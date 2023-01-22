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Новини Війна
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Триває розслідування щодо ПВК "Вагнер", щоб притягнути до відповідальності керівництво і їхніх представників, - Офіс Генпрокурора

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Наразі розслідується низка кримінальних проваджень щодо приватних військових компаній, які беруть учать у збройному конфлікті на боці російських угруповань або входять до їхнього складу, або координуються вищим військовим керівництвом РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Офісу Генпрокурора, про це в ефірі всеукраїнського марафону сказав начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.

Він уточнив, що триває розслідування і щодо ПВК "Вагнер", щоб притягнути до відповідальності керівництво і представників цього угруповання.

"Щодо кожного представника ПВК або російського військового, які втекли за кордон, буде ухвалюватися окреме рішення. Хтось може бути важливішим, як свідок для розслідування, якщо він не вчинив при цьому воєнні злочини. Якщо ця людина вчинила воєнні злочини і при цьому хоче сприяти, це може бути враховано при обрахуванні покарання", – пояснив Бєлоусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин просить Білий дім розповісти про злочини "вагнерівців". ДОКУМЕНТ

Також Бєлоусов додав, що щодо тих, хто вчинив тяжкі воєнні злочини, в будь-якому випадку буде проводитися процедура екстрадиції і притягнення до відповідальності у національних судах.

Автор: 

розслідування (2267) ПВК Вагнер (1540) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+10
І безмозглу притягнуть за сокритие фактів сдачі Вагнера білорусам
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22.01.2023 15:51
+9
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22.01.2023 15:58
+8
ЗЕлень йде протоптаною стежиною : два гучних скандали-хабар лозинському та закупівлі МО , інформаційно нема чим перебити і тут випускають із порожньою заявою ОХфиса прокурора про те, що злочини чвк "Вагнер" розслідуться
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22.01.2023 16:05
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22.01.2023 15:48 Відповісти
Коли піймають моль, воно буде все валити на повара і навпаки. Принаймні, саме для цього ціх музик створювали, відбілювати многаходовочника, якщо обгадиться.
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22.01.2023 15:49 Відповісти
І безмозглу притягнуть за сокритие фактів сдачі Вагнера білорусам
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22.01.2023 15:51 Відповісти
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22.01.2023 15:58 Відповісти
Саме такого прутня їй і бракує. Якби її регулярно ним частували - то вона не була б такою стервозною. Правда - морду треба би було чимось прикрити. Або горілки кварту захерячити але то вже деталі...
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22.01.2023 17:09 Відповісти
Ермака и зеленского, безуглая просто тупая марионетка! Выгнали всех патриотов разведчиков и набрали предателей , брехунов
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22.01.2023 18:00 Відповісти
штати вже санкціі ввели проти пригожина а наші високооплачувані плокулоли все ще соплі жують... а зп іде на картку довбням
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22.01.2023 15:52 Відповісти
Притягнути, чи відпустити до білорусів? Чомусь не вдається прочитати
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22.01.2023 15:55 Відповісти
не удивлюсь, если комиссию по расследованию возглавляет дерьмак, лично, без ансамбля, сам
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22.01.2023 15:56 Відповісти
Т.е. вы привлечете к ответственности лиц, виновных в выдаче ***** спецоперации по вагнеровцам? Так?
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22.01.2023 15:56 Відповісти
Ні.
Вони будуть тявкати про це на всіх сторінках.
Мета проста і зрозуміла: треба терміново нівелювати корупційний скандал в МО та скандал з хабарем для міністра!
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22.01.2023 16:51 Відповісти
Цікаво чи их, що Зеля злив Бульблфюреру теж будуть притягати до відповідальності, бо Зелю точно треба судити.
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22.01.2023 16:04 Відповісти
ЗЕлень йде протоптаною стежиною : два гучних скандали-хабар лозинському та закупівлі МО , інформаційно нема чим перебити і тут випускають із порожньою заявою ОХфиса прокурора про те, що злочини чвк "Вагнер" розслідуться
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22.01.2023 16:05 Відповісти
С зеленью и их "генпрокуратурами" уже давно все понятно. Интересно другое. В 2019 г. "мудрый народ" проголосовал против Пороха, приведя к власти бестолкового клоуна. У клоуна набралось зашкваров уже на два голосования "против". И куда же теперь шкиванет "мудрый народ"? За Притулу будут голосовать?
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22.01.2023 16:19 Відповісти
я знаю вже людей які вже кричать за притулу, он нє такой как всє!
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22.01.2023 16:26 Відповісти
И вот это не менее страшно, чем путинские ракеты ...
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22.01.2023 17:33 Відповісти
Или люську абдристовича !
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22.01.2023 18:02 Відповісти
А по тих хто "злив" операцію "вагнер" коли будуть звинувачення?!!!
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22.01.2023 16:14 Відповісти
якщо українська генпрокуратура не притягне "безмозгу" до відповідальності ,за антиукраїнську політику в питанні її розслідування "справи Вагнера" .тоді США, визнавши "вагнера" терористичною організацію визнають і українську прокуратуру і безуглову посібниками діяльності "вагнерівців" в Україні і лобіюванні їх інтересів на користь рашиста до війни.
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22.01.2023 16:36 Відповісти
Только выборы в парламент в этом году,пока 73 процента свалили за кордон после своего мудрого решения в 2019году. И не одно зекодло во главе с ермаком и боневтиком не выпускать из Украины,только суд,конфискация и срок,тогда следующие задумаются
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22.01.2023 16:36 Відповісти
Сюди ж слід додати справу про тих, хто зірвав операцію по затриманню вагнерівців!
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22.01.2023 16:38 Відповісти
Хтось знає, яка зарплата у цих проКУРВорів?А не роблять НІЧОГО. Від слова НІХУ. Всіх нах на фронт! Хай би познайомилися "поближче" з вагнерівцями. І толку буде більше, і навантажеення на бюджет значно зменшиться, і мізків (може) прибавиться. Про совість тут говорити "не в тему..."
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22.01.2023 17:01 Відповісти
А зеленого підора за злив операції проти "вагнерівців" притягнуть до відповідальності?
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22.01.2023 17:17 Відповісти
 
 