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Прем’єрка Литви Шимоніте у День Соборності: "Ми маємо швидше озброювати Україну"
Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте закликала швидше озброїти Україну.
Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Україна святкує День соборності більш об’єднаною, ніж будь-коли. Закликаю усіх, хто підтримує Україну, теж залишатися об’єднаними, а тих, хто вагається - приєднуватися до нас і ставати на правильний бік історії. Ми маємо швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти, відновитися і відбудуватися", - зазначила вона.
"Добро переможе зло – ми можемо і повинні допомогти Україні швидше перемогти!" - підсумувала Шимоніте.
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natali goncharova #436730
показати весь коментар22.01.2023 16:06 Відповісти Мені подобається 3
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