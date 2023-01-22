Німеччина з літа має список танків Leopard, які можна передати Україні, - Spiegel
У Німеччині ще влітку 2022 року склали список танків Leopard, які є у бундесверу, щоб визначити, які з них можна передати Україні.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За інформацією Spiegel, у Міністерстві оборони Німеччини є докладний список різних моделей Leopard, які були у німецькій армії на початок літа 2022 року та можуть бути розглянуті для постачання в Україну.
Як зазначається, список класифікується як секретний і є у розпорядженні Spiegel.
Згідно з документом, у бундесвері є 312 різних танків Leopard 2 різних серій, з яких 99 були на ремонтно-профілактичних роботах в оборонній промисловості у травні 2022 року, а один був списаний.
Таким чином дієздатні 212 танків Leopard 2, серед яких різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7В, що є найсучаснішою версією системи озброєння.
Станом на 22 травня у німецьких військах було 53 танки Leopard 2A7V.
За словами джерел Spiegel, у списку також зазначено, які моделі годяться для доставлення в Україну - бундесвер міг би передати 19 танків Leopard 2A5.
"В цей час вони використовуються для "представлення сил противника" в центрі бойової підготовки армії, вони імітують танки противника під час маневрів", - зазначили в Spiegel.
Раніше ЗМІ повідмляли, що колишня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка пішла у відставку за кілька днів до восьмої зустрічі у форматі "Рамштайн", перед звільненням нібито дала вказівку не проводити інвентаризацію бойових танків Leopard та Leopard 2. Вона нібито побоювалася, що перевірку запасів можна було б інтерпретувати так, ніби Берлін ладен поставити танки, тому заборонила інвентаризацію.
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Німці дуже залякані такими танчиками з кацапстану. Вони їх Леопарди порвуть на клоччя.
Тому і не дають дозволу на передачу леопардів ЗСУ.
Фото: Соцсети
Тут було те саме: Шольц задав питання МО Ті назвали цифри по моделях та модифікаціях Вказали, в якому стані кожна з модифікацій Виявилося, що у них "справних - "каждой твари - по паре"! Але ж треба підрозділ комплектувать однотипними машинами! А з цим у них "жопа"! От і метаються, як ошпарені!