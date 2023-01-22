На Запоріжжі окупанти здійснюють регулярні спроби малими групами штурмувати позиції українських військових, - Сили оборони Таврійського напрямку

На Запорізькому напрямку війська Російської Федерації здійснюють регулярні спроби малими групами штурмувати позиції українських військових, однак масштабних наступальних дій не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Що стосується ситуації на Запорізькому напрямку. Ворог активних і масштабних дій не здійснює", – сказав Єрін.

Водночас він поінформував, що фіксуються регулярні спроби ворога малими групами – до десяти осіб – здійснювати штурмові дії щодо позицій українських військових. За його словами, на окремих ділянках війська рф мали певні успіхи, однак наразі всі позиції Сил оборони України відновлені.

Водночас начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони розповів, що нині ситуація на Таврійському напрямку залишається стабільно складною. Зокрема, тривають ворожі обстріли цивільної та критичної інфраструктури. У цьому контексті Єрін підкреслив, що основною мішенню російських військ є цивільна інфраструктура.

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