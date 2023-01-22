"ЄС" наполягає на поверненні тендерів "Prozorro", парламентського контролю та створенні ТСК щодо закупівель на ЗСУ, - Ірина Геращенко
Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко закликала повернути закупівлі через систему "Прозорро", відновити парламентський контроль за діяльністю Уряду і створити ТСК щодо закупівель в армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Очевидно, антикорупційним органам варто припинити імітацію бурхливої діяльності і боротьбу з помилками в деклараціях та з преміями і зайнятися безпосередніми обов’язками – боротьбою з топ корупцією і зловживаннями під час війни, з мародерством на закупівлях для ЗСУ і крадіжкою гуманітарки", - наголосила парламентарка.
За словами Геращенко, поки країна донатить на ЗСУ, хтось "наживається на війні, закуповуючи найнеобхідніше для Арміі за ціною, вдвічі – втричі завищеною від ринкової".
"Країна платить найвищу ціну за незалежність, щодня ми несемо важкі втрати на фронті. В цей час в нас мільярди йдуть на марафон, де розповідають про победобесіє і повна безконтрольність в держзакупівлях. Будь - яке слово про необхідність парламентського контролю над державним бюджетом і технічною допомогою партнерів, спричиняє справжню істерику влади. Але так далі просто не може продовжуватися", - переконана Геращенко.
"Тому "Європейська Солідарність" вимагатиме повернення години запитань для уряду і повної підзвітності Кабміну парламенту, поверненню системи "Прозоро" для закупівель для ЗСУ і створення парламентської ТСК щодо розслідування закупівель для армії в 2022 та повного контролю за цією чутливою сферою", - підсумувала співголова фракції.
Нагадаємо, журналісти-розслідувачі оприлюднили матеріал про те, що Міністерство оборони нібито купує харчі для військових за цінами, що втричі перевищуютьроздрібні ціни в супермаркетах.
Міністерство стверджує, що журналісти вдалися до маніпуляцій та вводять суспільство в оману. Та готує матеріали до СБУ "щодо поширення завідомо неправдивих відомостей".
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так вирішив зеБеня !!
Нічого це волання не дасть.
Перш за все потрібно поміняти владу.
Але як це зробити з-за наявності лохторату 73/43%зебілів (цифри за три роки могли незначно змінитися)??? Наїпати цей лохторат вдруге, як в 2014-му (обіцянками європейських зарплат та пенсій; що для цього потрібно зайти в Європу) - вже не вдасться...
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/5294188550681335?__cft__[0]=AZXOpbEB3swJcoe5-QfcAjDEq6Gk4rYVuGU4GQvIMH1I4Wr-PRmEiHNeech_9fYHhlYeiMegf_pXf-6HOPmblhhZQiemPthI4P-OAMYn-nIxN5S_neomyX4mWdS3E6SfXY5LbPrBznM2_zCnkEyNgqgYHn8XN1lmcmIx0hX-7b-Nvg&__tn__=%2CO%2CP-R 16 год ·
А чем все так недовольны-то? Не по вкусу блюдо? Ну, сейчас я вам расскажу четыре рецепта, как приготовить майские шашлыки в яичном желтке.
Берете Prozorro. Накрываете медным тазом. Отставляете в сторону. Со временем выкидываете в помойку.
Затем берете два куска Свинарчуков с кровью барыги. Отбиваете вертолётными лопастями в прямом эфире. Приправляете клинстронами.
Обильно посыпаете семидесятитрехпроцентной сумішшю пересічних громадян.
Добавляете пятьдесят одну щепотку уголовных дел на Порошенко.
Заливаете бурштиновим растровом сына Байдена. На этом этапе генпрокурор должен уже быть стопроцентно вашим человеком.
Теперь можно и приступить к закупке яиц по сто пятьсот за дюжину и скумбрии по восемь.
Перетираете в мелкую крошку Коболева и генерала Марченко.
На медленном огне томите НАБУ.
Добавляете жменю серлеща. Желательно от производителя «1+1»
Сливаете в кастрюлю-прокладу за тысячу гривень. Даёте отстояться.
Назначаете шеф-поваром Бородатую Бабушку, намазываете мову на хлеб, берёте полвареника и идёте пить с ней кофе. Из Термоса. На стадион.
Пока пьете, будинок Гонтаревой на освещённой улице должен сгореть до красных углей и покрыться легким налетом пепла.
Ждете, когда жар в недорогеньких СМИ достигнет максимума.
Приступаете к готовке.
Бинго!
Превосходный бигус с привкусом расследований и слитого в эфир бульона готов.
На гарнир Коля Котлета и Шустер под маринадом.
На десерт «Гордон в шоколаде». Липецкой фабрики.
Подавать небритым в футболке цвета хаки под запись видосика бархатным баритоном.
Включаете телевизор и потребляете за обе щеки под Голобородько.
Должно хватить на два-три тижнi. Максимум.
Ночной дожор сегодня таков.
Хуже-то не будет.
Хоть пожрём.
*****.
Дед.
Довб*** зелений, ЄС то політична партія, а садять в нас суди. Мало того, коритом в нас править не ЄС, а 73% таких як ти довбо***, бо постійно вибирають нам до того корита, як не Кучму то Януковича, як не Януковича, то всіляку зелену мерзоту. Так що подивись в дзеркало, от там то лайно і побачиш, придурку.
Посадив,чи відправив конкурента додому,на рашу?
Або ж тебе би посадили. Або . І не шкода було би.
Куди тікать будеш???
Ти ж розумієш, що вас, гнид "зелених" просто покінчать. В Україні у вас шансів немає. Вас просто напросто вб'ють всіх без виключення. Ти готовий,за гнусавого, кидать під "танк себе і свою сім'ю"?
Що тоді не вив і не скавчав. Вас, зелених уіпанів, *********** по повній. .Зеля, зі своєю бандою мародерів, получить в впало конкретно. Ну і хто разом з ним. Будете просто напросто вбиті...