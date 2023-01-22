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Польща може почати підготовку українських воїнів до експлуатації танків Leopard 2 протягом "кількох днів", - Пшидач

леопард,leopard

Польща має намір у перспективі "кількох днів" розпочати підготовку українських танкістів до експлуатації танків Leopard 2, фактично ще до прийняття усіх рішень про передачу танків цього типу Києву.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

Так, він прокоментував "нестандартні дії Польщі". За його словами, українських військових можуть почати готувати ще до початку ухвалення рішення про передачу танків Leopard 2.

"Це відбуватиметься найближчим часом. На польських танках, а також танках інших наших партнерів, навчатимуться українські офіцери та сержанти, адже немає часу чекати", - пояснив Пшидач.

Він зазначив, що навчання українських танкістів розпочнеться вже незабаром.

"Я припускаю, що це буде в перспективі днів, а не місяців",- сказав він та додав, що варто готуватися до чергового наступу Росії, який уже близько.

Також Пшидач наголосив, що однією сміливістю українці не переможуть ворога, потрібна сучасна зброя, тому її варто надати Україні.

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Автор: 

Польща (8479) танк (2059) Пшидач Марцін (24)


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Топ коментарі
+6
а еще они авианосец класса нимиц захватили....но черт побери починить никак не могут,погорелец кузя в доках место занимает)
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22.01.2023 12:33
+4
Поляки добре розуміють - програє Україна вони стають наступними.
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22.01.2023 12:31
+4

Дякую за гарний настрій, пане!
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22.01.2023 12:33
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22.01.2023 12:16 Відповісти
Дякую, хоть хтось розуміє
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22.01.2023 12:27 Відповісти
За это огромное спасибо Польше. Но вот шольц юлит не хуже чем меркель. С одной попой на 2 базараа
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22.01.2023 12:27 Відповісти
Схоже,що Шольца бункерний тримає за тестікули,бо щось він якось дивно і різко став опиратися саме перед танковим "Рамштайном".
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22.01.2023 13:01 Відповісти
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22.01.2023 12:27 Відповісти
а еще они авианосец класса нимиц захватили....но черт побери починить никак не могут,погорелец кузя в доках место занимает)
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22.01.2023 12:33 Відповісти

Дякую за гарний настрій, пане!
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22.01.2023 12:33 Відповісти
Це ті машини, що адмірал Коношенков язиком знищив?
Навіть не брехня, абсурд
Навіть як і отримали неевакуйовані знищені машини, ремонтував їх хто і як? Ті довбні, що радянський мотлох до пуття довести не в змозі А чим і де-виробництво мілітарних компогентів лімітовано та регламентовано.
Абсурд
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22.01.2023 12:42 Відповісти
Поляки добре розуміють - програє Україна вони стають наступними.
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22.01.2023 12:31 Відповісти
А мати такого сусіда як раССєя, можна побажати тільки касапу..
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22.01.2023 12:33 Відповісти
У минулому сторіччі вони тричі стикались з подібною ситуацію. І добре засвоїли ці уроки історії.
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22.01.2023 12:44 Відповісти
Вони засвоїли?? Засвоїли що винні виключно раССеї, а Україні - нічого.. хоча Україна повністю окупована була, а 2/3 касапів німців і в очі не бачили...
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22.01.2023 12:48 Відповісти
Давно пора!!!
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22.01.2023 19:44 Відповісти
 
 