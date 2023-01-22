Кірєєв був штатним співробітником ГУР, я чудово знаю всіх людей, які його стратили в автівці СБУ, - Буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що знає "всіх людей, які стратили" банкіра, штатного співробітника ГУР та учасника українсько-російських переговорів у Білорусі Дениса Кірєєва.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони (співробітники СБУ. - ред.) провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники – це факт", - зазначив очільник ГУР МО.

За словами Буданова, Кірєєв був не агентом ГУР МО, а штатним співробітником.

"І коли під’їхала автівка, з якої вистрибнули бійці "Альфи" і співробітники ДКР (Департаменту контррозвідки СБУ. - Ред.) та сказали пересісти в цю автівку, сам пан Кірєєв сказав своїм охоронцям, офіцерам, які його супроводжували, а його тоді супроводжували ще два співробітники Департаменту внутрішньої безпеки нашої, що спокійно, це співробітники СБУ, вони хочуть щось у мене запитати", - розповів очільник ГУР МО.

За словами Буданова, Кірєєв "мав певну комунікацію" з Будановим.

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"Його покликали, він з мого кабінету поїхав туди. Чому він їхав у тому числі у супроводі двох офіцерів внутрішньої безпеки. Тому що це служба, яка відповідає, зокрема, за аспекти взаємодії з іншими органами. За приблизно 200 метрів до центральної будівлі СБУ (він туди виїжджав) виїхав бус, тобто просто вирвався на зустрічну, вибігли співробітники "Альфи" з криками "Це СБУ!", вийшли оперативники, вони сказали, що вони з СБУ. Це проводили затримання в такій формі. Кірєєв сказав усім зупинитися. Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів. Потім сталося те, що сталося... І його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти. Чому вони не поїхали у будівлю СБУ? На це питання нехай відповідає слідство", - додав він.

"Я вважаю, що справа набагато глибша. Проте свою думку я залишу при собі. Давайте оцінювати виключно факти. Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все", - сказав він.

Буданов також висловив "абсолютно свою суб’єктивну думку".

"Ще раз хочу це підкреслити: у того, хто це навмисно зробив, було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога. ​Якщо ви пам’ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної. Думаю, ви гарно маєте це пам’ятати. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка. Ще раз підкреслюю", - пояснив він.

Буданов зазначив, що це були люди "перш за все з української сторони": "Я чудово знаю всіх цих людей, які його стратили".

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