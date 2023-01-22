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Новини Війна
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Росіяни можуть використати Білорусь для відволікаючого маневру та чинити провокації, - ДПСУ

білорусь

Українські захисники стежать за ситуацією в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він зазначив, що чіткої відповіді на запитання, чи буде наступати Білорусь, не знає ніхто, крім Білорусі й Росії. Однак ситуацію контролює й ГУР МО, й розвідка ДПСУ. Наші військові бачать, що відбувається в Білорусі. Якщо там збільшиться кількість сил, ми це одразу помітимо.

"Однак ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. У будь-який момент Росія може використати навіть ті незначні сили, які там перебувають, в разі, якщо вона спробує створити спробу наступу по всіх напрямках. Зокрема, Білорусь тоді буде відволікаючим маневром, не маючи достатніх сил, вони будуть робити якісь провокації", - зауважив речник Державної прикордонної служби України.

Він додав, що росіяни будуть нагнітати тут ситуацію, аби Україна тримала на цьому напрямку певні сили й засоби та не могла їх перекинути на "гарячіші" напрямки.

За словами речника Державної прикордонної служби України, роботи з укріплення кордону ведуться щоденно. Український військовий, з відео, яке поширилось мережею, чітко показав загарбникам, що з ними буде, якщо вони ввійдуть на нашу територію.

Читайте: Завод у Гомелі виготовляє протитанкові укріплення "зуби дракона" для Росії, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Білорусь (7923) Держприкордонслужба ДПСУ (5927) Демченко Андрій (342)


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Нерви ще нам пороблять.. за це Ми їм мінус ще пару десятків чмобіків влаштуємо..
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22.01.2023 14:19 Відповісти
там все заміновано, маневруйте на здоров'я
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22.01.2023 14:20 Відповісти
Може там вже сидить купа орків і лише чекає команди.
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22.01.2023 14:22 Відповісти
Можуть не можуть ви слухайте що вам розвідка ЦРУ каже, вас ми вже слухали в 2022 , що все ок ударного кулаку не сформовано.....
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22.01.2023 14:26 Відповісти
Одноразову Білорусію використають і викинуть.
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22.01.2023 14:27 Відповісти
с пустого в порожнее....каждый день одно и тоже про тот булбаленд
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22.01.2023 14:30 Відповісти
Бульбашію вже використали як плацдарм для пуску ракет! Їм вже за це треба буде рахунок виставити!
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22.01.2023 14:36 Відповісти
"Однак ми маємо бути готові до будь-якої ситуації Джерело:

Обращает на себя внимание неопределенно-обезличенная форма необходимого действия. Что значит это "мы" и что значит "должны быть готовы"?
Это так чтобы потом концы нельзя было найти? Как до сих пор нет концов за проебы юга Украины?
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22.01.2023 14:40 Відповісти
Наев в интервью говорил, что Крымский коридор был надежно заминирован и он не понимает, что произошло. Кордон с Беларусью надежно заминирован, или СБУ и Ермак уже все карты полей слили? Какой-нибудь условный помощник депутата Госдумы РФ в постели у начальника разведки все выведал?
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22.01.2023 15:54 Відповісти
 
 