"Україна та Європа виграють цю війну з Німеччиною чи без неї", - Моравецький

У разі блокування Німеччиною передачі Україні танків Leopard 2 буде створено "меншу коаліцію" країн, які готові передати Києву свої танки. Україна і Європа переможуть у цій війні навіть без участі Німеччини.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, позиція Німеччини за результатом Рамштайну-8 є "неприйнятною". Він зазначив, що минув майже рік від початку війни, в результаті якої щодня гинуть мирні люди, знищуються українські міста, є численні свідчення воєнних злочинів Росії в Україні.

"Що ще потрібно Німеччині, щоб відкрити очі і почати діяти відповідно до потенціалу німецької держави? Зрештою, вони не мусять активувати 100% своїх ресурсів, 30% було б достатньо, навіть 10% вже було б прогресом. Але перш за все Берлін не повинен послаблювати чи саботувати дії інших країн", - наголосив польський прем'єр.

Він висловив думку, що Німеччина потрапила у свою ж пастку, оскільки багато років здійснювала політику зближення з Росією, сподіваючись "задобрити російського ведмедя щедрими контрактами".

"Ця політика збанкрутувала, і німцям досі важко визнати свою помилку. Гасло Wandel durch Handel (зміна через торгівлю. - ред.) стало синонімом епохальної помилки", - додав глава польського уряду.

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Він також розповів, що постійно звертається до німецького канцлера Олафа Шольца з проханням вжити рішучих дій, оскільки Німеччина є потужною державою з точки зору своєї економіки та військової сили.

"Я намагаюся зважувати свої слова, але скажу прямо: Україна та Європа виграють цю війну з Німеччиною чи без неї. Однак від Німеччини залежить: захочуть вони приєднатися до місії зупинення російського варварства, чи будуть пасивно спостерігати за цим, прирікаючи себе бути записаними не на тому боці історії", - наголосив Моравецький.

За його словами, якщо міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заперечує, що Німеччина блокує постачання танків в Україну, то він хоче почути чітку декларацію, що Берлін підтримує їх направлення, а також сам долучиться до коаліції країн, які направляють танки Leopard 2 в Україну.

"Війна відбувається тут і зараз. Українським захисникам Європи танки потрібні негайно. Німці хочуть тримати їх на складах, поки Росія не захопить Україну і не постукає у двері Берліна?",- наголосив польський прем’єр.

Він зазначив: якщо Німеччина не погодиться або затягуватиме своє рішення у справі передачі танків, то формуватиметься "менша коаліція" країн, які готові передавати частину свого сучасної техніки Україні.

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