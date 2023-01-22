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Новини Війна
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Погрози РФ ядерною зброєю є неприйнятними і суперечать міжнародному праву, - глава МЗС Австрії Шалленберг

александер,шалленберг

Погрози застосування ядерної зброї, як це має місце з боку Росії у війні проти України, є небезпечними, морально неприйнятними та порушують міжнародне право.

Про це йдеться в заяві очільника МЗС Австрії Александера Шалленберга з нагоди другої річниці набуття чинності Договору про заборону ядерної зброї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Погрози застосування ядерної зброї є надзвичайно небезпечними. Вони є не тільки абсолютно неприйнятними з моральної точки зору, але й також знижують поріг гальмування для інших і явно порушують міжнародне право. Альтернативи ядерному роззброєнню немає, адже поки ця страшна зброя існує, вона становить загрозу для всіх нас. Ми повинні знищити її до того, як вона знищить нас", - сказав він.

На цьому тлі в австрійському МЗС нагадали про погрози Росії застосувати ядерну зброю у її загарбницькій війні проти України.

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"Тим часом, ризики ядерного конфлікту або аварії залишаються значними: наприклад, Росія погрожує застосувати ядерну зброю в рамках своєї агресивної війни проти України. Ядерна риторика на Корейському півострові також посилюється, а напруженість у Південно-Китайському морі та Південній Азії зростає", - заявили у відомстві.

За словами Шалленберга, небезпека ядерної ескалації – навмисної чи випадкової – "наразі є вищою, ніж коли-небудь раніше".

Автор: 

Австрія (958) росія (64926) ядерна зброя (1145) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+13
ага..йди..)(уйлу розкажи про права.. і міжнародне право...дибіли.
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22.01.2023 17:18
+12
а налетіти війною на Україну...не суперечить міжнародному праву??? тут все гаразд??
для ***** нема міжнародного права, поки йому не дали по клешенкам...і по рогам!!! ото й буде те право яке його зупине
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22.01.2023 17:22
+12
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22.01.2023 17:27
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ага..йди..)(уйлу розкажи про права.. і міжнародне право...дибіли.
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22.01.2023 17:18 Відповісти
***** (******), это всё по пу#ну! Ядерные угрозы, по моему мнению, есть причина для превентивного удара! Уже пора, защитить нашу землю от разнонациональных ******! А не ожидать, что имбицильные обезьяны, сделают с ядерными "гранатами"!
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22.01.2023 19:35 Відповісти
а налетіти війною на Україну...не суперечить міжнародному праву??? тут все гаразд??
для ***** нема міжнародного права, поки йому не дали по клешенкам...і по рогам!!! ото й буде те право яке його зупине
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22.01.2023 17:22 Відповісти
Австрійці після угорців - найбільш залежна країна в Европі від єнергоносіїв парассії ( колись це була одна країна Аутсро-Угорщина). тому й не дивні її закиди. Краще прибрали б з Альпійских гірських піків орлів нацистських - вони там повсюди...мрьють про аншлюс мабуть
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22.01.2023 17:24 Відповісти
Була. Із початку літа-жодного кубометру росгазу газпром не поставляє( винятки Угорщина, Словаччина, Чехія по трубі через Україну. Угорщина, Сербія через Турцію). 5 грудня -ембарго ЕС на російйську нафту. Із 5 лютого ембарго ЕС на нафтопродукти із росії.
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22.01.2023 17:40 Відповісти
Ого. А він що незнає що *уйло давно "забив болт" на всі міжнародні норми-правила?
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22.01.2023 17:24 Відповісти
Сама війна суперечить міжнародному праву та загрожує миру та порядку у всьому світі .
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22.01.2023 17:26 Відповісти
Дурень, що живе у вигаданому ним світі.
Кацапи вже начхали на міжнародне право.
А світ зробив вигляд, що його це не стосується.
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22.01.2023 17:26 Відповісти
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22.01.2023 17:27 Відповісти
А те, що хуцло напало на Україну-то не перечить міжнародному праву? Це ж далеко і ніяк не загрожує австріякам, то і хрін з нею. Так?
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22.01.2023 17:28 Відповісти
Воно все давно заржавіло там, тупо один блеф не більше
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22.01.2023 17:28 Відповісти
вони там на Заході ЩЕ не зрозуміли, що раSSія та "міжнародне право" НЕ мають нічого спільного....а оон - це імпотента контора по відмиванню грошей....
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22.01.2023 17:28 Відповісти
доброе утро, херр Шалленберг
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22.01.2023 17:29 Відповісти
Неприйнятна зате дієва , шольцу страшно , байдену напівстрашно .
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22.01.2023 17:36 Відповісти
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22.01.2023 17:38 Відповісти
міжнародне право 👎👎👎🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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22.01.2023 17:40 Відповісти
Когда Мавзолейное стадо баранов 🦍💙 путлера имеет по факту полный обсерон на фронте, то тогда вспоминают о несуществующей ядреной бонбе типа Анал оГовнет😁😁😁
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22.01.2023 17:45 Відповісти
А воно існує? Кацапи не законно в ООН і накладають вето, що їм не подобається, про яке право ви говорите? Пффффф.... Придумали бл....ть міжнародне право...
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22.01.2023 17:48 Відповісти
він сказав, суперечать міжнародному праву!!!
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22.01.2023 18:10 Відповісти
а коли міжнародне право заважало *****????
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22.01.2023 18:57 Відповісти
После Днепра , я склонен думать ,что могут применить , нечем сбивать х-22 . Днепр это был не промах , а димострация возможностей То есть у них есть средство доставки
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22.01.2023 19:44 Відповісти
Містер очевидність - ну звісно, що є. І не тільки Х-22. Звідки такі темні у такій просвєтльонной країні
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22.01.2023 20:23 Відповісти
Як там кацапи кажуть - чаво Мабуть, протверезів після Різдва та нового року
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22.01.2023 20:21 Відповісти
Мощно....
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22.01.2023 22:08 Відповісти
Та ти шо, не може бути, який жах. А може Австрiя перестане давати притулок рос.олiгархам, вiдмивати рос.кровавi грошi та все таке iнше? До дiдька лисого та "збоченнiсть порушенням права".
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23.01.2023 03:02 Відповісти
 
 