Гладков заявив про обстріл села на Бєлгородщині: вибито шибки, пошкоджено ЛЕП
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про обстріл Збройними силами України села В’язове.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.
"Сьогодні під обстріл ЗСУ потрапило село В'язове Красноярузького району. Постраждалих немає. Вибуховою хвилею вибито скло у двох приватних домоволодіннях. Також є пошкодження лінії електропередач. Аварійні бригади та оперативні служби перебувають на місці", - запевняє він.
Топ коментарі
+16 Валерий Коломиец #502756
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+10 Garry Dron
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+9 Виктор Дийнега
показати весь коментар22.01.2023 16:08
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Я в молодості по роботі часто їздив у кацапстан, був і в дярєвнях. Всі брагу бухають.
Нажаль там виходців з України вистачає