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Новини Війна
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Гладков заявив про обстріл села на Бєлгородщині: вибито шибки, пошкоджено ЛЕП

бєлгород

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про обстріл Збройними силами України села В’язове.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Сьогодні під обстріл ЗСУ потрапило село В'язове Красноярузького району. Постраждалих немає. Вибуховою хвилею вибито скло у двох приватних домоволодіннях. Також є пошкодження лінії електропередач. Аварійні бригади та оперативні служби перебувають на місці", - запевняє він. 

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Автор: 

обстріл (28228) росія (64926) Бєлгород (502)


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Топ коментарі
+16
Вони самогон не роблять. Терплячки не вистачає. Випивають на стадії браги.
Я в молодості по роботі часто їздив у кацапстан, був і в дярєвнях. Всі брагу бухають.
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22.01.2023 16:08
+10
То самогоний апарат мабуть вибухнув
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22.01.2023 16:00
+9
Так ****** что с Гладкова ЛЕП посыпался
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22.01.2023 16:08
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Кацапи досі вважають себе недоторканою "священною коровою"?
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22.01.2023 15:59 Відповісти
То самогоний апарат мабуть вибухнув
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22.01.2023 16:00 Відповісти
Вони самогон не роблять. Терплячки не вистачає. Випивають на стадії браги.
Я в молодості по роботі часто їздив у кацапстан, був і в дярєвнях. Всі брагу бухають.
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22.01.2023 16:08 Відповісти
Про брагу у кацапів це я знаю. мав на увазі то хтось з нашої діаспори у бєлгороді
Нажаль там виходців з України вистачає
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22.01.2023 18:40 Відповісти
рукожоповатныйсамостре
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22.01.2023 16:01 Відповісти
ЛЕП в переводе с украинского это - закаменелая грязь на руках или ногах у неряшливого человека.
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22.01.2023 16:04 Відповісти
Так, ще моя бабуся родом із Сорочинців так казала де гидко і грязно: лепом поросло
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22.01.2023 16:14 Відповісти
Так ****** что с Гладкова ЛЕП посыпался
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22.01.2023 16:08 Відповісти
''Да шо ви гаварітє''? А це не ми! "КАКіє ваши даказатєльства? "
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22.01.2023 16:18 Відповісти
Сымавар пірігрєлся..
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22.01.2023 16:26 Відповісти
Вирозумійте гладкову, що коли ВСУ стріляють,то це виглядає як у Макіївці.
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22.01.2023 16:30 Відповісти
Та переставайте вже смалити а то постійна бавовна.
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22.01.2023 16:50 Відповісти
тримайтеся криси! ще буде!
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22.01.2023 16:57 Відповісти
то повстанцы Белгородской Народной Республики пристреливают оружие из "любого военторга"
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22.01.2023 17:00 Відповісти
Хм, село В'язове, чисто українська назва, одне є в Конотопському районі.
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22.01.2023 17:58 Відповісти
ППО вже біля мацкви позбиралося - тікайте всі туди
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22.01.2023 18:42 Відповісти
 
 