Триває розслідування щодо ПВК "Вагнер", щоб притягнути до відповідальності керівництво і їхніх представників, - Офіс Генпрокурора

Наразі розслідується низка кримінальних проваджень щодо приватних військових компаній, які беруть учать у збройному конфлікті на боці російських угруповань або входять до їхнього складу, або координуються вищим військовим керівництвом РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Офісу Генпрокурора, про це в ефірі всеукраїнського марафону сказав начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.

Він уточнив, що триває розслідування і щодо ПВК "Вагнер", щоб притягнути до відповідальності керівництво і представників цього угруповання.



"Щодо кожного представника ПВК або російського військового, які втекли за кордон, буде ухвалюватися окреме рішення. Хтось може бути важливішим, як свідок для розслідування, якщо він не вчинив при цьому воєнні злочини. Якщо ця людина вчинила воєнні злочини і при цьому хоче сприяти, це може бути враховано при обрахуванні покарання", – пояснив Бєлоусов.

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Також Бєлоусов додав, що щодо тих, хто вчинив тяжкі воєнні злочини, в будь-якому випадку буде проводитися процедура екстрадиції і притягнення до відповідальності у національних судах.