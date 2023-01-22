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"ЄС" наполягає на поверненні тендерів "Prozorro", парламентського контролю та створенні ТСК щодо закупівель на ЗСУ, - Ірина Геращенко

геращенко,ирина

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко закликала повернути закупівлі через систему "Прозорро", відновити парламентський контроль за діяльністю Уряду і створити ТСК щодо закупівель в армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Очевидно, антикорупційним органам варто припинити імітацію бурхливої діяльності і боротьбу з помилками в деклараціях та з преміями і зайнятися безпосередніми обов’язками – боротьбою з топ корупцією і зловживаннями під час війни, з мародерством на закупівлях для ЗСУ і крадіжкою гуманітарки", - наголосила парламентарка.

За словами Геращенко, поки країна донатить на ЗСУ, хтось "наживається на війні, закуповуючи найнеобхідніше для Арміі за ціною, вдвічі – втричі завищеною від ринкової".

"Країна платить найвищу ціну за незалежність, щодня ми несемо важкі втрати на фронті. В цей час в нас мільярди йдуть на марафон, де розповідають про победобесіє і повна безконтрольність в держзакупівлях. Будь - яке слово про необхідність парламентського контролю над державним бюджетом і технічною допомогою партнерів, спричиняє справжню істерику влади. Але так далі просто не може продовжуватися", - переконана Геращенко.

"Тому "Європейська Солідарність" вимагатиме повернення години запитань для уряду і повної підзвітності Кабміну парламенту, поверненню системи "Прозоро" для закупівель для ЗСУ і створення парламентської ТСК щодо розслідування закупівель для армії в 2022 та повного контролю за цією чутливою сферою", - підсумувала співголова фракції.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі оприлюднили матеріал про те, що Міністерство оборони нібито купує харчі для військових за цінами, що втричі перевищуютьроздрібні ціни в супермаркетах.

Міністерство стверджує, що журналісти вдалися до маніпуляцій та вводять суспільство в оману. Та готує матеріали до СБУ "щодо поширення завідомо неправдивих відомостей".

Також читайте: Міноборони не спростувало жодної цифри з матеріалу зі звинуваченнями в корупції, - Шабунін

Автор: 

Геращенко Ірина (1147) Міноборони (7307) Prozorro (1941) закупівлі (3351) Європейська Солідарність (1081)


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https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/5294188550681335?__cft__[0]=AZXOpbEB3swJcoe5-QfcAjDEq6Gk4rYVuGU4GQvIMH1I4Wr-PRmEiHNeech_9fYHhlYeiMegf_pXf-6HOPmblhhZQiemPthI4P-OAMYn-nIxN5S_neomyX4mWdS3E6SfXY5LbPrBznM2_zCnkEyNgqgYHn8XN1lmcmIx0hX-7b-Nvg&__tn__=%2CO%2CP-R 16 год ·

А чем все так недовольны-то? Не по вкусу блюдо? Ну, сейчас я вам расскажу четыре рецепта, как приготовить майские шашлыки в яичном желтке.

Берете Prozorro. Накрываете медным тазом. Отставляете в сторону. Со временем выкидываете в помойку.

Затем берете два куска Свинарчуков с кровью барыги. Отбиваете вертолётными лопастями в прямом эфире. Приправляете клинстронами.

Обильно посыпаете семидесятитрехпроцентной сумішшю пересічних громадян.

Добавляете пятьдесят одну щепотку уголовных дел на Порошенко.

Заливаете бурштиновим растровом сына Байдена. На этом этапе генпрокурор должен уже быть стопроцентно вашим человеком.

Теперь можно и приступить к закупке яиц по сто пятьсот за дюжину и скумбрии по восемь.

Перетираете в мелкую крошку Коболева и генерала Марченко.

На медленном огне томите НАБУ.

Добавляете жменю серлеща. Желательно от производителя «1+1»

Сливаете в кастрюлю-прокладу за тысячу гривень. Даёте отстояться.

Назначаете шеф-поваром Бородатую Бабушку, намазываете мову на хлеб, берёте полвареника и идёте пить с ней кофе. Из Термоса. На стадион.

Пока пьете, будинок Гонтаревой на освещённой улице должен сгореть до красных углей и покрыться легким налетом пепла.

Ждете, когда жар в недорогеньких СМИ достигнет максимума.

Приступаете к готовке.

Бинго!

Превосходный бигус с привкусом расследований и слитого в эфир бульона готов.

На гарнир Коля Котлета и Шустер под маринадом.

На десерт «Гордон в шоколаде». Липецкой фабрики.

Подавать небритым в футболке цвета хаки под запись видосика бархатным баритоном.

Включаете телевизор и потребляете за обе щеки под Голобородько.

Должно хватить на два-три тижнi. Максимум.

Ночной дожор сегодня таков.

Хуже-то не будет.

Хоть пожрём.

*****.

Дед.
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22.01.2023 13:47
+27
Нагадую, що вже більше двох місяців, таємниче мовчить парламентська ТСК з розкрадання гуманітарки в неймовірно великої кількості під час війни.

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22.01.2023 13:48
+23
Хробаки з СН від жадібності і тупості геть ******* голови. Совість у них є, чи тільки жлобське нутро?
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22.01.2023 13:40
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22.01.2023 13:29 Відповісти
Хробаки з СН від жадібності і тупості геть ******* голови. Совість у них є, чи тільки жлобське нутро?
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22.01.2023 13:40 Відповісти
Красти державні кошти потрвбно без ПРОЗОРО

так вирішив зеБеня !!
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22.01.2023 14:29 Відповісти
так то оно так , честь, ум , совесть , это не для ЗЕ-ШОБЛЫ , их девиз - ГРАБЬ , ВОРУЙ, МАРАДЕР , ПРЕДАВАЙ , эти зе- ***** не для того во власть пришли что-бы созидать.
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22.01.2023 15:53 Відповісти
Нехай відпралять заклик заказним листом з відміткою, а то буде як з попередження ЦРУ про напад.
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22.01.2023 13:31 Відповісти
Голос в зеленій пустелі.
Нічого це волання не дасть.

Перш за все потрібно поміняти владу.
Але як це зробити з-за наявності лохторату 73/43%зебілів (цифри за три роки могли незначно змінитися)??? Наїпати цей лохторат вдруге, як в 2014-му (обіцянками європейських зарплат та пенсій; що для цього потрібно зайти в Європу) - вже не вдасться...
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22.01.2023 13:31 Відповісти
Може в 2019?
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22.01.2023 18:28 Відповісти
в 19-му вже беня з Г+Г наіпав лохторат...
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22.01.2023 19:39 Відповісти
Вже створювали ТСК по вагнергейту. І шо там розкопала та що Без свого угла? (українською Безхатька)
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22.01.2023 13:32 Відповісти
Та да... Підтримуємо..
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22.01.2023 13:34 Відповісти
Да не пішов би до той ЄС зі своїми вимогами
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22.01.2023 13:35 Відповісти
Супер! Наочний приклад, як виявити російського троля. Чергова "бавовна"! Ти, пригожинський що розумієш під "ЕС"? Міняй нік, опудало!
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22.01.2023 13:54 Відповісти
Пан є прихильником корупції і закупівлі яєць для ЗСУ по 170 грн?
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22.01.2023 14:21 Відповісти
не ведіться, не давайте тролям зароблять, відразу піде*асів у спам
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22.01.2023 14:33 Відповісти
Сглатывай, лапоть
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22.01.2023 14:51 Відповісти
важко не погодитись, скривати вартість яєць від путлєра це дЄрьмова сцаніна в очі нації
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22.01.2023 13:37 Відповісти
З моносбродом та з підспівувучів з ОПЗЖ міссія нездійсна, якщо і утворять ТСК то це буде як з вагнергейтом
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22.01.2023 13:37 Відповісти
Ого. Назревает противостояние законодательной и исполнительной власти?
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22.01.2023 13:45 Відповісти
И ***** тебя, лапоть, будут без вазелина
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22.01.2023 14:52 Відповісти
Наркоман, штоле?
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22.01.2023 14:56 Відповісти
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZXOpbEB3swJcoe5-QfcAjDEq6Gk4rYVuGU4GQvIMH1I4Wr-PRmEiHNeech_9fYHhlYeiMegf_pXf-6HOPmblhhZQiemPthI4P-OAMYn-nIxN5S_neomyX4mWdS3E6SfXY5LbPrBznM2_zCnkEyNgqgYHn8XN1lmcmIx0hX-7b-Nvg&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/5294188550681335?__cft__[0]=AZXOpbEB3swJcoe5-QfcAjDEq6Gk4rYVuGU4GQvIMH1I4Wr-PRmEiHNeech_9fYHhlYeiMegf_pXf-6HOPmblhhZQiemPthI4P-OAMYn-nIxN5S_neomyX4mWdS3E6SfXY5LbPrBznM2_zCnkEyNgqgYHn8XN1lmcmIx0hX-7b-Nvg&__tn__=%2CO%2CP-R 16 год ·

А чем все так недовольны-то? Не по вкусу блюдо? Ну, сейчас я вам расскажу четыре рецепта, как приготовить майские шашлыки в яичном желтке.

Берете Prozorro. Накрываете медным тазом. Отставляете в сторону. Со временем выкидываете в помойку.

Затем берете два куска Свинарчуков с кровью барыги. Отбиваете вертолётными лопастями в прямом эфире. Приправляете клинстронами.

Обильно посыпаете семидесятитрехпроцентной сумішшю пересічних громадян.

Добавляете пятьдесят одну щепотку уголовных дел на Порошенко.

Заливаете бурштиновим растровом сына Байдена. На этом этапе генпрокурор должен уже быть стопроцентно вашим человеком.

Теперь можно и приступить к закупке яиц по сто пятьсот за дюжину и скумбрии по восемь.

Перетираете в мелкую крошку Коболева и генерала Марченко.

На медленном огне томите НАБУ.

Добавляете жменю серлеща. Желательно от производителя «1+1»

Сливаете в кастрюлю-прокладу за тысячу гривень. Даёте отстояться.

Назначаете шеф-поваром Бородатую Бабушку, намазываете мову на хлеб, берёте полвареника и идёте пить с ней кофе. Из Термоса. На стадион.

Пока пьете, будинок Гонтаревой на освещённой улице должен сгореть до красных углей и покрыться легким налетом пепла.

Ждете, когда жар в недорогеньких СМИ достигнет максимума.

Приступаете к готовке.

Бинго!

Превосходный бигус с привкусом расследований и слитого в эфир бульона готов.

На гарнир Коля Котлета и Шустер под маринадом.

На десерт «Гордон в шоколаде». Липецкой фабрики.

Подавать небритым в футболке цвета хаки под запись видосика бархатным баритоном.

Включаете телевизор и потребляете за обе щеки под Голобородько.

Должно хватить на два-три тижнi. Максимум.

Ночной дожор сегодня таков.

Хуже-то не будет.

Хоть пожрём.

*****.

Дед.
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22.01.2023 13:47 Відповісти
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22.01.2023 13:59 Відповісти
Контроль має бути над владою Тут навіть нема мови чи ви є симпатиком чи ви є в опозиції Тим більше в нас Контроль за кожним кроком влади
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22.01.2023 13:48 Відповісти
Нагадую, що вже більше двох місяців, таємниче мовчить парламентська ТСК з розкрадання гуманітарки в неймовірно великої кількості під час війни.

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22.01.2023 13:48 Відповісти
А що в неї з ротом
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22.01.2023 14:38 Відповісти
Справжня сосна, все як подобається кловану
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22.01.2023 14:55 Відповісти
ну хто скаже, що вона не ромської крові ?
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22.01.2023 15:08 Відповісти
То не рот, то СОСАЛИЩЕ
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22.01.2023 15:18 Відповісти
Типовий рот корабельної сосни, що служить в чиновницях
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22.01.2023 16:57 Відповісти
Гумдопомоги щоб більше пролізло!
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22.01.2023 18:30 Відповісти
Ага говори що хочеш, але Медведчука посадив Зеленський, а Петя успішно з ним співпрацював...
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22.01.2023 13:56 Відповісти
Посадив, придурку, чи для тебе, довбо*оба чергове шоу розіграв?! От курва, де ж ви такі убогі беретесь?
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22.01.2023 13:58 Відповісти
І який срок ув'язнення отримав мертветчук від зеленського?
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22.01.2023 14:01 Відповісти
Повторю трошки відредаговану версію, а то лютий модератор взяв і видалив:
Довб*** зелений, ЄС то політична партія, а садять в нас суди. Мало того, коритом в нас править не ЄС, а 73% таких як ти довбо***, бо постійно вибирають нам до того корита, як не Кучму то Януковича, як не Януковича, то всіляку зелену мерзоту. Так що подивись в дзеркало, от там то лайно і побачиш, придурку.
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22.01.2023 14:02 Відповісти
Не посадив, а куму видав взагалі-то...
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22.01.2023 14:17 Відповісти
І деж він сидить?
Посадив,чи відправив конкурента додому,на рашу?
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22.01.2023 18:32 Відповісти
Кому Ви пояснюєте? Істотам які щиро вірили що у Пороха в кабінеті стоять спеціальні кнопки, якими регулювались ціни на все?
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22.01.2023 13:57 Відповісти
ти би посадив. Авжеж.
Або ж тебе би посадили. Або . І не шкода було би.
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22.01.2023 13:54 Відповісти
А вам, гаспада парахаботи, мєньше всяку Європу слушать нада і больше "Єдині новини" сматрєть, там всьо харашо!
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22.01.2023 13:55 Відповісти
На щастя, як кажуть львівяни, нам шафа в дитинстві на голову не падала, тому, зЕбілМарафон, це не для нас.
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22.01.2023 14:07 Відповісти
В смислі? А кто ісчо раскажєт про подвігі Найвеличнішого?
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22.01.2023 17:09 Відповісти
"Єдині новини"
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22.01.2023 14:32 Відповісти
Прийшов час розслідувати "кнурчуків" в оточенні Зеленського. Як би цю тему не замовчували і не перкручували, рано чи пізно у Верховній Раді буде створена комісія із опозиції і буде перевірено не тільки закупівлю продуктів, але і мародерство в Запоріжжі, Києві, Дніпрі. І це буде зроблено і наріду буде зрозуміло, що кнурчуки - це "слуги", які і потягнуть Вовку на дно.
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22.01.2023 14:14 Відповісти
Ого! Та тут одна гидота рошенівська! ...тьху на вас уилупки🤮
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22.01.2023 14:33 Відповісти
Сглатывай, лапоть,)))
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22.01.2023 14:57 Відповісти
Так, так пане це для "Рошена", закупав по 170 грн. яйця від МО України. Я так розумію, що 73% ніколи не вилікуються, це завдяки їм ми маємо сьогодні те, що маємо.
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22.01.2023 19:22 Відповісти
Вовна має рацію.
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22.01.2023 14:38 Відповісти
Треба мадяра повернуть з фронту на місяць. Хай хробаків почистить...
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22.01.2023 14:42 Відповісти
Ну Мостова не вперше вкидає фейки, тому якщо факти не підтверяця то потрібно карати тих всіх хто непервірені фейки вкидав в інформаційний простір
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22.01.2023 14:45 Відповісти
Зесрань, не перди
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22.01.2023 14:58 Відповісти
А ну негайно в хлів до свиней до свого бариги Пороха
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22.01.2023 15:11 Відповісти
Чучело зелене, вам різда. Всім без виключення.
Куди тікать будеш???
Ти ж розумієш, що вас, гнид "зелених" просто покінчать. В Україні у вас шансів немає. Вас просто напросто вб'ють всіх без виключення. Ти готовий,за гнусавого, кидать під "танк себе і свою сім'ю"?
Що тоді не вив і не скавчав. Вас, зелених уіпанів, *********** по повній. .Зеля, зі своєю бандою мародерів, получить в впало конкретно. Ну і хто разом з ним. Будете просто напросто вбиті...
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22.01.2023 17:07 Відповісти
Що не зрозуміло , що ти там пердиш своїми волохатими губами, а ну бігом до хліву , до свиней до своїх побратимів Прохососів , Я бачу тебе зачали прохососа старим , вялим, кривим членом у пьяному угарі , у тебе як у скотини відсутній мозок
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22.01.2023 17:22 Відповісти
Вікторія Спарц радісно потирає руки - попався таки Дерьмак із своїм підопічним. Була права-Америка надає гроші з бюджету, а 95 дітей лейтенанта Шмідта тирять в грандіозних масштабах. Гнусавий із своєю ...ОПОЮ не зупиниться. Бабло ж беруть вперед як у одеських класиків - Утром деньги- в обед стулья".
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22.01.2023 15:18 Відповісти
не на часі!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.01.2023 17:10 Відповісти
На святоє посягают!
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22.01.2023 17:14 Відповісти
Товариш сталін у таких випадках ініціював створення ,,трійок".і кілька діб на ,,розгляд" таких справ.і таки це прекрасно діяло.скільки років пройшло,а більш дієвого способу боротись з мародерством не придумали,окрім звичайно виходу підозрюваних під заставу.!!!
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22.01.2023 19:32 Відповісти
Не зайвим би було також ініціювати розгляд питання, чи така собі Ганна Маляр (заступник міністра оборони) відповідає посаді. Коли та Ганка ляпнула, що достатньо двох тижнів, щоб підготувати воїна, мені стало страшно.
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22.01.2023 19:57 Відповісти
 
 