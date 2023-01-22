Гладков заявив про обстріл села на Бєлгородщині: вибито шибки, пошкоджено ЛЕП

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про обстріл Збройними силами України села В’язове.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Сьогодні під обстріл ЗСУ потрапило село В'язове Красноярузького району. Постраждалих немає. Вибуховою хвилею вибито скло у двох приватних домоволодіннях. Також є пошкодження лінії електропередач. Аварійні бригади та оперативні служби перебувають на місці", - запевняє він.

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