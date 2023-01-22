На тлі очікуваного постачання танків західних зразків в Україні створюють нові військові частини, - Наєв

В Україні створюють нові військові частини на тлі очікуваного постачання танків західних зразків. Підрозділам необхідно навчитися користуватися новою технікою та інтегрувати її до наявних формувань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в коментарі CNN розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв.

За його словами, наступний етап цієї війни буде "про танки", і йдеться не про старі Т-72, ​​а більш сучасні машини, такі як німецькі Leopard 2 та британські Challenger.

"Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І від їх боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою", - заявив Наєв.

Він пояснив, підрозділам необхідно навчитися користуватися новою технікою та інтегрувати її до наявних формувань.

"Весь підрозділ має бути оснащений однаковою машиною, тому цілий батальйон, наприклад, має бути оснащений БМП Bradley, або Leopard - якщо ми їх отримаємо", - додав Наєв.

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