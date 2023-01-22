Росіяни можуть використати Білорусь для відволікаючого маневру та чинити провокації, - ДПСУ

Українські захисники стежать за ситуацією в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він зазначив, що чіткої відповіді на запитання, чи буде наступати Білорусь, не знає ніхто, крім Білорусі й Росії. Однак ситуацію контролює й ГУР МО, й розвідка ДПСУ. Наші військові бачать, що відбувається в Білорусі. Якщо там збільшиться кількість сил, ми це одразу помітимо.

"Однак ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. У будь-який момент Росія може використати навіть ті незначні сили, які там перебувають, в разі, якщо вона спробує створити спробу наступу по всіх напрямках. Зокрема, Білорусь тоді буде відволікаючим маневром, не маючи достатніх сил, вони будуть робити якісь провокації", - зауважив речник Державної прикордонної служби України.

Він додав, що росіяни будуть нагнітати тут ситуацію, аби Україна тримала на цьому напрямку певні сили й засоби та не могла їх перекинути на "гарячіші" напрямки.

За словами речника Державної прикордонної служби України, роботи з укріплення кордону ведуться щоденно. Український військовий, з відео, яке поширилось мережею, чітко показав загарбникам, що з ними буде, якщо вони ввійдуть на нашу територію.

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