Міноборони не спростувало жодної цифри з матеріалу зі звинуваченнями в корупції, - Шабунін
Пообіцявши оприлюднити детальну інформацію щодо звинувачень в закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами в понеділок, Міністерство оборони тим самим підтвердило правдивість звинувачень.
Такої думки дотримується голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін. Він висловив її у коментарі під публікацією Міноборони у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ви ані спростували жодної цифри, ані оприлюднили контакт.
Цим ви підтвердили, що оприлюднений контракт - правда.
Більше того, після цього "спростування" очевидно, що Резніков, як мінімум, покриває цю корупцію.
Мразі, вкрасти 4 млрд на харчування солдат…" - написав Шабунін.
При цьому саме міністерство обіцяє надати детальний коментар завтра.
"Більш детальну інформацію з цього приводу буде оприлюднено за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно - у понеділок", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, журналісти-розслідувачі оприлюднили матеріал про те, що Міністерство оборони нібито купує харчі для військових за цінами, що втричі перевищуютьроздрібні ціни в супермаркетах.
Міністерство стверджує, що журналісти вдалися до маніпуляцій та вводять суспільство в оману. Та готує матеріали до СБУ "щодо поширення завідомо неправдивих відомостей".
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пардон за мой цинизм-- но видимо Бог и будет наводит порядок с БЕСПРЕДЕЛОМ ЗАПРЕДЕЛЬЯ....в нашей стране и во власти........
Савпадение?
А тепер що: неначасі, ********, чи, ета всє Порошенко?
зараз ми контракт перепишемо і будуть яйця по 7
ому ви перестали бити свою жінку?"
Класика.
Ps: виявляється, згідно білому польту, таки треба перевіряти куди йде американська допомога?
ну як вам таке, ЗеБiли? бубочка та слуги все ще нi в чому не винуватi?
все ще Порошенко барига? i як вам бiзнес на кровi ?
https://media.tenor.com/Hcjs0-DgEHoAAAAd/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.gif
.
На мою думку, є різниця, коли вони спостерігають як влада безкарно набиває кишені, чи як оту злодійську мразоту починають брати за, еммм, дорогі яйця.
йому подивитися той контракт і зрозуміти що до чого - півхвилини
ще стільки ж часу - сфотографувати та оприлюднити певні стовпчики: НАЗВА ТОВАРУ -ЦІНУ за ОД., грн.
Виборці Зе чекали реформаторів з вулиці, отримали звичайних крадіїв бюджету
Як таких поважати
Резников солдатам самое лучшее в Гуд Вине покупал.....
А вы цены АТБ даёте агенты кремля...