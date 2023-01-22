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Новини Війна
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"Україна та Європа виграють цю війну з Німеччиною чи без неї", - Моравецький

моравецький

У разі блокування Німеччиною передачі Україні танків Leopard 2 буде створено "меншу коаліцію" країн, які готові передати Києву свої танки. Україна і Європа переможуть у цій війні навіть без участі Німеччини.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, позиція Німеччини за результатом Рамштайну-8 є "неприйнятною". Він зазначив, що минув майже рік від початку війни, в результаті якої щодня гинуть мирні люди, знищуються українські міста, є численні свідчення воєнних злочинів Росії в Україні.

"Що ще потрібно Німеччині, щоб відкрити очі і почати діяти відповідно до потенціалу німецької держави? Зрештою, вони не мусять активувати 100% своїх ресурсів, 30% було б достатньо, навіть 10% вже було б прогресом. Але перш за все Берлін не повинен послаблювати чи саботувати дії інших країн", - наголосив польський прем'єр.

Він висловив думку, що Німеччина потрапила у свою ж пастку, оскільки багато років здійснювала політику зближення з Росією, сподіваючись "задобрити російського ведмедя щедрими контрактами".

"Ця політика збанкрутувала, і німцям досі важко визнати свою помилку. Гасло Wandel durch Handel (зміна через торгівлю. - ред.) стало синонімом епохальної помилки", - додав глава польського уряду.

Читайте також: Із понад 200 танків "Leopard 2" Німеччина може передати Україні тільки 19, - Der Spiegel

Він також розповів, що постійно звертається до німецького канцлера Олафа Шольца з проханням вжити рішучих дій, оскільки Німеччина є потужною державою з точки зору своєї економіки та військової сили.

"Я намагаюся зважувати свої слова, але скажу прямо: Україна та Європа виграють цю війну з Німеччиною чи без неї. Однак від Німеччини залежить: захочуть вони приєднатися до місії зупинення російського варварства, чи будуть пасивно спостерігати за цим, прирікаючи себе бути записаними не на тому боці історії", - наголосив Моравецький.

За його словами, якщо міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заперечує, що Німеччина блокує постачання танків в Україну, то він хоче почути чітку декларацію, що Берлін підтримує їх направлення, а також сам долучиться до коаліції країн, які направляють танки Leopard 2 в Україну.

"Війна відбувається тут і зараз. Українським захисникам Європи танки потрібні негайно. Німці хочуть тримати їх на складах, поки Росія не захопить Україну і не постукає у двері Берліна?",- наголосив польський прем’єр.

Він зазначив: якщо Німеччина не погодиться або затягуватиме своє рішення у справі передачі танків, то формуватиметься "менша коаліція" країн, які готові передавати частину свого сучасної техніки Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моравецький про передачу Leopard-2 Україні: Ми або швидко отримаємо згоду Німеччини, або почнемо діяти самі

Автор: 

Німеччина (7323) Польща (8479) танк (2059) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+27
Друг познается в беде. Это я о Польше.
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22.01.2023 11:59
+25
Муравецький думає що шмаркля такий же патріот України, як він Польщи.
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22.01.2023 11:58
+25
Грошима не постріляєш. А нашим зеленим покидькам тільки дай до халявного бабла добратися.
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22.01.2023 12:07
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Муравецький думає що шмаркля такий же патріот України, як він Польщи.
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22.01.2023 11:58 Відповісти
До чого тут ваш допис? Моравецький думає в першу чергу як домомогти Польщі та Україні, як державі, а не особисто шмарклі, яке б прізвище у неї не було.
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22.01.2023 12:19 Відповісти
Муравецкий ДУМАЕТ, что не скажешь про тебя!
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22.01.2023 12:39 Відповісти
Того що у Шольца на лобі напасано "кгб+газпром" і тільки сліпий цього не бачить.Да вони мотивують що б знову німецькі танки після 78 років не заїхали в росію
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22.01.2023 11:58 Відповісти
Німеччина поставляє Мардери, Гепарди, ПВО і багато іншого...
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22.01.2023 12:01 Відповісти
Так, але чому не надати танки, або хоча б дозвіл щоб їх надали інші країни?
Всі ці ППО, зенітки та інше працює доки тримається фронт.
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22.01.2023 12:12 Відповісти
Еге ж,снаряди до Гепардів пообіцяли поставити у липні,іріски протягом року мардери у квітні....
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22.01.2023 12:25 Відповісти
Гепард збиває ракету

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22.01.2023 12:36 Відповісти
До середини наступного року Німеччина передасть Україні 300 тисяч *********** до ЗСУ Gepard.
Про це повідомив голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/rheinmetall-chef-wir-*******-2023-keine-leopard-panzer-liefern-82554802.bild.html в інтерв'ю виданню Bild, інформує "https://mil.in.ua/uk/news/nimechchyna-nadast-********-300-tysyach-************-do-zsu-gepard/ Мілітарний ".
Він наголосив, що виробництво першої партії *********** має бути завершене у червні-липні.
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22.01.2023 12:57 Відповісти
Ви уявляєте скільки це 300 тис. ***********? Там на одну ціль максимум 12 ***********. Гепард сам розраховує траєкторію враховуючи купу параметрів, враховуючи швидкість вітру і т.п. і робить коротку чергу - і ціль збита.


В залежності від цілі обирають один з наявних режимів вогню. Для ураження літаків зазвичай обирають «нормальний» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. NORMAL) режим, кількість пострілів, при цьому, обчислює система управління вогнем, але не більше 12 пострілів на гармату.

Якщо боєзапас обмежений, обирають відповідний режим (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. BEGRENZT), тоді максимальна кількість пострілів на одну гармату дорівнює 10.

Для ураження БПЛА служить режим «короткими» чергами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. KURZ).
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22.01.2023 13:07 Відповісти
я пишу про те що зараз *********** майже нема,будуть у липні,(під нашу перемогу) чергова многоходовоча від ліверної ковбаси.
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22.01.2023 13:10 Відповісти
Карле все що хочеш але тільки не Леопарди бо вони вже були 78 років назад і їхали саме в ту сторону
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22.01.2023 13:32 Відповісти
Niemcy to przede wszystkim naród który nienawidzi słowian. Po drugie zawsze z kacapem pod rękę
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22.01.2023 15:00 Відповісти
а чого ??? в 1941-42м роках німецькі танки були за 20 км від дерьовні кучка !!! і я б би не допомого червоножопим кумуно-нацистам, кацапо-совкам від США, В.Британії усі ми б зараз жишґли у Великому 3Рейху !!! иможливо це булоб на краще !!!
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22.01.2023 12:12 Відповісти
As Supber-humans:
no education,
no schools -
just simple farm, construction, and industrial work ?

At least, those were the plans of the Hitler Regime
for "Easterlings".

Nazi Germoney stole also food from Ukraine -
just like Stalin did 1932/33 Holodomor.

That's just what I know.
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22.01.2023 13:39 Відповісти


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22.01.2023 13:46 Відповісти
Друг познается в беде. Это я о Польше.
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22.01.2023 11:59 Відповісти
Могу пока даже простить Моравецкому Бандеру за эти слова!
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22.01.2023 12:06 Відповісти
Why do you need a Messiah,
a human?

Communists have a cult for persons
like Karl Marx and Lenin.
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22.01.2023 13:30 Відповісти
Every nation has its own proclaimed fighter for the fate of the state - UK has Winston Churchill, Poland has Josef Pilsudki, USA has George Washington, France has Charles de Gaulle, Germany has Paul von Hindenburg, Turkey has Mustafa Kemal Ataturk, etc., and we have Stepan Bandera. Understand?
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22.01.2023 13:48 Відповісти
Churchill, Bismarck, Hindenburg, details Gaulle were
racist.

Hinderburg-Ufer street was renamed
Strand-Strasse only a few years ago
in my city,
which mostly - as any major city -
votes Red Social Democrats -
now switching to the Green Party.

Very old Hindenburg gave Hitler the
call for Chancellor,
actively making him absolute ruler.

I would advise to keep a low profile for now
in the regards of some national heroes.

Probably Zaluxny could replace Bandera for those,
who need a leading star in future.
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22.01.2023 14:07 Відповісти
Німеччина витратила на допомогу Україні сильно більше ніж Польща. А ******* язиком як моравецький може будь-хто.
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22.01.2023 12:17 Відповісти
не нужно цитироват шольца. все что "давала" Германия, она делала с огромной неохотой и под грандиозным давлением союзников!
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22.01.2023 12:43 Відповісти
Брехня. Багатомільярдну фінансову допомогу вона давала без союзників. Так само, як платить нашим біженцям сильно більше польщі.
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22.01.2023 18:47 Відповісти
achtung! Украине нужно ОРУЖИЕ! чем больше, тем лучше!
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22.01.2023 18:59 Відповісти
"Ты попросила денег, я дал тебе 10 долларов, а Джон двадцать, и ты считаешь его лучше меня. Только у меня было всего 10 долларов, а у Джона -- 100 долларов..."
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22.01.2023 13:40 Відповісти
Судити треба не в абсолютному значенні, а в пропорції до ресурсу тієї чи іншої країни, тому Польша зробила набато більше в процентному відношенні пропорційно їх ресурсу, ніж Німеччина
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22.01.2023 13:51 Відповісти
Зробила у процентному відношенні більше всіх Естонія, Латвія.
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22.01.2023 18:45 Відповісти
Наибольшую помощь из всех стран нам оказала Эстония. Потом Литва и Латвия, может наоборот, точно не скажу. Я имею ввиду ВВП страны на душу населения. А Германия имеет самую мощную экономику Европы, и ее помощь, поклон немцам за нее, не самая большая, для них этот миллиард, которым они решили откупиться от нас вместо танков, как стакан семечек для любого прохожего.
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22.01.2023 14:09 Відповісти
kłamiesz kacapski buc
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22.01.2023 15:01 Відповісти
English please
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22.01.2023 18:44 Відповісти
Але Німеччина надає допомогу друга після США в грошовому еквіваленті..
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22.01.2023 11:59 Відповісти
Грошима не постріляєш. А нашим зеленим покидькам тільки дай до халявного бабла добратися.
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22.01.2023 12:07 Відповісти
Згоден на 100%! але тут шольци та шульци НЕ винні... вони щиро "бавляться" в демократію...
А 5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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22.01.2023 12:16 Відповісти
Добре. Хай тоді Німеччина надасть нам допомогу у вигляді тотальних арештів цих вказаних вами осіб. А танки ,,піпізже,,.
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22.01.2023 12:22 Відповісти
Німеччина "бавиться" в демократію..а ви про "внєшнєє управлєніє з методичок медведчуків..." Конгресвумен В. Спартц вже приїздила до Києва з якимись списками..а віз і нині там...
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22.01.2023 13:59 Відповісти
А асфальтом ?
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22.01.2023 12:20 Відповісти
Звісно допомога грошима дуже важлива, але коли горить будинок, а ваш знайомий замість відра з водою дає 100 доларів, сумніваюсь що це допоможе загасити пожежу.
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22.01.2023 13:30 Відповісти
Нет уж, пускай принимают участие по полной, коллективный Запад должен защищаться вместе с форпостом Украиной.
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22.01.2023 11:59 Відповісти
Чи проти неї.. як два рази вже це робили.
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22.01.2023 12:03 Відповісти




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22.01.2023 12:06 Відповісти
Красиво. Цікаво було б включити у порівняння болгарську та сербо-хорватську.
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22.01.2023 12:09 Відповісти
і щзо б це дало ??? сруцькій не-язік це апсолютно штучна мова/діалект/суржжик/еспіранто з більш як десятка мов, придуманий в 1666 році сербо-ховатським монахом-місіонером Юрієм Крижаничем, і потім за 200 років удосконалена єфіопським (за іншими даними туніським) євреєм Сашком Гарматою, європейцями з України Далем і Лермонтовим, а граматику для цього недо-язіка, за давньою кацапською традицією, с3.14здив, в ректора Києво-Могилянської Академії Мілентія Смотрицького "вялікій кацапській учоний" міхайло ломоносов !!!
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22.01.2023 12:19 Відповісти
Польща тягне ковдру на себе, прикриваючі між ділом і Україну.
Німеччина дійсно може опинитися за бортом. Стволи для Рейнметалу продукує HSW, а Чорні Хузари мають досвід ремонту своїх Леопардів та запас комплектуючих на початок. Проблемою стане тільки капремонт, але до нього ще треба дожити.
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22.01.2023 12:10 Відповісти
Ото поставив німців на "розтяжку"!
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22.01.2023 12:11 Відповісти
І взагалі, потрібно змінювати тон і рівень дискусії саме з Німеччиною... в прокасапості яких, Ми уже десятки разів впевнелись за останні кілька десят років..
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22.01.2023 12:13 Відповісти
Ти дурень, і не розумієш як влаштована національна пам'ять німців після 2 світової війни.
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22.01.2023 12:20 Відповісти
Ми кажемо за останні 5-10-15 років..
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22.01.2023 12:26 Відповісти
А що там розуміти? Еліта рейху, Ваффен СС вимерла, а нащадки... Нащадки виродились в ліверні ковбаски...
"Ти дурень", можливо ще дебіл,ідіот стали залізобетонними аргументами в дискусіях..
В що перетворився Цензор....
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22.01.2023 14:28 Відповісти
Запчастини і ремонт -- Німеччина .
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22.01.2023 12:14 Відповісти
Зараз Німеччина витратила на допомогу Україні більше всіх країні світу. Вище них тільки США. Тому коли якась мерзота волає, що Німеччина нам не допомагає, знайте - це довпойоп!
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22.01.2023 12:15 Відповісти
В статті йдеться не про допомогу ВЗАГАЛІ, а про блокування надання нвмецьких танків. А це різне.
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22.01.2023 12:27 Відповісти
Можна я допоможу?
Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор!
Петух гамбургский!! (с)
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22.01.2023 14:41 Відповісти
Эта идиотская игра "пни немца" не идет на пользу Европе.
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22.01.2023 13:06 Відповісти
Надоели буллить Германию. По результатом опросов населения за передачу чуть меньше, чем против. Это к тому, что Шольц просто действует по результатом опросов.

У Германии убытки за 200 млрд евро просто по совокупности причин. А в это время США (и в Англии между прочим) энергетические компании за триллион долларов сверхприбыли получили, но не собираются разделять прибыль и убытки с немцами. Плюс оружейные контракты. Одними налоговыми поступлениями можно отбить все убытки. Пускай Шел, бритишь петролиум и другие компании поделятся прибылью с немцами, введите для них новый налог. Но этого не происходит. Это и вызывает возмущение немецких граждан. Которые приняли беженцев за миллион, а то и за два миллиона, т.к. не все отмечаются. И беженцев из ватных регионов в основном, то есть минимум на 20-30% людей, кто ватником был и даже остается.

Германия за 1 год умудрилась перейти на СПГ, построить кучу терминалов, очень быстро все сделала методом "голову с плеч, вырастет новая". Сразу рубанули все и сделали в кратчайшие сроки. Но ценой больших убытков.
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22.01.2023 13:08 Відповісти
Может я многих удивлю, но имея превосходных работников во многих сферах, особенно рабочих, медсестер, строителей и т.д. это удивительно недальновидная нация, причем с весьма распространенной коррупцией в верхах. Но коррупция? Это в Украине, а в Германии коррупции нет! То, что в Украине абсолютно точно является коррупционными примерами, в Германии зачастую не так.

Короче, немцы в 70 и 80 заслуженно вышли на роль №1в экономике и политике Европы. Бундесвер был мощнейшей силой НАТО после США. Сегодня процесс пошел вспять. В экономике можно и оставаться №1 в Европе, но в политике Германия реально может уйти даже не роль№2, а ниже.

Звонок прозвучал. Это предложение Британии о союзе этой страны, Польши, Украины и стран Балтии. И немцы прогрывают.
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22.01.2023 13:10 Відповісти
в Німеччині бюрократія все заполонила. Все довго і нудно відбувається. І не факт, що рішення, яке довго-довго приймалося (домовлялися, перевіряли, обговорювали, переробляли і т.п.) буде вірним, якісним і тим більше актуальним... бо бюрократія. Вона лінива, некомпетентна, боязлива, або простіше сцикотна на прийняття рішення.

Років 30 тому Німеччина була "на вістрі", а зараз вони живуть на досягненні батьків, особливо дідів і прадідів, які заклали суперфундамент державності і економіки. І це й фундамент - це відчуття порядку і причетності - німецький орднунг. зараз же страх і бюрократія... нажаль...

Молоді німці не хочуть багато працювати, вони недалекі/малоосвідчені і ліниві. Батьки ж все їм організували з дитинства.
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22.01.2023 14:41 Відповісти
а арестович сказал что нет
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22.01.2023 13:33 Відповісти
Just break the rules,
as Mackerela did,
letting in million Muslims.

Just don't care about any contracts.

There will be no complaints,
because of fear for bad press and public relations.

Scholz is like Lukashenko,
trying to delay anything with unnecessary inventory, readiness checks.

Saying: There is a scratch in the colour,
so the paint has to be checked at every
tank, and if the paint is still certified and
ecological water-based, not oil-based.

The engine has to match Euro-7 exhaust norm,
particle filters have to be installed,
which needs rework of the whole chassis, ....
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22.01.2023 13:57 Відповісти
НАРОДУ ПОЛЬШЕ-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.01.2023 14:13 Відповісти
Немцы отупели от хорошего уровня жизни и не чувствуют угроз а поляки чувствуют.
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22.01.2023 15:26 Відповісти
На мій погляд Німеччина з росіею ще задовго до 24. 2022 р. домовились про новий переросподіл Європи про що свідчать тісні єкономічні зв'язки і дії уряду Шольца раніше Меркель. Англосакам все відомо тому вони тиснуть на Шольца щоб той надав танки і тим самим остаточно відійшов від росії хоча могли б легко закрити потреби ЗСУ в танках.
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22.01.2023 16:19 Відповісти
Браво. Чесно і від душі. Пане Моравецький, ви топ.
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22.01.2023 21:02 Відповісти
 
 