Німеччина з літа має список танків Leopard, які можна передати Україні, - Spiegel

У Німеччині ще влітку 2022 року склали список танків Leopard, які є у бундесверу, щоб визначити, які з них можна передати Україні.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За інформацією Spiegel, у Міністерстві оборони Німеччини є докладний список різних моделей Leopard, які були у німецькій армії на початок літа 2022 року та можуть бути розглянуті для постачання в Україну.

Як зазначається, список класифікується як секретний і є у розпорядженні Spiegel.

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Згідно з документом, у бундесвері є 312 різних танків Leopard 2 різних серій, з яких 99 були на ремонтно-профілактичних роботах в оборонній промисловості у травні 2022 року, а один був списаний.

Таким чином дієздатні 212 танків Leopard 2, серед яких різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7В, що є найсучаснішою версією системи озброєння.

Станом на 22 травня у німецьких військах було 53 танки Leopard 2A7V.

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За словами джерел Spiegel, у списку також зазначено, які моделі годяться для доставлення в Україну - бундесвер міг би передати 19 танків Leopard 2A5.

"В цей час вони використовуються для "представлення сил противника" в центрі бойової підготовки армії, вони імітують танки противника під час маневрів", - зазначили в Spiegel.

Раніше ЗМІ повідмляли, що колишня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка пішла у відставку за кілька днів до восьмої зустрічі у форматі "Рамштайн", перед звільненням нібито дала вказівку не проводити інвентаризацію бойових танків Leopard та Leopard 2. Вона нібито побоювалася, що перевірку запасів можна було б інтерпретувати так, ніби Берлін ладен поставити танки, тому заборонила інвентаризацію.