи про нагородження Кірєєва посмертно медаллю за «особливі заслуги у захисті державного суверенітету та безпеки держави». Кірєєва поховали як героя поруч із першим міністром закордонних справ України.
https://youtu.be/9pzP5d5w6yU
отже нема кредитора - нема й боргу
з Кірєєва такий розвідник (гурмо, звісно ж, ой леле!) - як із гівна куля
хлопці бандюки скористалися відсутністю влади тими днями
А был он ГУРовцем или нет... Им не было известно ! Это война и если человек в форме врага ( даже если он наш ) то для нашей армии он враг и может быть убит - что и случилось !
Чомусь я в цьому не сумніваюсь, бо там де Зе влада, там і совкодрочерство
Не вірю. Не вірю, що одна людина, якої ніхто не знав, могла вплинути на хід переговорів.
Думаю, «банкір» знав щось про роль Найвеличнішого в початку війни і міг, або хотів, це розголосити.
Орли Баканова і Наумова його просто завалили.
Крапка.