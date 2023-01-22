УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5045 відвідувачів онлайн
Новини
9 545 76

Міноборони не спростувало жодної цифри з матеріалу зі звинуваченнями в корупції, - Шабунін

шабунін

Пообіцявши оприлюднити детальну інформацію щодо звинувачень в закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами в понеділок, Міністерство оборони тим самим підтвердило правдивість звинувачень.

Такої думки дотримується голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін. Він висловив її у коментарі під публікацією Міноборони у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви ані спростували жодної цифри, ані оприлюднили контакт.

Цим ви підтвердили, що оприлюднений контракт - правда.

Більше того, після цього "спростування" очевидно, що Резніков, як мінімум, покриває цю корупцію.

Мразі, вкрасти 4 млрд на харчування солдат…" - написав Шабунін.

Читайте: Корупційний скандал у Міноборони вже обговорюється на різних рівнях, - ОП

При цьому саме міністерство обіцяє надати детальний коментар завтра.

"Більш детальну інформацію з цього приводу буде оприлюднено за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно - у понеділок", - йдеться в публікації.

Також читайте: Скандал із закупівлями Міноборони - справжня "зрада", - засновник Prozorro Нефьодов

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі оприлюднили матеріал про те, що Міністерство оборони нібито купує харчі для військових за цінами, що втричі перевищуютьроздрібні ціни в супермаркетах.

Міністерство стверджує, що журналісти вдалися до маніпуляцій та вводять суспільство в оману. Та готує матеріали до СБУ "щодо поширення завідомо неправдивих відомостей".

Міноборони не спростувало жодної цифри з матеріалу зі звинуваченнями в корупції, - Шабунін 01

Автор: 

корупція (4676) Міноборони (7307) Шабунін Віталій (534) закупівлі (3351)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Вон несколько новостей ниже Данилов говорит шо это все происки русни. Просто перед тем как напасть они нашим ВСУ продукты втри дорога продали. А зелень тут не при чем
показати весь коментар
22.01.2023 12:54
+27
На вершині цієї піраміди сидить Найзеленіший і вважає що схопив Бога за бороду..
показати весь коментар
22.01.2023 12:56
+25
казнокрадство во время войны... это уже мародерство!!!!
показати весь коментар
22.01.2023 12:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интересно вертолет с Резниковым к полету готов?!
пардон за мой цинизм-- но видимо Бог и будет наводит порядок с БЕСПРЕДЕЛОМ ЗАПРЕДЕЛЬЯ....в нашей стране и во власти........
показати весь коментар
22.01.2023 13:15 Відповісти
Наче без тебе Ми не бачимо і не чуємо.. чекаємо понеділка..
показати весь коментар
22.01.2023 12:53 Відповісти
Та це зрозуміло. Зате МО пожалілося в СБУ, щоб авторів матеріалу проїх безчинства було знайдено та покарано.
показати весь коментар
22.01.2023 12:53 Відповісти
А шо СБУ? Таке саме як МО?
показати весь коментар
22.01.2023 13:50 Відповісти
Вон несколько новостей ниже Данилов говорит шо это все происки русни. Просто перед тем как напасть они нашим ВСУ продукты втри дорога продали. А зелень тут не при чем
показати весь коментар
22.01.2023 12:54 Відповісти
смішно, жгі ісчо.....
показати весь коментар
22.01.2023 13:16 Відповісти
Хто ці 21 довбо#об, що лайкнули? Це ж що, кацапня постачала продукти ЗСУ? Чи це довбо#об і не зрозумів стьобу? Бл@дь, хоча б смайлик поставив у кінці, а то ні крапки, ні смвйлика
показати весь коментар
22.01.2023 15:06 Відповісти
А що спростовувати,коли все то дійсно має місце.Чи всі повірили Зеленському,що у нас всі корупціонери вже втекли за кордон? Вірити нікому не можна. А ось ***** можна- бо він сам про це сказав.
показати весь коментар
22.01.2023 12:55 Відповісти
На вершині цієї піраміди сидить Найзеленіший і вважає що схопив Бога за бороду..
показати весь коментар
22.01.2023 12:56 Відповісти
А може "найвеличнішого" схопили за яя?
показати весь коментар
22.01.2023 20:03 Відповісти
Кончені зелекорупціонери, по їхньому мабуть всі хто цей цирк бачить, повинні стояти як обізнані телята і ні му-му.
показати весь коментар
22.01.2023 12:57 Відповісти
Шабунін, ти чий будеш, чий холоп питаю, розкажи?!
показати весь коментар
22.01.2023 12:57 Відповісти
Він працює на госдеп, і що тепер? Що ти будеш робити з мародерами, які вкрали 4 млрд грн під час війни на закупках?
показати весь коментар
22.01.2023 13:01 Відповісти
тут про корупцію МО під час війни, зі своїми накидами іди на русняві пабліки
показати весь коментар
22.01.2023 13:13 Відповісти
казнокрадство во время войны... это уже мародерство!!!!
показати весь коментар
22.01.2023 12:58 Відповісти
Зате, за радянською звичкою, "ментами лякать" тилові щурі почали одразу ж по публікації.
Савпадение?
показати весь коментар
22.01.2023 12:58 Відповісти
Хто ж скаже шо він злодіи -- треба залізобетонні докази .
показати весь коментар
22.01.2023 12:59 Відповісти
Яка несподіванка.
А тепер що: неначасі, ********, чи, ета всє Порошенко?
показати весь коментар
22.01.2023 13:00 Відповісти
Вам же сказали, то все манипуляции! 170 то за одно яйцо, страусиное)
показати весь коментар
22.01.2023 13:01 Відповісти
Як тільки щось засмердить, так всякі смірноффи тут як тут!
показати весь коментар
22.01.2023 13:01 Відповісти
Не подобається мені, що це все вилазить маме зараз і одночасно з усіх щілин, хоча певні органи мали інфомацію вже давно, але чомусь притримали її для саме теперішніх полій. Це якось зв'язано з Рамштайном і свідчить про наявність кацапської агентури у певних органах. Чому інформація пр Кірєєва аиникла лише тесер, коли факт відомий більше, як півроку, сому про Лозинського стало відомо тепер, коли хабар був ще у вересні? Чому про закупки Міноборони ми почули тепер, а не тоді, коли це закуповувалося? У будь-якому разі скажу банальну річ - розхитування ситупцію саме зараз не піде на користь ні саій владі, яка повинна діяти чесно і відкрито, а годовне - на упередження, ні самій державі. Погано, що помилки влади оприлюднює не вона сама.
показати весь коментар
22.01.2023 13:03 Відповісти
я теж думаю, що - фейк!
зараз ми контракт перепишемо і будуть яйця по 7
показати весь коментар
22.01.2023 14:01 Відповісти
Ти - корисний ідіот. Без перемоги над корупцією всередині країни неможливо перемогти на полі бою. Пишуть, що це британська розвідка злила дані ZN для розголосу в українських змі
показати весь коментар
22.01.2023 13:22 Відповісти
Перемога над корупцією є нашою метою. Це так. Але масований злив компромату, серед якого може бути й відверта брехня, саме в час вирішення питань постачання зброї також грає на руку абсолютно не нам , а ворогам. Та й просто бійцям на фронті це не добавляє мотивованості, коли вони чують звідусіль про зраду керівництва.
показати весь коментар
22.01.2023 13:32 Відповісти
Ви увпжно читаєте те, що я пишу? Я маю сумніви. Тому на пальцяз. Для вас. Я написав, що всі цв речі були виявлені раніше і не в один час. Але хтось зумисне це сортував і притримував, чекаючи якоїсь команди. Цей хтось - однозначно ворог. Такі речі треба було оприлюднювати одразу самій владі одночасно з рішеннями хоча б відсторонення фігурантів справ від посад на час розслідування. А що ми бачимо? Те, що мені не подобається. Бездіяльність влади у очищенні від таких випадків і прикривання прямої ворожої агентури. Все це разом робить нао спротив проблемним, як і допомогу наших західних союзників. Так влада і далі пробує морозитися ротом Міністерства оборони, чи розповідями Буданова, а не діями по викриттю крадіїв, зрадникія, їхній нейтралізації і визнанні помилок. Спме це мене тривожить. Невже так важко рощуміьи те, що читаєте?
показати весь коментар
22.01.2023 13:35 Відповісти
Та в тебе влада просто свята.
показати весь коментар
22.01.2023 15:11 Відповісти
😊 Видно, що ви лише тиждень тому тут зареєструвалися. Цікаво, з якою метою? Я тут з 2015 року. Не зочете переглянути всі мої пости? Ну хоча б за останні три дні? І не пишіть дурниць.
показати весь коментар
22.01.2023 15:16 Відповісти
Цензор за каким то хером всех перерегистрировал. Так что хвастаться тебе особо нечем
показати весь коментар
22.01.2023 16:23 Відповісти
Мене чомусь ні. 😁 Можу похвалитися.
показати весь коментар
22.01.2023 16:36 Відповісти
Я не знаю , що там за реєстрацію показує Цензор , на який я періодично заходжу з фейсбука. А чим Ви вихваляєтесь , що з 2015 року тут світитесь, а толку? Які такі "дурниці" ,Вам , розумнику, не сподобались ? Пишіть конкретно, подискутуємо.
показати весь коментар
23.01.2023 15:01 Відповісти
Змініть клавіатуру або пишіть розбірливо, бо це халатність і неповага до читачів. А мо Ви так пишете , як розмовляєте?
показати весь коментар
23.01.2023 15:04 Відповісти
Класичний розгін, по кальках 2015го. Тільки от тоді ще Бєня по ТБ розганяв. Так що переспектив сьогодні малувато.
показати весь коментар
22.01.2023 13:27 Відповісти
а чому тоді економіка в передсмертному стані була ще до початку війни, якщо це вкиди?
показати весь коментар
22.01.2023 14:37 Відповісти
А чому Вукі жили на планеті Ендор?
показати весь коментар
22.01.2023 18:38 Відповісти
а чому ти як шлюха продаєшся? скільки тобі за коменти платять?
показати весь коментар
22.01.2023 18:50 Відповісти
та вже ж більше ніж твоє чи тебе Рєзніков сюди заслав?
показати весь коментар
22.01.2023 13:10 Відповісти
Зараз в МО нервово клепають нові контракти і думаєть як нам напи*діти чергову хрінт, тому і нема конкретики, тому і нема конкретики
показати весь коментар
22.01.2023 13:09 Відповісти
зе-тварини, прислів'я знаєте, - як мотузочка не вийся, ... .
показати весь коментар
22.01.2023 13:11 Відповісти
По закупівлі снарядів в Європі уже легенди ходять. Приїзжають представники України і пропонують завищити ціну в три рази...щоб тільки відкатили. Але ж то таке, не на часі.
показати весь коментар
22.01.2023 13:16 Відповісти
Ви підождіть, це ще не перевіряли тендери на дороги. Там відкати будуть не меншими.
показати весь коментар
22.01.2023 13:19 Відповісти
"Не бачу переконливого пояснення
ому ви перестали бити свою жінку?"
Класика.
Ps: виявляється, згідно білому польту, таки треба перевіряти куди йде американська допомога?
показати весь коментар
22.01.2023 13:24 Відповісти
.

ну як вам таке, ЗеБiли? бубочка та слуги все ще нi в чому не винуватi?

все ще Порошенко барига? i як вам бiзнес на кровi ?

https://media.tenor.com/Hcjs0-DgEHoAAAAd/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.gif
показати весь коментар
22.01.2023 13:38 Відповісти
/



.
показати весь коментар
22.01.2023 13:40 Відповісти
Вище писали про мотивацію бійців.
На мою думку, є різниця, коли вони спостерігають як влада безкарно набиває кишені, чи як оту злодійську мразоту починають брати за, еммм, дорогі яйця.
показати весь коментар
22.01.2023 13:52 Відповісти
пан Резніков знаний йурист, як і президент!
йому подивитися той контракт і зрозуміти що до чого - півхвилини

ще стільки ж часу - сфотографувати та оприлюднити певні стовпчики: НАЗВА ТОВАРУ -ЦІНУ за ОД., грн.
показати весь коментар
22.01.2023 14:03 Відповісти
Шабунін мабуть не володіє інформацією, Міністр оборони все спростував, а Мостова це вже не перший раз вкидає проросійські фейки
показати весь коментар
22.01.2023 14:47 Відповісти
Шабунин уклонист, вспомните как ему повестку вручали и как он полакался и уклонился. Как Бутусов может вообще его освещать? Шаб говно.
показати весь коментар
22.01.2023 14:57 Відповісти
Он единыжды уклонист? Тогда ему еще далеко до Гундосика - тот ЧЕТЫРЕЖДЫ уклонист!
показати весь коментар
22.01.2023 16:25 Відповісти
...и ничего - изображает из себя верховного гавнокомандующего!
показати весь коментар
22.01.2023 16:26 Відповісти
В замовчуванні фактів корупції винна влада , а не ті , хто такі факти оприлюднює. Нічого перекладати зі здорової голови на хвору. Народ повинен знати своїх "хероїв". А Резнікова , як саджали в це крісло , не як спеца по обороні , а саме по економіці та фінансах..
показати весь коментар
22.01.2023 15:08 Відповісти
Нє, ну війна війною, а заробляти на пенсію якось потрібно. От тільки де вони доживати віку збираються
показати весь коментар
22.01.2023 15:08 Відповісти
Нужно начинать с ермака и боневтика
показати весь коментар
22.01.2023 15:16 Відповісти
Резников з Дерьмаком корифанять ще з універу, так що будуть спасатись разом. Он севрюгу вже законтрактували.
показати весь коментар
22.01.2023 15:38 Відповісти
Ніякої поваги до тих кого прокинули з виборами Зе президента
Виборці Зе чекали реформаторів з вулиці, отримали звичайних крадіїв бюджету
Як таких поважати
показати весь коментар
22.01.2023 15:59 Відповісти
Виборці зе чекали реформаторів ? Вони чекали на шару , яку їм пообіцяли в тв .
показати весь коментар
22.01.2023 16:37 Відповісти
Rostyslav Komarnytsky , на мій хлопський розум ," какая разница " коли і у якій послідовності будуть викриті тварюки . Головне , що їх викривають . І зараз постає надважлива справа - знищити , розчавити цих гнид на передодні важливих подій , до яких готуються ЗСУ вся Україна .
показати весь коментар
22.01.2023 16:17 Відповісти
"Молоді Регіони" знов на бойовому посту. Винні мають відповісти. Але якщо це виявиться наклепом, то сісти мають ті, хто все це накаламутив. В тому числі і Шабунін.
показати весь коментар
22.01.2023 16:39 Відповісти
Все это навет и зависть.....
Резников солдатам самое лучшее в Гуд Вине покупал.....

А вы цены АТБ даёте агенты кремля...
показати весь коментар
22.01.2023 16:40 Відповісти
Виталя идешь в военкомат и идешь служить в военную прокуратуры и там всех победишь.
показати весь коментар
22.01.2023 17:29 Відповісти
Да им все равно, Ермак с Татаровым у которых в ручном режиме СБУ, ДБР, БЭБ и Прокуратура отмажут
показати весь коментар
22.01.2023 17:54 Відповісти
суки окуївші
показати весь коментар
22.01.2023 18:50 Відповісти
Що таке МО стає зрозумілим з висловлювань заступника міністра Ганни Маляр. Коли вона ляпнула, що достатньо двох тижнів, щоб підготувати воїна із новомобілізованого, мені стало страшно.
показати весь коментар
22.01.2023 20:07 Відповісти
На жаль так і робиться місяць для людей які автомат до цього ніколи не тримали, а ще гірше підготовка піджаків, совком і в короткі сроки і потім відправляють на нуль... в результаті багато дурних втрат, лінія оборони сипиться і в тил нашим добре підготовленим підрозділам заходить ворог
показати весь коментар
23.01.2023 16:46 Відповісти
 
 