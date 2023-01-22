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Німеччина з літа має список танків Leopard, які можна передати Україні, - Spiegel

танк,leopard

У Німеччині ще влітку 2022 року склали список танків Leopard, які є у бундесверу, щоб визначити, які з них можна передати Україні.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За інформацією Spiegel, у Міністерстві оборони Німеччини є докладний список різних моделей Leopard, які були у німецькій армії на початок літа 2022 року та можуть бути розглянуті для постачання в Україну.

Як зазначається, список класифікується як секретний і є у розпорядженні Spiegel.

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Згідно з документом, у бундесвері є 312 різних танків Leopard 2 різних серій, з яких 99 були на ремонтно-профілактичних роботах в оборонній промисловості у травні 2022 року, а один був списаний.

Таким чином дієздатні 212 танків Leopard 2, серед яких різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7В, що є найсучаснішою версією системи озброєння.

Станом на 22 травня у німецьких військах було 53 танки Leopard 2A7V.

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За словами джерел Spiegel, у списку також зазначено, які моделі годяться для доставлення в Україну - бундесвер міг би передати 19 танків Leopard 2A5.

"В цей час вони використовуються для "представлення сил противника" в центрі бойової підготовки армії, вони імітують танки противника під час маневрів", - зазначили в Spiegel.

Раніше ЗМІ повідмляли, що колишня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка пішла у відставку за кілька днів до восьмої зустрічі у форматі "Рамштайн", перед звільненням нібито дала вказівку не проводити інвентаризацію бойових танків Leopard та Leopard 2. Вона нібито побоювалася, що перевірку запасів можна було б інтерпретувати так, ніби Берлін ладен поставити танки, тому заборонила інвентаризацію.

Автор: 

Німеччина (7323) допомога (8294) танк (2059)


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Топ коментарі
+6
Німеччина вже нічого не дасть поки ми Татарова та Єрмака не знімемо.
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22.01.2023 11:43
+4
Можем повторить? Нет, не думаю15:00 06 сентября 2020

Німці дуже залякані такими танчиками з кацапстану. Вони їх Леопарди порвуть на клоччя.
Тому і не дають дозволу на передачу леопардів ЗСУ.



Фото: Соцсети
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22.01.2023 11:44
+3
Швидкість величезна. Списки танків є вже з літа. І вони можуть бути розглянуті. Ого. Ще не встигли розглянути, але потенційно можуть. Після розгляду має бути рішення. Коли? Потім процес обговорювання передачі. Звичайно у разі згоди на неї. Це ще час. Ну і сама процедура. Будемо чекати. Чи то осел здохне. Чи сам Шольц.
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22.01.2023 11:48
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22.01.2023 11:42 Відповісти
Німеччина вже нічого не дасть поки ми Татарова та Єрмака не знімемо.
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22.01.2023 11:43 Відповісти
Це їхні ідеологічні друзі. Точніше, друзі друзів. Навіщо Німеччині чекати їх зміни.
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22.01.2023 11:50 Відповісти
Можем повторить? Нет, не думаю15:00 06 сентября 2020

Німці дуже залякані такими танчиками з кацапстану. Вони їх Леопарди порвуть на клоччя.
Тому і не дають дозволу на передачу леопардів ЗСУ.



Фото: Соцсети
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22.01.2023 11:44 Відповісти
Ох і підари. Ох і підари. Що міністр оборони що канцлер. Але бачите все таємне з часом стає явним.
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22.01.2023 11:46 Відповісти
Сам ти пдор. Зараз Німеччина #1 за допомогою Україні після США
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22.01.2023 12:24 Відповісти
Ти дибіл тупий. Україна платить кров'ю за безпеку Європи і підриває військову міць рф ціною життя свого народу, а цим дибілам танків шкода. Україна тут не просить. Вона вимагає і має на це право. І не сміши людей що Німеччина перша в Європі по допомозі для України. Перша Британія. Друга Франція. Ти рагуль.
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22.01.2023 15:09 Відповісти
Швидкість величезна. Списки танків є вже з літа. І вони можуть бути розглянуті. Ого. Ще не встигли розглянути, але потенційно можуть. Після розгляду має бути рішення. Коли? Потім процес обговорювання передачі. Звичайно у разі згоди на неї. Це ще час. Ну і сама процедура. Будемо чекати. Чи то осел здохне. Чи сам Шольц.
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22.01.2023 11:48 Відповісти
на кацапии давно писят что воюют с НАТО, что вдруг поменяют немецкие танки в Украине? Ладно там ракеты, бпла летящие на моцкву, и то Иран поставляет их рф без каких либо последствий, а для ФРГ значит последствия будут. Причины экономические, Германия надеется, что война где-то как то устаканится и снова польется дешевый Ямальский газ.
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22.01.2023 11:48 Відповісти
Шоб віина не розповзлася по Європі даваите танки -- шо за мишина возня .
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22.01.2023 11:51 Відповісти
короче все ясно з Леопардами, вся надія на Абрамси, їх точно є багато, але які нам теж не надають...
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22.01.2023 11:52 Відповісти
Абрамс явно не для українського ТВД .
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22.01.2023 12:42 Відповісти
Що ви пропонуєте? у світі є біля 3000 Леопардів і біля 10000 Абрамсів, решта різновидів танків не спідставна з російськими по кількості.
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22.01.2023 13:01 Відповісти
Там що на кожний леопард є окремий список?
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22.01.2023 11:58 Відповісти
Спробую пояснить (спрощено) оцю "мульку" - як це робиться в нормальних умовах Наприклад, держава міняє оборонну доктрину (або планує переозброєння) В результаті виявляється, що деякі види техніки чи зброї їй не потрібні Вона через свої відповідні органи виходить на ринок зброї і дивиться, кому таку зброю можна запропонувать Знаходить Запитує покупця - яка кількість одиниць його цікавить Він називає цифру Якщо у держави така кількість справної техніки в наявності і "зійшлися в ціні" - укладають контракт Якщо частина техніки чи зброї недоукомплектована(або замовник бажає якоїсь "специфічної" доукомплектації - наприклад вантажна "корзина" за баштою наших танків для одної з країн Екваторіальної Африки) - її комплектують І йде поставка
Тут було те саме: Шольц задав питання МО Ті назвали цифри по моделях та модифікаціях Вказали, в якому стані кожна з модифікацій Виявилося, що у них "справних - "каждой твари - по паре"! Але ж треба підрозділ комплектувать однотипними машинами! А з цим у них "жопа"! От і метаються, як ошпарені!
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22.01.2023 12:00 Відповісти
Видали комент, бо у зрадофілів зараз луснуть сраки від такого. Вони ж думали, що Україні всі должни, а тут такий нежданчік.
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22.01.2023 12:26 Відповісти
ТО хай "лускають"! Головне - щоб нас з тобою не "забризкало"!
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22.01.2023 12:30 Відповісти
Шольца після Нового року немов підмінили.Може ***** позвонив і чимось налякав?Може дійсно є чим налякати?Компроматом,наприклад.Але дивно якось виглядає.Спочатку якось повільно шкутильгав,потім пішов,потім побіг...і раптом після Нового року став,як баран,і ні туди і ні сюди!
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22.01.2023 12:34 Відповісти
 
 