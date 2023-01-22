Росія готується до наступу, саме тому зараз посилюються інформаційні атаки з боку РФ, - Данілов
Перед тим, як росіяни починаються стріляти, в хід ідуть інформаційні атаки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов написав у колонці для УП.
За словами Данілова, для росіян зараз завдання максимум – здійснення прориву на оперативних напрямках: південь, завершення окупації Донецької і Луганської областей, переривання ланцюжків постачання зброї.
"І, звичайно, Київ залишається головною мрією путінських фантазій. росія готується до наступу, першою ознакою якого згідно зі сталою тактикою, є реалізація активних інформаційних заходів.
Перед тим, як починають стріляти танки, в хід йдуть отруйні інформаційні гази, які складаються з брехні, маніпуляцій, фейків і дезінформації, активізації агентів інформаційного фронту", - пояснив секретар РНБО.
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Настало лето,
Спасибо зелени за это!!!!"
ще б згадав порошенка та свинарчуків, липецьку хфабрику та інше...
1. Чорні труселя Данілова;
2. Яйця по 170 грн.
А не в єден гуж всі тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все, браття, тото диво!
Не маш любви, не маш згоди
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали.
Івана Мазепа, 1698 рік
Ох старик))) трах, тебя, тибидох.
Яка у нього з.п????
Серйозна ж особа, але чи на своєму місці?
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02Bcp96aoTzgWrXsbQQG18Km79dNJkQF5TMNMSKAmEwWpEVKeCDoaFQMk55R1HSWeUl?__cft__[0]=AZUQWc3uvsWfhiAFnJBmsYZ38XOR0t5ya2zN5IVf764rdRWQDSa5cxX5_mdUSc8UejypLighciB6EFaXJPvEmVijImwp-XrShDbA0z8S2XZRS6Gz6kAYVKTEshTxcR7EOJuZyHVwg5Lzms_9zd0ig4gAhi-AeH8sNcWgrAzHtuFUtw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
НАБУ показало хабар, який вилучено в одного з керівників уряду Слуг народу: прем'єр-міністр Шмигаль мовчить про затримання НАБУ своєї найближчої довіреної особи
За даними джерел Цензор.Нет, в.о. міністра громад та територій Василь Лозинський, який з грудня став 1-м заступником міністра громад, територій та інфраструктури, затриманий 21 січня детективами НАБУ на хабарі у 400 тисяч доларів по справі, пов'язаній з розподілом коштів на постачання резервного обладнання для забезпечення теплом і водою людей у випадках руйнування інфраструктури.
13 липня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про виділення 1,4 міль'ярди гривень для закупівлі пересувних котелень, дизель-генераторів, систем очищення води, насосних станцій:
https://biz.censor.net/news/3353950/kabmin_vydilyv_14_milyarda_na_zakupivlyu_peresuvnyh_kotelen_ta_generatoriv?fbclid=IwAR3oi_FFq7-rMXWw2Pq7qhl_1BwvgBeZv8GKiIpVX2AJ3g4sSm0n8MXyolM
Раніше за цією програмою у 2022-му році Кабмін витратив ще 2,3 міль'ярди гривень.
26 вересня 2022-го року Національне антикорупційне бюро відкрило справу про вимагання хабарів при постачанні великої партії дизель-генераторів.
21 січня детективи НАБУ та прокурори САП затримали по цій справі Василя Лозинського. Фотографія вилучених при затриманні коштів НАБУ оприлюднило: https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid034y5jZYBKZU5wcZqfB7ebP5oTcHKiBGrPNF21VafWBpkXHBtoc3UdeDAGHjxmmPA3l?__cft__[0]=AZUQWc3uvsWfhiAFnJBmsYZ38XOR0t5ya2zN5IVf764rdRWQDSa5cxX5_mdUSc8UejypLighciB6EFaXJPvEmVijImwp-XrShDbA0z8S2XZRS6Gz6kAYVKTEshTxcR7EOJuZyHVwg5Lzms_9zd0ig4gAhi-AeH8sNcWgrAzHtuFUtw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid034y5jZYBKZU5wcZqfB7ebP5oTcHKiBGrPNF21VafWBpkXHBtoc3UdeDAGHjxmmPA3l
Василь Лозинський тісно пов'язаний з реалізацією президентської програми "Великого будівництва". Він є довіреною особою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
У січні 2013-му році одразу після призначення Дениса Шмигаля директором департаменту економічного розвитку Львівської облдержадміністрації саме Шмигаль призначив Лозинського на посаду начальника управління інвестицій у своєму департаменті.
У лютому 2020-го року одразу після призначення Дениса Шмигаля на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій, Шмигаль призначив Лозинського своїм першим заступником.
Тобто тісні зв'зяки Шмигаля та Лозинського це не версія, це абсолютно очевидний факт.
Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля. Бо саме прем'єр-міністр контролює розподіл коштів по цій урядовій програмі та затверджує видатки.
Подивимось на докази НАБУ та САП у суді, але очевидно, що саме прем'єр-міністр Шмигаль має відповідати по справі. Кабмін та куратори "Великого будівництва" в офісі президента поки що ніяк не коментують затримання одного з ключових виконавців цих програм.
Якщо МО закуповує продукцію по втричі вищим цінам, то це кроти
Якщо в.о. мініста бере 400 к то це кроти.
Кротів потрібно було вищистити у перший місяць війни, а не призначат у годувальниці.
Чи на думку Данілова, про таке потрібно мовчати, а то Ху"ло нападе?
Підозрюю, що не в одного мене так