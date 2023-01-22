Погрози РФ ядерною зброєю є неприйнятними і суперечать міжнародному праву, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Погрози застосування ядерної зброї, як це має місце з боку Росії у війні проти України, є небезпечними, морально неприйнятними та порушують міжнародне право.

Про це йдеться в заяві очільника МЗС Австрії Александера Шалленберга з нагоди другої річниці набуття чинності Договору про заборону ядерної зброї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Погрози застосування ядерної зброї є надзвичайно небезпечними. Вони є не тільки абсолютно неприйнятними з моральної точки зору, але й також знижують поріг гальмування для інших і явно порушують міжнародне право. Альтернативи ядерному роззброєнню немає, адже поки ця страшна зброя існує, вона становить загрозу для всіх нас. Ми повинні знищити її до того, як вона знищить нас", - сказав він.

На цьому тлі в австрійському МЗС нагадали про погрози Росії застосувати ядерну зброю у її загарбницькій війні проти України.

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"Тим часом, ризики ядерного конфлікту або аварії залишаються значними: наприклад, Росія погрожує застосувати ядерну зброю в рамках своєї агресивної війни проти України. Ядерна риторика на Корейському півострові також посилюється, а напруженість у Південно-Китайському морі та Південній Азії зростає", - заявили у відомстві.

За словами Шалленберга, небезпека ядерної ескалації – навмисної чи випадкової – "наразі є вищою, ніж коли-небудь раніше".