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Італія може доправити Словаччині ППО SAMP-T, а Братислава передасть Україні Patriot, - Corriere della Sera
Італія шукає можливість передачі ППО SAMP-T Словаччині, натомість Братислава може передати Україні комплекс ППО Patriot.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Corriere della Sera.
За даними ЗМІ, Італія може поставити до Словаччини батарею системи SAMP-T. Водночас уряд Словаччини передасть батарею системи Patriot Німеччині, де українські воїни проходитимуть навчання, перж ніж комплекс транспортують в Україну.
Очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто ухилився від питання щодо зенітного комплексу SAMP-T.
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