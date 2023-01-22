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Італія може доправити Словаччині ППО SAMP-T, а Братислава передасть Україні Patriot, - Corriere della Sera

patriot

Італія шукає можливість передачі ППО SAMP-T Словаччині, натомість Братислава може передати Україні комплекс ППО Patriot.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Corriere della Sera.

За даними ЗМІ, Італія може поставити до Словаччини батарею системи SAMP-T. Водночас уряд Словаччини передасть батарею системи Patriot Німеччині, де українські воїни проходитимуть навчання, перж ніж комплекс транспортують в Україну.

Очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто ухилився від питання щодо зенітного комплексу SAMP-T.

Також читайте: Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, - FAZ

Автор: 

Німеччина (7323) Італія (1564) ППО (3146) Словаччина (1096) Patriot (297)


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Топ коментарі
+9
Дивлячись на нас Європа переозброюється, а ми 3 роки катали асфальт.
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22.01.2023 12:36
+2
SAMP-T новіша і більш ******* за Патриот
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22.01.2023 12:47
+2
А ти же підготував екіпажі на цю систему? А SAMP-T вже була застосована у реальному бою? А ти знаєш скільки років у Петріота вилазили "дитячі хвороби"?
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22.01.2023 12:54
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Дивлячись на нас Європа переозброюється, а ми 3 роки катали асфальт.
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22.01.2023 12:36 Відповісти
Звучало б краще так -"Італія доправиЛА Словаччині ППО SAMP-T,а Братислава передаЛА Україні "Patriot".
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22.01.2023 12:39 Відповісти
....дійсно ВЕЛИКІ ДРУЗІ ПОЗНАЧАЮТЬСЯ В ЛИХУ ГОДИНУ...А НЕ РОЗДУМУЮТЬ ЯК ШОЛЬЦ....
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22.01.2023 12:43 Відповісти
А не проще сразу передать эту систему Украине?
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22.01.2023 12:43 Відповісти
SAMP-T новіша і більш ******* за Патриот
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22.01.2023 12:47 Відповісти
А ти же підготував екіпажі на цю систему? А SAMP-T вже була застосована у реальному бою? А ти знаєш скільки років у Петріота вилазили "дитячі хвороби"?
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22.01.2023 12:54 Відповісти
Ніц, він просто гадає що увесь світ йому шось завинив. Або у отої ігрулькі, що він шпіліть на дивані закінчилась зброя.
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22.01.2023 13:21 Відповісти
Насколько я знаю, Италия уже объявила что передаст такой комплекс Украине, то есть военные уже обучаются или будут обучатся на них.
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22.01.2023 13:39 Відповісти
Перечитай ще раз що написано, там крім підготовки екіпажу є ще найсуттєвіші зауваження.
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22.01.2023 13:42 Відповісти
Ну так эти претензии можно предъявить ко всем системам ПВО поставленным в Украину. Но те же Насамс и Ирисы хорошо работают, хотя эти их первое боевое применение. Вряд ли Самп, хуже пэтриотов.
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22.01.2023 13:48 Відповісти
Дай то Бог.
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22.01.2023 12:48 Відповісти
Кажуть, що грузини не віддають нам наш с-300, який ми їм позичили в 2008
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22.01.2023 12:53 Відповісти
Наче Буки позичали,а не С-300
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22.01.2023 12:57 Відповісти
А, точно.
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22.01.2023 13:23 Відповісти
 
 