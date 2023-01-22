Росія готується до наступу, саме тому зараз посилюються інформаційні атаки з боку РФ, - Данілов

Перед тим, як росіяни починаються стріляти, в хід ідуть інформаційні атаки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов написав у колонці для УП.

За словами Данілова, для росіян зараз завдання максимум – здійснення прориву на оперативних напрямках: південь, завершення окупації Донецької і Луганської областей, переривання ланцюжків постачання зброї.

"І, звичайно, Київ залишається головною мрією путінських фантазій. росія готується до наступу, першою ознакою якого згідно зі сталою тактикою, є реалізація активних інформаційних заходів.

Перед тим, як починають стріляти танки, в хід йдуть отруйні інформаційні гази, які складаються з брехні, маніпуляцій, фейків і дезінформації, активізації агентів інформаційного фронту", - пояснив секретар РНБО.

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