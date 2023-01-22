"Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля", - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише про тісні зв’язки затриманого на хабарі в $400 тис. заступника міністра громад Василя Лозинського та глави уряду Дениса Шмигаля.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Бутусова, Лозинський тісно пов'язаний з реалізацією президентської програми "Великого будівництва" та є довіреною особою прем'єр-міністра Шмигаля.

"У січні 2013 року одразу після призначення Дениса Шмигаля директором департаменту економічного розвитку Львівської облдержадміністрації саме Шмигаль призначив Лозинського на посаду начальника управління інвестицій у своєму департаменті. У лютому 2020-го року одразу після призначення Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій, Шмигаль призначив Лозинського своїм першим заступником", - нагадує Бутусов.

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Він припускає, що глава уряду міг знати про дії Лозинського.

"Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля. Бо саме прем'єр-міністр контролює розподіл коштів по цій урядовій програмі та затверджує видатки", - вважає Бутусов.

Він також вважає, що "саме прем'єр-міністр Шмигаль має відповідати по справі".

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