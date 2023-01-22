Міноборони не спростувало жодної цифри з матеріалу зі звинуваченнями в корупції, - Шабунін

Пообіцявши оприлюднити детальну інформацію щодо звинувачень в закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами в понеділок, Міністерство оборони тим самим підтвердило правдивість звинувачень.

Такої думки дотримується голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін. Він висловив її у коментарі під публікацією Міноборони у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви ані спростували жодної цифри, ані оприлюднили контакт.

Цим ви підтвердили, що оприлюднений контракт - правда.

Більше того, після цього "спростування" очевидно, що Резніков, як мінімум, покриває цю корупцію.

Мразі, вкрасти 4 млрд на харчування солдат…" - написав Шабунін.

Читайте: Корупційний скандал у Міноборони вже обговорюється на різних рівнях, - ОП

При цьому саме міністерство обіцяє надати детальний коментар завтра.

"Більш детальну інформацію з цього приводу буде оприлюднено за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно - у понеділок", - йдеться в публікації.

Також читайте: Скандал із закупівлями Міноборони - справжня "зрада", - засновник Prozorro Нефьодов

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі оприлюднили матеріал про те, що Міністерство оборони нібито купує харчі для військових за цінами, що втричі перевищуютьроздрібні ціни в супермаркетах.

Міністерство стверджує, що журналісти вдалися до маніпуляцій та вводять суспільство в оману. Та готує матеріали до СБУ "щодо поширення завідомо неправдивих відомостей".