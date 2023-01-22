Італія може доправити Словаччині ППО SAMP-T, а Братислава передасть Україні Patriot, - Corriere della Sera

Італія шукає можливість передачі ППО SAMP-T Словаччині, натомість Братислава може передати Україні комплекс ППО Patriot.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Corriere della Sera.

За даними ЗМІ, Італія може поставити до Словаччини батарею системи SAMP-T. Водночас уряд Словаччини передасть батарею системи Patriot Німеччині, де українські воїни проходитимуть навчання, перж ніж комплекс транспортують в Україну.

Очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто ухилився від питання щодо зенітного комплексу SAMP-T.

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