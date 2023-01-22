Польща може почати підготовку українських воїнів до експлуатації танків Leopard 2 протягом "кількох днів", - Пшидач

Польща має намір у перспективі "кількох днів" розпочати підготовку українських танкістів до експлуатації танків Leopard 2, фактично ще до прийняття усіх рішень про передачу танків цього типу Києву.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

Так, він прокоментував "нестандартні дії Польщі". За його словами, українських військових можуть почати готувати ще до початку ухвалення рішення про передачу танків Leopard 2.

"Це відбуватиметься найближчим часом. На польських танках, а також танках інших наших партнерів, навчатимуться українські офіцери та сержанти, адже немає часу чекати", - пояснив Пшидач.

Він зазначив, що навчання українських танкістів розпочнеться вже незабаром.

"Я припускаю, що це буде в перспективі днів, а не місяців",- сказав він та додав, що варто готуватися до чергового наступу Росії, який уже близько.

Також Пшидач наголосив, що однією сміливістю українці не переможуть ворога, потрібна сучасна зброя, тому її варто надати Україні.

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