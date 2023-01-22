"Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля", - Бутусов
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише про тісні зв’язки затриманого на хабарі в $400 тис. заступника міністра громад Василя Лозинського та глави уряду Дениса Шмигаля.
Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Бутусова, Лозинський тісно пов'язаний з реалізацією президентської програми "Великого будівництва" та є довіреною особою прем'єр-міністра Шмигаля.
"У січні 2013 року одразу після призначення Дениса Шмигаля директором департаменту економічного розвитку Львівської облдержадміністрації саме Шмигаль призначив Лозинського на посаду начальника управління інвестицій у своєму департаменті. У лютому 2020-го року одразу після призначення Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій, Шмигаль призначив Лозинського своїм першим заступником", - нагадує Бутусов.
Він припускає, що глава уряду міг знати про дії Лозинського.
"Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля. Бо саме прем'єр-міністр контролює розподіл коштів по цій урядовій програмі та затверджує видатки", - вважає Бутусов.
Він також вважає, що "саме прем'єр-міністр Шмигаль має відповідати по справі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смотрящіє, відкати, хабарі, розкрадання бюджета і гумдопомоги -
це молоді регіонали під новою вивескою
такие "предположения" должны быть с неопровержимыми фактами на руках.
А в чем суть дела свинарчуков?
чмоня, ти тупіше за криворізьку професуру, Де ти там прокльони побачило?.
журналісти виконують свою роботу, а ти, мразото, працюєш проти країни, на корупціонерів.
яке ж тупе
після війни цю падлу будемо судити, а ти повернешся на вокзал
твій клоун обіцяв його посадити. набрехав? чи немає за що? не може бути)
про папіка свого, хєрмака , шістку януковича, ти щось свій клюв не відкриваеш. заборонено?
ти думаєш, образи хєрмацького таргана якось мене чіпляють?
смокчи бюджет, поки твій гебешний папік при кориті)
"Дякую правоохоронцям, які захищають закон, і журналістам, які розбираються з фактами і встановлюють повну картину", - додав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.