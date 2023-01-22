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Кірєєв був штатним співробітником ГУР, я чудово знаю всіх людей, які його стратили в автівці СБУ, - Буданов

кірєєв

Очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що знає "всіх людей, які стратили" банкіра, штатного співробітника ГУР та учасника українсько-російських переговорів у Білорусі Дениса Кірєєва.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони (співробітники СБУ. - ред.) провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники – це факт", - зазначив очільник ГУР МО.

За словами Буданова, Кірєєв був не агентом ГУР МО, а штатним співробітником.

"І коли під’їхала автівка, з якої вистрибнули бійці "Альфи" і співробітники ДКР (Департаменту контррозвідки СБУ. - Ред.) та сказали пересісти в цю автівку, сам пан Кірєєв сказав своїм охоронцям, офіцерам, які його супроводжували, а його тоді супроводжували ще два співробітники Департаменту внутрішньої безпеки нашої, що спокійно, це співробітники СБУ, вони хочуть щось у мене запитати", - розповів очільник ГУР МО.

За словами Буданова, Кірєєв "мав певну комунікацію" з Будановим.

Читайте: ГУР МО повідомило про загибель трьох розвідників. Серед них учасник перших переговорів з РФ Кірєєв

"Його покликали, він з мого кабінету поїхав туди. Чому він їхав у тому числі у супроводі двох офіцерів внутрішньої безпеки. Тому що це служба, яка відповідає, зокрема, за аспекти взаємодії з іншими органами. За приблизно 200 метрів до центральної будівлі СБУ (він туди виїжджав) виїхав бус, тобто просто вирвався на зустрічну, вибігли співробітники "Альфи" з криками "Це СБУ!", вийшли оперативники, вони сказали, що вони з СБУ. Це проводили затримання в такій формі. Кірєєв сказав усім зупинитися. Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів. Потім сталося те, що сталося... І його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти. Чому вони не поїхали у будівлю СБУ? На це питання нехай відповідає слідство", - додав він.

"Я вважаю, що справа набагато глибша. Проте свою думку я залишу при собі. Давайте оцінювати виключно факти. Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все", - сказав він.

Буданов також висловив "абсолютно свою суб’єктивну думку".

"Ще раз хочу це підкреслити: у того, хто це навмисно зробив, було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога. ​Якщо ви пам’ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної. Думаю, ви гарно маєте це пам’ятати. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка. Ще раз підкреслюю", - пояснив він.

Буданов зазначив, що це були люди "перш за все з української сторони": "Я чудово знаю всіх цих людей, які його стратили".

Також читайте: Банкір Кірєєв, якого застрелили, 23 лютого попередив ГУР МО про вторгнення РФ. Буданов сказав, що завдяки цьому встояв Київ, - WSJ

Автор: 

Буданов Кирило (491) розвідка (3856) СБУ (12774) Кірєєв Денис (7)


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Топ коментарі
+72
Т.е. он сейчас открыто заявил что в верхушке СБУ у нас сидят агенты рашки, которые без суда и следствия застрелили гражданина Украины?
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22.01.2023 11:37
+42
Тобто співробітники СБУ просто тупо як кілери вбили співробітника ГУР і все Ок? Тому що розслідування ДБР-це просто фікція.
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22.01.2023 11:39
+41
Я правильно розумію прочитане? Буданов знає людей, які здійснили позасудову страту йиго штатного співробітника (аже цец факт є кричущим злочином), аое попри це і досі працюють у стуктурі, фвнкціонування якої критично важливе для безпеки і існування держави? Я правильно розумію, що або у СБУ досі працюють зрадники, або сам Буданов є таким? Я правильно розумію, що такиц стан речей існує через затягування справи ще одним правоохоронним органом - ДБР? Ми точно хочемо перемогти у цій війні? ("Ми" - маю на увазі керівництво держави) щось мені тривжно.
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22.01.2023 11:44
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Похоже на правду или , ВОЗМОЖНО, остатки патриотов в СБУ , зная , что крот баканов отпустит агента киреева , так или иначе ,решили ликвидировать его , в избежание СДАЧИ Украины врагу ?
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22.01.2023 15:28 Відповісти
Сюр . Вбили викинули і ніхто навіть не почухався .
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22.01.2023 12:06 Відповісти
Хаос.
Саме це і потрібно кацапам.
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22.01.2023 12:06 Відповісти
Саме це і потрібно кацапам щоб показувати на заході...а руSSка "дипломатія" завжди підливає всі рішення газпромівськими мільярдами$$...
а ми..тут: "пачіму ми нє в ната?!" або "давайте нам танки..." та "закрийте небо.."
пам`ятаю якась хвойда зі "слуг путіна" перед війною їздила по частинах ППО та знімала клістрони..."для перевірки"....
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22.01.2023 13:06 Відповісти
Справа дуже брудна і смердюча,нам ніхто не скаже правди хоч питань більше ніж відповідей. Дивно ось що6 чому Буданов так активізувався останнім часом? чому він цілими днями роздає інтерв"ю? у нього вже немає роботи в ГУР? чому він через 10,5 міс став активно педалювати історію з Кірєєвим? чому вперто мовчить Малюк? чому вперто мовчить ЗЕ-прєдсєдатєль кварталу? чому про це так само тупо мовчить балакун Данілов?
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22.01.2023 12:15 Відповісти
Ну яке нах НАТО, якщо у головного розвідника патякало не закривається! Навіть зелені пустоголові кури з нього сміються..
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22.01.2023 12:16 Відповісти
шо то Буданов сильно мазу тянет за двойным агентом Киреевым....лучше расскажите про приезд главы ЦРУ в январе 2022 и он вам предоставил данные о нападении орды 24 фефраля а вы ни куя не сделали а только проживали как голубочки с с Гогилашвили в одном доме и пальцем не пошевелили для защиты страны..
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22.01.2023 12:17 Відповісти
і це вірно. за повідомленнями Швеця,директор ЦРУ по поличкам розіклав всі подробиці нападу- рекції 0. але у Буданова....розкрив підступні плани ворога Кірєєв і врятував Київ...чому ніхто не послухав ЦРУ і не забезпечив оборону Києва військами....Буданов чомусь мовчить....
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22.01.2023 12:22 Відповісти
"за повідомленнями Швеця"

А хто у нас Швець, що його повідомленням стільки уваги? Блогер? А інформація звідки? З голови?
А як називаються люди, які вірять подібним повідомленням якихось блогерів?
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22.01.2023 12:41 Відповісти
Краще поставити питання так - як називаються блогери, які просять повідомити маршрути надходження західної зброї в Україну, як це зробив швець.
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22.01.2023 15:12 Відповісти
я больше верю ему , чем резникову Маляр , Баканова-Наумову ,Данилову и Зе, это они ,вывозя полным ходом свои миллионы и семьи , призывали не скупать гречку и готовиться к шашлыкам ! Верьте и дальше БРЕХУНАМ ! А про Ермака : «история с Вагнеровцами , выдумана от начала до конца «, БРЕХЛО- АГЕНТ КОЗЫРЬ И СЕЙЧАС ВРЕДИТ СВОЕЙ МЕРЗСКОЙ ТУШЕЙ
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22.01.2023 15:40 Відповісти
Порівняння з цими особами тут має відбілити швеця? І виправдати його прохання надсилати інформацію про шлях зброї в Україну?
Десь написано кому я вірю більше? А я більше вірю Господу Богу.
Це має відношення до агента впливу швеця? Це має відношення до того, що отруєно Литвиненка та таких , як він, а швець вільний та ситий, і збирає в наївних українців інформацію про зброю?
Не треба всіх до кучі та про все підряд. Мова однозначно лише про швеця та його "роботу".
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22.01.2023 17:49 Відповісти
Господь бог не дає зброю.
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23.01.2023 08:57 Відповісти
Швець її теж не дає. Лише хоче знати де вона їде і яка.
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23.01.2023 15:02 Відповісти
До речі, щвець до останньої секунди плів, що війни не буде. Це я точно знаю, бо тоді його ще слухала. А потім навіть не вибачився за свій брехливий прогноз.
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22.01.2023 18:29 Відповісти
Веровать вы можете кому угодно - хоть швецу, хоть шарию, хоть самому ***** - это ваше личное дело.
Вопрос в том, что швец не имеет и не может иметь никакой эксклюзивной информации. Потому все его инсайды - это его ФАНТАЗИИ.
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22.01.2023 18:48 Відповісти
А як називаються люди, котрі не бачать в діях влади злочинної змови ?
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24.01.2023 08:17 Відповісти
Буданов сказав що йому вперше про це сказав Кірєєв а не директор ЦРУ, тому питання - з ким зустрічався директор ЦРУ?
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22.01.2023 12:22 Відповісти
ясно что встречался не с уборщицей ОП или электриком
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22.01.2023 12:28 Відповісти
Блін ... А фото рос. техніки біля кордонів ГУР бачило ??
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22.01.2023 12:59 Відповісти
"ета билі їжигоднiє учєнія раZZії і білараSSії...."
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22.01.2023 13:10 Відповісти
що цікаво зазвичай коментарі які пишуться російською паскудять буданова і журналістів-----у них там що в росії агенти не вчать української для маскіровки
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22.01.2023 12:50 Відповісти
Неправда) Буданов еще ДО приезда главы ЦРУ, еще 21 листопада сообщал про нападение со стороны России, но видимо Величайший его проигнорировал.

https://hvylya.net/news/242080-rossiya-gotovitsya-napast-na-ukrainu-v-2022-godu-razvedka
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22.01.2023 12:52 Відповісти
......а еще раньше предупрежали из Белого дома....и что?....десятки тысяч украицев погибли из-за халатности или предательства...Буданов, Бакланов...офис президента, министр обороны знали о нападении и ничего не сделали.., но какой то Васыль и Мыкола и Степан из ВСУ и ТРО поломали все планы карлика московского...а не Киреев .
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22.01.2023 13:15 Відповісти
Кто сказал, что ничего не сделали? Набирали с января людей в ТРО. Тогда армия рашистов была в несколько раз больше. Как сказал Залужный, был единственный вариант сохранить Украину -был маневренная оборона, впустить их колонны вглубь, пожертовать территориями, но потом эти щупальца порубать.
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22.01.2023 13:56 Відповісти
Порошенко кстати и Пастор давали очень хороший план в Раду защиты Украины в феврале, выделить 50 миллиардов на ЗСУ, зсделать запасы топлива для танков, вывести бригады к границам. Но Боневтик сказал, не вмешивайтесь, тут работают профессионалы. И вот результат.
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22.01.2023 13:58 Відповісти
Тогда вы сами себя опровергаете , зачем он говорит , что «это Киреев его предупредил», если он это уже знал
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22.01.2023 15:43 Відповісти
, зачем он говорит , что «это Киреев его предупредил», если он ,это уже знал
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22.01.2023 15:44 Відповісти
Буданов знал, что нападет Россия 100%, не знал в какую дату точно. Что непонятного?
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22.01.2023 17:17 Відповісти
Може хтось не знає, але Гогілашвілі, якого виперли зі скандалом з МВС і який є громадянином росії, зараз працює штатним радником Буданова в ГУР.
Питання є?

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9pzP5d5w6yU%26ab_channel%3D%25D0%25AE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586--%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%26fbclid%3DIwAR3IYxwBwup-lYl0n2Z4I6_lh-gvmklmZunO2jvgkFQxkoD9clgg3PidIUc&h=AT1h-PnOF7U9Gjq4FCV2R6ZNYzoljOIa6cOaWvUu7bdCEIAHwNOp6GnrCTddd0uV27ihF4m7UZ0WkI17_oQkrPBak5AHLULm9Q77IGFdweL8hQ7i_R5NyB8DcfyYdyEg9GstsA https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU...
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22.01.2023 13:09 Відповісти
і це заявляе голова ГУР - "Я чудово знаю всіх цих людей, які його стратили".... В країні правники які йому "розжують" що він вже наговорив на декілька ст. КК - знання про осіб злочину та неповідомлення..., та все інше ...
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22.01.2023 12:19 Відповісти
наповідомлення про злочин - це стаття радянського УК, в нашому УК такої немає
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22.01.2023 12:23 Відповісти
а по-моєму є ...

Чинний Кримінальний кодекс (КК) відповідної загальної статті не містить.

Однак, є спеціальні статті КК, які передбачають відповідальність за неповідомлення про злочин іншої особи:
службова особа підлягає відповідальності за неповідомлення про злочин, вчинений підлеглими чи підконтрольними їй особами. Такі діяння кваліфікуються за статтями про злочини у сфері службової діяльності;завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК) може полягати у наданні показань, спрямованих на приховування відомостей про злочин іншої особи;відмова від дачі показань (ст. 385 КК) охоплює діяння, які вчиняються з метою неповідомлення про злочин, вчинений іншою особою.Таким чином, за загальним правилом пересічні громадяни не зобов'язані повідомляти (доносити) про злочини інших осіб, а тим більше - про власні посягання.Особа повинна здійснити таке повідомлення тоді, коли на неї покладений відповідний спеціальний обов'язок. Причому цей обов'язок має бути юридичним - випливати із закону, службового становища, процесуального статусу (свідка, перекладача, експерта).
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22.01.2023 13:04 Відповісти
Стаття 396 КК України (приховування злочину) хіба не діє?
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22.01.2023 13:04 Відповісти
А з чого Ви взяли, що він не повідомив? Не Вам, а ДБР. Вам він нічого повідомляти не повинен.
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22.01.2023 14:55 Відповісти
він публічна особа, та офіційна особа, не кажучи уже про те хто він і що він відносно посади...- немае бажання та часу, а так би я особисто і йому , та в деякі інші відомства направив пару запитів- але на на часі це сьогодні витрачати на це "ресурси", та робити розбрат ...- все після Перемоги...
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25.01.2023 10:26 Відповісти
Подобного рода заявления - это большой скандал. Странно, что всё ограничивается фразой "ГБР ведёт расследование" . . . Во-первых, скоро уже год - сколько его можно вести ? Во-вторых, почему СБУ молчит, где хотя бы пресс-релиз ? В-третьих, слишком крутой уровень и крутые последствия, хотелось бы услышать и о каких-то политических комментариях, в том числе создании временной следственной комиссии парламента, закрытом брифинге спецслужб для комитета ВС по нацбезопасности и обороне . . .
Не может быть всем пофигу, когда начальник военной разведки обвиняет главное контр-разведовательное ведомство страны в убийстве своего штатного сотрудника, тем более работавшего на таком важном участке, тем более в такое время.

Фигня какая-то.
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22.01.2023 12:19 Відповісти
Эта фигня стоит 600 дел и увольнения из глав СБУ дружка зеленского
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22.01.2023 20:45 Відповісти
***** нє панятна... Корупційні разборкі, мабуть...
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22.01.2023 12:35 Відповісти
Контора,которой рулил кореш цуркиса,шлепнула агента конторы,которой рулит сожитель помощника валуева,а сам агент бывший работник банка леонский кредит - известного на весь мир,как контора управляемая из лубянки,это треш какой то.
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22.01.2023 12:43 Відповісти
виходить що баканов і є той кріт якого всі шукали--і привів його в сбу сам зеленський як свого дружбана дитинства--як все змішалось
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22.01.2023 12:48 Відповісти
"скажи кто твой друг и я скажу кто ты."
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22.01.2023 13:23 Відповісти
Де Ваня Баканов ??‼️
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22.01.2023 12:56 Відповісти
наверное в батальоне Монако
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22.01.2023 13:22 Відповісти
Для того, щоб об'єктивно підійти до цього питання, треба послухати про "Визит директора ЦРУ в Киев - это ящик Пандоры / Новое о гибели агента Киреева", та все стане зрозумілим, хто є хто:

https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&fbclid=IwAR0b6FhEE_ClJoeDGc4Eah0B7XQ6MxmZjcJ1hj6bIGbiqTC-uaoW_tLBVK4 https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU...
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22.01.2023 12:59 Відповісти
Ні Буданову, ні Баканову, ні Сухачову не довіряю.

Можливо, повірю ще Малюку; він поки ще не довів свою відданність справі безпеки України та свій патріотизм. У всяк випадку, по цій справі він давно мав би щось пояснити.
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22.01.2023 13:06 Відповісти
здається, що каламутні вони там всі що Буданов що Кірєєв. Пам*ятається брат голови Київського адмін суду, якого затримували за підозрою у хабарництві (тоді на конспіративній квартирі кучу бабла знайшли) теж був штатним працівником СВР ( чи не при Буданові?) А Кірєєв за біографію схожий на класичного конвертатора)) та й жив Буданов разом із сумнівним заступником міністра МВС Гогілашвілі в будинку В'ячеслава Стрелковського, якого в ЗМІ називають організатором низки великих конвертаційних центрів...Та й амери з ..партнерами, кажуть що прямо попереджали про всі плани рашистів, зокрема захоплювати аеродроми під Києвом...а у нас чомусь ..ніто був ні в курсі. Дивно це все
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22.01.2023 13:47 Відповісти
Малюк человек Татарова, вот вам и весь патриотизм.
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22.01.2023 15:08 Відповісти
СБУ давно працює на ФСБ і нічого не змінилося, навіть під час війни. Зрада, бізнес інтереси, накротики, контрабанда, органи... Єх державна робота...
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22.01.2023 13:07 Відповісти
Мутна історія
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22.01.2023 14:35 Відповісти
Президент Ендорган спромігся за одну ніч у 2016 році, за 8 годин, замінити в країні усіх суддів, прокурорів, слідчих, працівників служби безпеки, командирів в арміі старше майра тощо , призначивши випускників ВУЗІВ, викладачів, практикуючих правників і т.д. І все працює. Правда? А в Україні, за 32 роки незалежності надалі залишаються ворожі гнізда в СБУ, в ГРУ, в поліції ( подивіться скільки зрадників, шпіонів, провокаторів повилазило і в 2014 році, і зараз). Скільки років вимагали в Президента Порошенка ліквідувати Киівський Окружний АС? Ну, усі просто горло зірвали. Мені цікаво, нахєр Порошенко тримав цей гнійник, який був прихлопнутий вже Зеленським за одну годину?

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22.01.2023 13:08 Відповісти


Сьогодні, 13 грудня,2022 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Закон підтримали 310 депутатів. знову вам Порошенко мішає, зелена тля.

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22.01.2023 13:28 Відповісти
а того й тримав, бо коли при Ющенку був секретарем РНБО, то якраз суддівським корпусом крутив він, а не невідомий тоді ще Портнов. І став президентом, займався тим же, тому йому такі "зашкварені поци" потрібні були.Тобто Порошенко ще той хлопак - "прихильник законності і порядку".
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22.01.2023 14:53 Відповісти
Ердоган по-перше - мав беззаперечну підтримку турецького суспільства, по-друге - вже зіпсувавши раніше стосунки зі США та ЄС, просто не звертав увагу на їхні зауваження.
Порошенко ж лише заїкнувся про введення воєнного стану, так піднявся страшний кіпіш, що він хоче узурпувати владу. До того ж, він не мав виключно своєї більшості у ВР і змушений був рахуватися з "Народним фронтом", чий представник Арсен Аваков вже дуже тісно дружив з Коломойським. А без зовнішньої підтримки Україна просто не встояла б.
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22.01.2023 17:22 Відповісти
Зеленський не ліквідував ОАСК, лише перейменував його. Теж саме з недоторканністю нардепів, яка досі існує, але в іншій формі. Нічого не зробив на користь суспільства.
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23.01.2023 01:49 Відповісти
Такий суд ("чєво ізволітє?"дуже був потрібен і Порошенку, і Зеленському. Але на Зеленського надавили наші спонсори до такої міри, що він і його парламент уже не могли не ліквідувати цей суд
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23.01.2023 05:07 Відповісти
Ми нація садомазахістів. Здобули перемогу (будь-яку), вибрали упирів, упирі призвели до поразки, здобули перемогу....))
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22.01.2023 13:09 Відповісти
Я так и думал. СБУ убрало того, кто мог сдать их самих, т.к. ему передавали контакты консервированных сбушников. Из инстинкта самосохранения убрали. Было большой ошибкой отправлять человека без охраны в такой ситуации.

Но такой ситуации бы не возникло, если бы мы, имея все карты на руках в 2005-ом году, та и в 91 тоже, просто зачистили бы страну от кацапской сволочи. Начав в первую очередь с контроля телевидения в Крыму и на Донбассе, изготавливая приемлемую пропаганду на ватную аудиторию, а там хватает потомков охранников и грабителей, которые понаехали и в 20-ом году, и в 40ых.

Никто не мешал в 2005-ом сразу же Януковича кинуть в клетку за десяток уголовных преступлений, а вместе с ним и всех шестерок. Уничтожить олигархов Кучмы. Провести реформу армии и полиции, выкинув оттуда под 90% личного состава и пригласив новых людей на хорошую зарплату. Теперь за это расплачиваемся человеческими жизнями, иначе в истории не бывает, за ошибки приходится платить.
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22.01.2023 13:16 Відповісти


https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3656482-u-spravi-vbivstva-kireeva-provedeno-devat-ekspertiz-dbr.html У справі вбивства Кірєєва провели дев'ять експертиз - ДБР, ЕКСКЛЮЗИВ у відповіді ДБР на запит Укрінформу .

Державне бюро розслідувань провело дев'ять експертиз у ході розслідування справи за фактом убивства банкіра Дениса Кірєєва, який був у складі переговорної групи від України на зустрічі з представниками рф у білорусі 28 лютого минулого року.
"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 ККУ, за фактом виявлення тіла громадянина України Кірєєва Дениса Борисовича без ознак життя. Під час досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення проведено ряд слідчих дій. Крім того, проведено 9 судових експертиз, зокрема судові медичні експертизи, експертизи зброї, балістичні експертизи, експертизи зброї та слідів і обставин її використання, експертизу матеріалів, речовин і виробів", - повідомили у ДБР.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3421400-troe-rozvidnikiv-zaginuli-pid-cas-vikonanna-speczavdan-minoboroni.html У відомстві додали, що слідство у справі триває. Водночас відмовилися уточнити, коли завершуються строки досудового розслідування. Також у ДБР не відповіли на запитання, чи допитували працівники відомства представників Департаменту контрозвідки Служби безпеки України, зокрема, очільника цього департаменту Олександра Поклада.

Як повідомлялося, 28 лютого 2022 року Кірєєв брав участь як переговорник від України на зустрічі у білорусі. Перед наступним раундом переговорів він був застрелений в Києві. https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/264636692514425 У Головному управлінні розвідки Міноборони у березні 2022 року заявили, що троє співробітників ГУР загинули під час виконання спеціальних завдань: це Олексій Доля, Валерій Чибінєєв, Денис Кірєєв . «Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин (що це за термін, яке його значення?) наблизив державу до перемоги», - зазначили тоді у ГУР.

18 січня цього року https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3655246-rozkriti-plani-putina-pro-nastup-na-kiiv-dopomig-kireev-wsj.html?fbclid=IwAR1oraToxO69yitVSnSxA5eImcm9b2l5YQjtEmgNI6EOJtjtUwsqvvsyXX8 The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому йдеться, що українській розвідці заздалегідь стало відомо про плани росії захопити Київ, висадивши десант на аеродромі в Гостомелі, завдяки фінансисту Денису Кірєєву, якого згодом нібито застрелили співробітники контрозвідки СБУ в центрі Києва. Видання розповідає історію життя Дениса Кірєєва, зокрема про роботу з проросійськими політиками та посади, які він обіймав за часів януковича, про зв'язки з російськими військовими та урядовцями. З посиланням на очільника ГУР Кирила Буданова видання пише, що Кірєєв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла українським силам успішно захистити столицю у лютому 2022 року. Зазначається також, що Президент України Володимир Зеленський підписав документи про нагородження Кірєєва посмертно медаллю за «особливі заслуги у захисті державного суверенітету та безпеки держави». Кірєєва поховали як героя поруч із першим міністром закордонних справ України.
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22.01.2023 13:17 Відповісти
Кірєєв занадто багато знав про довоєнні домовленості ОП з російською стороною. Виникають питання і по загибелі Монастирського, який займав чітку проукраїнську позицію в уряді, де більшості "какая разніца"
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22.01.2023 13:19 Відповісти
.... надо запустить ЦРУ к нам...только они помогут вычистить все органы от 5-й колонны кремля....бо эта херня уже десятилетиями творится у нас...
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22.01.2023 13:21 Відповісти
можливо баканова вже прибрали--його ніхто не може знайти і ніхто не знає де він---а він би розказав би багато про офіс президента
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22.01.2023 13:26 Відповісти
Говорят на Бали балдеет Ваня !
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22.01.2023 15:53 Відповісти
Судячи про напад Росії знали всі кому не лень, просто не всі щось робили щоб зменшити удар…постать Кіреева, як агента і його смерть досить темна…..війна між службам під час війни не совмісна тим більше коли управління їх назначае президент…))))?Обсуждення на публіку ці речі визивають подив…. Коли за вікном війна..
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22.01.2023 13:31 Відповісти
буданов, що з другом Гогилашвили? тепер цей кірєєв, який був кошельком клюєвих і януковича. коли цього кірєєва вбили, то він буз зрадник, а тепер через майже через рік став героєм і зелена гнида дає йому медаль. я думаю, що це відволікання зеленої від важливого-корупції, мародерства у Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, а зараз ще й закупкою продуктів для ЗСУ. 73% зебобіків зробили таку владу. боневтік став "героєм" України, боневтік.
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22.01.2023 13:51 Відповісти
А ти вважаєш, що агентом спецслужби може бути лише той, хто не п'є, не курить, регулярно чистить зуби й переходить вілицю лише на зелене світло? А позасудова розправа - це нормально?
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22.01.2023 17:30 Відповісти
Швец много не удобных вопросов задаёт к Буданову. Телезвезда..
https://youtu.be/9pzP5d5w6yU
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22.01.2023 13:53 Відповісти
Киреев - человек братьев Клюевых. А вот они как раз ФСБешники и есть. Швец говорит, что все наоборот, агент ФСБ Киреев втерся к профану Буданову. И если он предупредил о Гостомеле Буданова, то какого хера его захватили???
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22.01.2023 14:12 Відповісти
Бей своих, что бы чужие боялись.
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22.01.2023 14:23 Відповісти
Я розумію по своєму, що там де "молода нє варующая, патріотична" команда, то там проходять якісь мутняки з Чонгаром, з клістронами, опозицією,з призначенням зрадників в Херсонську, Донецьку, Крим та інші області, нарешті з Кірєєвим, бакановим, його дружбаном генералом наумовим...? А всього то пройшло три роки, а напороли боків на років двадцять і всі не на користь України.
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22.01.2023 14:36 Відповісти
Заказ на убийство Киреева поступил из России, российскими агетами-сотрудниками СБУ, как говорят, или из Украины?
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22.01.2023 14:40 Відповісти
злі люди кажуть: зелені (Баканов) були винні гроші Кірєєву

отже нема кредитора - нема й боргу

з Кірєєва такий розвідник (гурмо, звісно ж, ой леле!) - як із гівна куля

хлопці бандюки скористалися відсутністю влади тими днями
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22.01.2023 14:54 Відповісти
Чому в коментарях так багато російської мови? Чому практично всі коментарі цією мовою пишуть про одне і теж однаково?
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22.01.2023 15:19 Відповісти
Понятно то что в СБУ полно вражеской агентуры но так же понятно что патриотов там тоже полно. Идёт борьба.
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22.01.2023 15:32 Відповісти
Я не понимаю, какие претензии к СБУ ?! Если они и убили его, то они ликвидировали высокопоставленного коллабората которого со 10000% вероятностью власти отмазали бы .... Поэтому вполне закономерно и ПРАВИЛЬНО, что его ликвидировали !!! Так же, как ликвидировали других изменников !!!!
А был он ГУРовцем или нет... Им не было известно ! Это война и если человек в форме врага ( даже если он наш ) то для нашей армии он враг и может быть убит - что и случилось !
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22.01.2023 15:34 Відповісти
Це дно коли з сепара совкодрочера роблять патріота України.
Чомусь я в цьому не сумніваюсь, бо там де Зе влада, там і совкодрочерство
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22.01.2023 16:05 Відповісти
було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес Джерело:

Не вірю. Не вірю, що одна людина, якої ніхто не знав, могла вплинути на хід переговорів.
Думаю, «банкір» знав щось про роль Найвеличнішого в початку війни і міг, або хотів, це розголосити.
Орли Баканова і Наумова його просто завалили.
Крапка.
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22.01.2023 16:44 Відповісти
Буданову-Гогілашвілі віри ноль!
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22.01.2023 22:33 Відповісти
Який із Буданова розвідник? Передивіться його відмазування вагнергейту. А щодо ситуації з Кірєєвим, то він стільки наговорив, стільки наплів своїм язиком, що просто жах! І це головний розвідник!
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23.01.2023 05:21 Відповісти
В том то и беда Украины ЧТО многие прекрасно знают предателей и врагов Украины НО они по-прежнему решают судьбы украинцев
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23.01.2023 08:18 Відповісти
Коли вже СБУ проведе такий самий захід по відношенню до усієї зелені?
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23.01.2023 12:38 Відповісти
А вы вообще помните, какая обстановка была 5 марта 2022 в Киеве?
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23.01.2023 13:31 Відповісти
Кстати, совсем забылись истории с "прорвавшимися в Киев" грузовиками. Их расстреляли - а по некоторым слухам - там свои были....
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23.01.2023 13:37 Відповісти
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