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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Запоріжжі окупанти здійснюють регулярні спроби малими групами штурмувати позиції українських військових, - Сили оборони Таврійського напрямку

рф

На Запорізькому напрямку війська Російської Федерації здійснюють регулярні спроби малими групами штурмувати позиції українських військових, однак масштабних наступальних дій не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Що стосується ситуації на Запорізькому напрямку. Ворог активних і масштабних дій не здійснює", – сказав Єрін.

Водночас він поінформував, що фіксуються регулярні спроби ворога малими групами – до десяти осіб – здійснювати штурмові дії щодо позицій українських військових. За його словами, на окремих ділянках війська рф мали певні успіхи, однак наразі всі позиції Сил оборони України відновлені.

Водночас начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони розповів, що нині ситуація на Таврійському напрямку залишається стабільно складною. Зокрема, тривають ворожі обстріли цивільної та критичної інфраструктури. У цьому контексті Єрін підкреслив, що основною мішенню російських військ є цивільна інфраструктура.

Також читайте: Росіяни на Запоріжжі проводять розвідку боєм і нарощують поставки з Криму, - Єрін

Автор: 

армія рф (17207) Запорізька область (3567)


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Загони смертників...
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22.01.2023 13:48 Відповісти
Це вони будуть так постійно створювати напругу надовго...
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22.01.2023 14:02 Відповісти
Тактика наступу "нескінченною кількістю малих груп", треба визнати, "коє ґдє парой" достатньо успішна. Кулеметів Ґатлінґа не вистачає...
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22.01.2023 14:07 Відповісти
Такое впечатление, что после Бахмута и Соледара, словосочетание "малыми группами" используется чуть ли не как аналог "применения ядерной бомбы" - типа бороться с этим никак невозможно.
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22.01.2023 14:43 Відповісти
Доречі,якось всі заткнулись про Соледар і Бахмут.)
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22.01.2023 17:57 Відповісти
Там после месила - оперативная пауза. Все зализывают раны, перегрупировываются и подтягивают резервы.
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22.01.2023 19:47 Відповісти
 
 