"ЄС" наполягає на поверненні тендерів "Prozorro", парламентського контролю та створенні ТСК щодо закупівель на ЗСУ, - Ірина Геращенко

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко закликала повернути закупівлі через систему "Прозорро", відновити парламентський контроль за діяльністю Уряду і створити ТСК щодо закупівель в армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Очевидно, антикорупційним органам варто припинити імітацію бурхливої діяльності і боротьбу з помилками в деклараціях та з преміями і зайнятися безпосередніми обов’язками – боротьбою з топ корупцією і зловживаннями під час війни, з мародерством на закупівлях для ЗСУ і крадіжкою гуманітарки", - наголосила парламентарка.

За словами Геращенко, поки країна донатить на ЗСУ, хтось "наживається на війні, закуповуючи найнеобхідніше для Арміі за ціною, вдвічі – втричі завищеною від ринкової".

"Країна платить найвищу ціну за незалежність, щодня ми несемо важкі втрати на фронті. В цей час в нас мільярди йдуть на марафон, де розповідають про победобесіє і повна безконтрольність в держзакупівлях. Будь - яке слово про необхідність парламентського контролю над державним бюджетом і технічною допомогою партнерів, спричиняє справжню істерику влади. Але так далі просто не може продовжуватися", - переконана Геращенко.

"Тому "Європейська Солідарність" вимагатиме повернення години запитань для уряду і повної підзвітності Кабміну парламенту, поверненню системи "Прозоро" для закупівель для ЗСУ і створення парламентської ТСК щодо розслідування закупівель для армії в 2022 та повного контролю за цією чутливою сферою", - підсумувала співголова фракції.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі оприлюднили матеріал про те, що Міністерство оборони нібито купує харчі для військових за цінами, що втричі перевищуютьроздрібні ціни в супермаркетах.

Міністерство стверджує, що журналісти вдалися до маніпуляцій та вводять суспільство в оману. Та готує матеріали до СБУ "щодо поширення завідомо неправдивих відомостей".

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