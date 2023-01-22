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На тлі очікуваного постачання танків західних зразків в Україні створюють нові військові частини, - Наєв

леопард,leopard

В Україні створюють нові військові частини на тлі очікуваного постачання танків західних зразків. Підрозділам необхідно навчитися користуватися новою технікою та інтегрувати її до наявних формувань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в коментарі CNN розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв.

За його словами, наступний етап цієї війни буде "про танки", і йдеться не про старі Т-72, ​​а більш сучасні машини, такі як німецькі Leopard 2 та британські Challenger.

"Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І від їх боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою", - заявив Наєв.

Він пояснив, підрозділам необхідно навчитися користуватися новою технікою та інтегрувати її до наявних формувань.

"Весь підрозділ має бути оснащений однаковою машиною, тому цілий батальйон, наприклад, має бути оснащений БМП Bradley, або Leopard - якщо ми їх отримаємо", - додав Наєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Leopard доставлять в Україну. Консенсус вже сформовано. Йде дискусія щодо публічної подачі цього, - ГУР МО

Автор: 

танк (2059) Наєв Сергій (352)


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Топ коментарі
+5
Смаж рибу.
Так риби ж нема.
Ти смаж, а риба буде.
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22.01.2023 13:19
+4
Можете заодно створювати ескадрильї F-16 і команди для трьох авіаносців.
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22.01.2023 13:35
+4
Что-то не слышно о создании новых инженерно-сапёрных частей. Судя по видео, у нас проблемы с оборонительными сооружениями и фортификацией в целом. Чмони подходят вплотную, на бросок гранаты, к нашим простым окопам. Надо исправлять
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22.01.2023 13:37
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это гуд....только координаты не сливайте,чтобы не было прилета как в десне
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22.01.2023 13:11 Відповісти
Смаж рибу.
Так риби ж нема.
Ти смаж, а риба буде.
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22.01.2023 13:19 Відповісти
теля ще в сраці............як казали старі люди
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22.01.2023 13:30 Відповісти
Можете заодно створювати ескадрильї F-16 і команди для трьох авіаносців.
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22.01.2023 13:35 Відповісти
межгалактические крейсеры и звезда смерти
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22.01.2023 14:27 Відповісти
Что-то не слышно о создании новых инженерно-сапёрных частей. Судя по видео, у нас проблемы с оборонительными сооружениями и фортификацией в целом. Чмони подходят вплотную, на бросок гранаты, к нашим простым окопам. Надо исправлять
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22.01.2023 13:37 Відповісти
так-така, це тобі хто такі секрети видав? капець, як тупо працюють кацапські боти...
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22.01.2023 13:48 Відповісти
а може почати ракети будувати а не плакати для цього все є
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22.01.2023 14:41 Відповісти
Танки потрібно передавати найбільш вмотивованим і професійним військовим, наприклад азову буде непогано передати.
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22.01.2023 16:24 Відповісти
ух ти...мій знайомий ,буде вчитись на натівського танкіста
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22.01.2023 17:28 Відповісти
А, так вон куда с улицы в бусики забирают..
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22.01.2023 17:37 Відповісти
Щось забагато чмонів понабігало , свіжі гниди 2023 року січня місяця
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22.01.2023 20:31 Відповісти
Только не нужно ставить новейшую технику и вооружение для прикрытия Киева от "великого наступления с Севера". А то она так там до конца войны и простоит без дела.
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22.01.2023 20:42 Відповісти
 
 