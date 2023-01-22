"Україна та Європа виграють цю війну з Німеччиною чи без неї", - Моравецький
У разі блокування Німеччиною передачі Україні танків Leopard 2 буде створено "меншу коаліцію" країн, які готові передати Києву свої танки. Україна і Європа переможуть у цій війні навіть без участі Німеччини.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, позиція Німеччини за результатом Рамштайну-8 є "неприйнятною". Він зазначив, що минув майже рік від початку війни, в результаті якої щодня гинуть мирні люди, знищуються українські міста, є численні свідчення воєнних злочинів Росії в Україні.
"Що ще потрібно Німеччині, щоб відкрити очі і почати діяти відповідно до потенціалу німецької держави? Зрештою, вони не мусять активувати 100% своїх ресурсів, 30% було б достатньо, навіть 10% вже було б прогресом. Але перш за все Берлін не повинен послаблювати чи саботувати дії інших країн", - наголосив польський прем'єр.
Він висловив думку, що Німеччина потрапила у свою ж пастку, оскільки багато років здійснювала політику зближення з Росією, сподіваючись "задобрити російського ведмедя щедрими контрактами".
"Ця політика збанкрутувала, і німцям досі важко визнати свою помилку. Гасло Wandel durch Handel (зміна через торгівлю. - ред.) стало синонімом епохальної помилки", - додав глава польського уряду.
Він також розповів, що постійно звертається до німецького канцлера Олафа Шольца з проханням вжити рішучих дій, оскільки Німеччина є потужною державою з точки зору своєї економіки та військової сили.
"Я намагаюся зважувати свої слова, але скажу прямо: Україна та Європа виграють цю війну з Німеччиною чи без неї. Однак від Німеччини залежить: захочуть вони приєднатися до місії зупинення російського варварства, чи будуть пасивно спостерігати за цим, прирікаючи себе бути записаними не на тому боці історії", - наголосив Моравецький.
За його словами, якщо міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заперечує, що Німеччина блокує постачання танків в Україну, то він хоче почути чітку декларацію, що Берлін підтримує їх направлення, а також сам долучиться до коаліції країн, які направляють танки Leopard 2 в Україну.
"Війна відбувається тут і зараз. Українським захисникам Європи танки потрібні негайно. Німці хочуть тримати їх на складах, поки Росія не захопить Україну і не постукає у двері Берліна?",- наголосив польський прем’єр.
Він зазначив: якщо Німеччина не погодиться або затягуватиме своє рішення у справі передачі танків, то формуватиметься "менша коаліція" країн, які готові передавати частину свого сучасної техніки Україні.
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Всі ці ППО, зенітки та інше працює доки тримається фронт.
Про це повідомив голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/rheinmetall-chef-wir-*******-2023-keine-leopard-panzer-liefern-82554802.bild.html в інтерв'ю виданню Bild, інформує "https://mil.in.ua/uk/news/nimechchyna-nadast-********-300-tysyach-************-do-zsu-gepard/ Мілітарний ".
Він наголосив, що виробництво першої партії *********** має бути завершене у червні-липні.
В залежності від цілі обирають один з наявних режимів вогню. Для ураження літаків зазвичай обирають «нормальний» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. NORMAL) режим, кількість пострілів, при цьому, обчислює система управління вогнем, але не більше 12 пострілів на гармату.
Якщо боєзапас обмежений, обирають відповідний режим (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. BEGRENZT), тоді максимальна кількість пострілів на одну гармату дорівнює 10.
Для ураження БПЛА служить режим «короткими» чергами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. KURZ).
no education,
no schools -
just simple farm, construction, and industrial work ?
At least, those were the plans of the Hitler Regime
for "Easterlings".
Nazi Germoney stole also food from Ukraine -
just like Stalin did 1932/33 Holodomor.
That's just what I know.
a human?
Communists have a cult for persons
like Karl Marx and Lenin.
racist.
Hinderburg-Ufer street was renamed
Strand-Strasse only a few years ago
in my city,
which mostly - as any major city -
votes Red Social Democrats -
now switching to the Green Party.
Very old Hindenburg gave Hitler the
call for Chancellor,
actively making him absolute ruler.
I would advise to keep a low profile for now
in the regards of some national heroes.
Probably Zaluxny could replace Bandera for those,
who need a leading star in future.
А 5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....
шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
Німеччина дійсно може опинитися за бортом. Стволи для Рейнметалу продукує HSW, а Чорні Хузари мають досвід ремонту своїх Леопардів та запас комплектуючих на початок. Проблемою стане тільки капремонт, але до нього ще треба дожити.
"Ти дурень", можливо ще дебіл,ідіот стали залізобетонними аргументами в дискусіях..
В що перетворився Цензор....
Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор!
Петух гамбургский!! (с)
У Германии убытки за 200 млрд евро просто по совокупности причин. А в это время США (и в Англии между прочим) энергетические компании за триллион долларов сверхприбыли получили, но не собираются разделять прибыль и убытки с немцами. Плюс оружейные контракты. Одними налоговыми поступлениями можно отбить все убытки. Пускай Шел, бритишь петролиум и другие компании поделятся прибылью с немцами, введите для них новый налог. Но этого не происходит. Это и вызывает возмущение немецких граждан. Которые приняли беженцев за миллион, а то и за два миллиона, т.к. не все отмечаются. И беженцев из ватных регионов в основном, то есть минимум на 20-30% людей, кто ватником был и даже остается.
Германия за 1 год умудрилась перейти на СПГ, построить кучу терминалов, очень быстро все сделала методом "голову с плеч, вырастет новая". Сразу рубанули все и сделали в кратчайшие сроки. Но ценой больших убытков.
Короче, немцы в 70 и 80 заслуженно вышли на роль №1в экономике и политике Европы. Бундесвер был мощнейшей силой НАТО после США. Сегодня процесс пошел вспять. В экономике можно и оставаться №1 в Европе, но в политике Германия реально может уйти даже не роль№2, а ниже.
Звонок прозвучал. Это предложение Британии о союзе этой страны, Польши, Украины и стран Балтии. И немцы прогрывают.
Років 30 тому Німеччина була "на вістрі", а зараз вони живуть на досягненні батьків, особливо дідів і прадідів, які заклали суперфундамент державності і економіки. І це й фундамент - це відчуття порядку і причетності - німецький орднунг. зараз же страх і бюрократія... нажаль...
Молоді німці не хочуть багато працювати, вони недалекі/малоосвідчені і ліниві. Батьки ж все їм організували з дитинства.
as Mackerela did,
letting in million Muslims.
Just don't care about any contracts.
There will be no complaints,
because of fear for bad press and public relations.
Scholz is like Lukashenko,
trying to delay anything with unnecessary inventory, readiness checks.
Saying: There is a scratch in the colour,
so the paint has to be checked at every
tank, and if the paint is still certified and
ecological water-based, not oil-based.
The engine has to match Euro-7 exhaust norm,
particle filters have to be installed,
which needs rework of the whole chassis, ....