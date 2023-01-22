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Соборність українських земель - наш ціннісний орієнтир, консолідація зусиль міжнародних партнерів - найпотужніша зброя, - МЗС

мзс

Сьогодні українці відзначають знаменну подію в історії України - День Соборності. У цей день 105 років тому проголосила незалежність Українська Народна Республіка, а вже через рік відбулося політико-правове об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину Українську державу.

Про це нагадує пресцентр МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, соборність українських земель та єдність українців були і залишаються нашими ціннісними орієнтирами, запорукою непохитності та незламності України.

"Саме ці цінності ми захищаємо сьогодні, даючи відсіч повномасштабній агресії Російської Федерації проти України. Міністерство закордонних справ на чолі із міністром Дмитром Кулебою, українські дипломати, разом з усім Українським народом, відстоюють єдність та незалежність України, докладають максимальних зусиль задля зміцнення обороноздатності, енергетичної та економічної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Відзначаючи День Соборності України, ми вшановуємо пам'ять українських патріотів, державотворців, усіх загиблих, які поклали свої життя на захист єдності та незалежності України.

"Переконані, що консолідація зусиль усіх українців та міжнародних партнерів є найпотужнішою зброєю для повного відновлення територіальної цілісності нашої держави", - додають у зовнішньополітичному відомстві. 

Також читайте: Зеленський привітав громадян із Днем Соборності України: "Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено". ВIДЕО

Автор: 

День Соборності України (84) МЗС (4108)


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22.01.2023 13:14 Відповісти
не пиши дурниць
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22.01.2023 14:52 Відповісти
Скажу, одне, чим більші зашквари у корупційної влади, одразу піднімаються національні питання мирового масштабу 😀
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22.01.2023 14:47 Відповісти
 
 