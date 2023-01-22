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"Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля", - Бутусов

шмигаль

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише про тісні зв’язки затриманого на хабарі в $400 тис. заступника міністра громад Василя Лозинського та глави уряду Дениса Шмигаля.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Бутусова, Лозинський тісно пов'язаний з реалізацією президентської програми "Великого будівництва" та є довіреною особою прем'єр-міністра Шмигаля.

"У січні 2013 року одразу після призначення Дениса Шмигаля директором департаменту економічного розвитку Львівської облдержадміністрації саме Шмигаль призначив Лозинського на посаду начальника управління інвестицій у своєму департаменті. У лютому 2020-го року одразу після призначення Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій, Шмигаль призначив Лозинського своїм першим заступником", - нагадує Бутусов.

Читайте: В.о. міністра розвитку громад Лозинський та інші посадовці уклали договори про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Він припускає, що глава уряду міг знати про дії Лозинського.

"Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля. Бо саме прем'єр-міністр контролює розподіл коштів по цій урядовій програмі та затверджує видатки", - вважає Бутусов.

Він також вважає, що "саме прем'єр-міністр Шмигаль має відповідати по справі".

Також читайте: Готуються документи для звільнення Лозинського, - Мінінфраструктури про затримання посадовця

Автор: 

Бутусов Юрій (3578) Шмигаль Денис (4547) Лозинський Василь (28)


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Топ коментарі
+47
Однозначно, І ОП в курсі
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22.01.2023 13:58
+28
А Шмигаль навряд без Єрмака.
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22.01.2023 13:59
+25
Не забувайте про Верещук, вона зі своїми звязками з д'Єрмаком і Шмигалем "в долі".
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22.01.2023 14:01
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Немає відміності ОП і Слуги Народу від Партії Регіонів
Смотрящіє, відкати, хабарі, розкрадання бюджета і гумдопомоги -
це молоді регіонали під новою вивескою
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22.01.2023 15:00 Відповісти
Шас НАБУ видасть інфу по головам громад, які є якорними пайовиками в ОЗУ, подивуємось. Скоріше б !
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22.01.2023 15:01 Відповісти
не звизди подоляцка курва, яку нагоду мав Бутусов?
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22.01.2023 16:56 Відповісти
Клоун и ермак в теме 100 процентов
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22.01.2023 15:20 Відповісти
73 процента-вы все президенты,он вам ничего не должен и идите у сраку
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22.01.2023 15:24 Відповісти
не победив корупцию, в войне не победить
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22.01.2023 15:49 Відповісти
Поставки и баблосик от партнеров - под контролем,так шо победим. А с коррупцией, дык, лет пять военной диктатуры - выкрутимся... Залужный - наш президент. Ваву - на мыло.
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22.01.2023 16:02 Відповісти
нельзя одной жопой сидеть на двух стульях
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22.01.2023 22:10 Відповісти
Корупція та зрада в нашій країні йдуть під ручку!
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22.01.2023 17:53 Відповісти
Кто назначил Шмыгаля смотрящим , тот и дирижер.
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22.01.2023 15:57 Відповісти


такие "предположения" должны быть с неопровержимыми фактами на руках.

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22.01.2023 16:26 Відповісти
вказано на тісний зв'язок та багаторічний тандем, що тобі не подобається?
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22.01.2023 17:31 Відповісти
если свинарчук являлся давним закадычным другом и бизнеспартнером порошенко, который и назначил его на "жирное" место, означает ли что в коррупции можно обвинить и петю за махинации свинарчука? или ты попросишь докозательства?
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22.01.2023 17:51 Відповісти
Та все ж и так знают, что порошенко барыга на крови и коррупционер, зачем тут связи какие-то искать и тем более, что это уже история. А что с лидором не так? Все ж коррупционеры уже выехали. В стране уже нет коррупции. Что пошло не так??? Кто врет??? Или всю коррупцию зевласти на порошенко будем вешать?

А в чем суть дела свинарчуков?
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22.01.2023 18:23 Відповісти
воровал деньги вместе сыном у государства пользуясь служебным положением, если кратко.
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22.01.2023 19:02 Відповісти
я вот сегодня аргументы фирмы что поставляла продукты в армию почитал и теперь для меня не всё однозначно в истории с яйцами по 17 гривен.
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22.01.2023 19:05 Відповісти
Не забуваємо, що головна задача РФ полягала в тому, щоб убрати вище керівництво України. Так на кого ж працюємо, журналісти?
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22.01.2023 16:47 Відповісти
а тирити гроші під час війни та наймати таких півнів, як ти, це на кого робота?
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22.01.2023 17:30 Відповісти
не ний, вбоге хєрмацьке чмо..
чмоня, ти тупіше за криворізьку професуру, Де ти там прокльони побачило?.

журналісти виконують свою роботу, а ти, мразото, працюєш проти країни, на корупціонерів.
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22.01.2023 18:21 Відповісти
зелений півень спочатку звинувачує, ображає, а потім бажає дискусії)
яке ж тупе
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22.01.2023 18:22 Відповісти
Це я тебе ображаю? Це ти мене першим півнем назвав. А зеленим, тобто прихильником саме Зеленського, я залишусь до самого закінчення війни, а там час покаже. Але більше ніколи не стану коричневим - підтримувачем цукеркового гетьмана. До речі, він більше ніколи не стане президентом України.
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22.01.2023 18:30 Відповісти
слухай, опудало. журналісти роблять свою роботу, а ти з хєрмаком їдеш за кораблем.
після війни цю падлу будемо судити, а ти повернешся на вокзал
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22.01.2023 18:33 Відповісти
бачиш, як легко ти знов спалилося, півнятко опешне. коли нема чого сказати, притягуєте порошенко.
твій клоун обіцяв його посадити. набрехав? чи немає за що? не може бути)

про папіка свого, хєрмака , шістку януковича, ти щось свій клюв не відкриваеш. заборонено?
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22.01.2023 18:36 Відповісти
Чому не "садять" Порошенка? Бо декому Порошенко вважається легким суперником на майбутніх виборах. Гринів теж так думав про Зеленського.
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28.02.2023 15:38 Відповісти
та отож. а всі ботоістеріки - маніпуляції
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28.02.2023 20:02 Відповісти
До речі, чим ми віддячуємо союзникам в підтвердження єдності наших принципів на шляху до інтеграції з ними: - прийняли закон про КСУ, всупереч рекомендаціям Венеційської комісії. - знищили натяки на свободу слова, попри зауваження послів ЄС. - туди ж саме суперечливий "закон про медіа". - кастрували систему Prozorro, демонстративно впаяли підозру колишньому голові Нафтогазу. - так само демонстративно убезпечили від видачі ФБР міжнародного злочинця Коломойського. - як бонус прислали послом в одну з ключових для нас країн НАТО сексологиню без біографії.
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22.01.2023 18:42 Відповісти
чмоня пукнула, як кацап,"миваміщопакажим" та здриснуло, як зелені депутати к рашистам в служіння.
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22.01.2023 18:49 Відповісти
бабай бабаїч, ти ідіот клінічний або ситуативний? Засунь собі до дупи свій прищавий язик, смартфон і клавіатуру, і забудь про інтернет. Він в тебе викликає дострокове весняне загострення. Розмова з тобою закінчена.
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22.01.2023 21:19 Відповісти
по суті півнику сказати нема чого)
ти думаєш, образи хєрмацького таргана якось мене чіпляють?
смокчи бюджет, поки твій гебешний папік при кориті)
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22.01.2023 21:34 Відповісти
понабирали хєрмакі за гаражами криворізьку інтелігенцію, від бульбулятора відірвали. інтелекту та ерудиції, як у лєнкі
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22.01.2023 21:39 Відповісти
час перевзуватись, чмоня. відбій, журналісти вже на расісю не працюють.
"Дякую правоохоронцям, які захищають закон, і журналістам, які розбираються з фактами і встановлюють повну картину", - додав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
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22.01.2023 21:57 Відповісти
півнику, ку-ку.
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23.01.2023 19:29 Відповісти
де ти подівся, пдрчонок?
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24.01.2023 21:35 Відповісти
В Украине каждый подчиненный делится награбленным с начальником. Это жёсткий украинский закон. Лозинский обязан был часть награбленного отдавать Шмыгалю. Так положено!
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22.01.2023 17:07 Відповісти
Як за звичай 50/50. 200 000 дол належали Шмигалю.
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22.01.2023 17:50 Відповісти
дерьмак,чмикаль і вовочка клоун,усі у долі.
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22.01.2023 18:22 Відповісти
Накрадуться,та втечуть,а для замітання слідів здадуть україну,щоб в цій колотнечі та не заробляти?та зараз для цих злодіїв ,,золота пора".от тільки для для решти українців,які не втекли за кордон це вилізе боком.
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22.01.2023 19:22 Відповісти
После войны вернутся ребята, и обязательно спросят и у батальона " Монако", и у зеленой сраки, по взрослому спросят, и эта шваль прекрасно знает, не будет Украина после войны такой коррумпированной как до нее, не за это ребята свою жизнь отдают.
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22.01.2023 19:26 Відповісти
США разберутся кто крал.
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22.01.2023 19:28 Відповісти
Туи коментувати нема чого, можна тільки доповнювати списки дольщиків.
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22.01.2023 20:22 Відповісти
Звичайно,там де Шмигаль,там і Зюзя.
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22.01.2023 20:29 Відповісти
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