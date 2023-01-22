Зараз саме час подвоїти зусилля та дати українцям усі інструменти для завершення війни, - Джонсон
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який уже вчетверте перебуває з візитом в Україні, прокоментував суперечку про те, чи Україна отримає більше танків, щоб дати відсіч російським військам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
За його словами, український народ страждає вже надто довго, тому необхідно надати Україні всіляку допомогу для перемоги у несправедливій війні.
"Наразі саме час подвоїти зусилля та дати українцям усі інструменти, необхідні для завершення війни", - наголосив Джонсон.
Джонсон також сказав: "Єдиний спосіб закінчити цю війну - перемогти Росію і перемогти якнайшвидше… Чим раніше Путін зазнає поразки, тим краще для України та для всього світу", цитує його слова The Guardian.
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пане Джонсонюк, украинская власть считает, что затягивание войны на руку Украине, а Вы: якнайшвидше.
"пересичный украинец" становится богаче изо дня в день, куда спешить... а если суммы репараций вырастут в два раза. это же осваивать и осваивать. да и куриные яйца можно заменить на яйца колибри
Об этом заявил премьер Польши Моравецкий. "Мы не позволим России захватить Киев, а потом сжечь Европу. Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без. От Германии только зависит, захотят ли они присоединиться к прекращению российского варварства или будут пассивно наблюдать".
Leopard 2 продолжает будоражить массы.
Издание Spiegel🇩🇪 опубликовало материал, в котором сообщило о списке имеющихся у Бундесвера танков Leopard 2, которые могут быть переданы Украине.
И список этот, мягко говоря, не особо блещет оптимизмом.
Из 312 танков Leopard 2 у Бундесвера 99 находятся на ремонте, либо модернизации, а из 212 исправных модификаций Leopard 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, только 19 танков Leopard 2A5 могут быть переданы Украине.
То есть, грубо говоря, Германия может предоставить Украине, такую себе танковую роту на стероидах?
В целом то да, но вот в чём весь цимес, а разве только от Германии мы ожидаем поддержку в современных танках? Нет. В то время как хер Шольц продолжает извиваться как уж на сковородке, Украине готовы передать свои Leopard 2 Польша🇵🇱, Финляндия🇫🇮, Швеция🇸🇪, Испания🇪🇸, Нидерланды🇳🇱и прочие.
Из тех, кто озвучил желание передавать свои Leopard 2 Украине, каков их танковый потенциал Leopard 2?
Польша🇵🇱≈250
Финляндия🇫🇮≈210
Швеция🇸🇪≈130
Испания🇪🇸≈340
Нидерланды🇳🇱≈25
Таким образом, даже с учётом тех стран, что уже по состоянию на сегодня, официально заявляют о готовности передать нам танки Leopard 2, мы без передачи этих ОБТ Германией, можем минимум сформировать полноценный танковый полк и даже более - сразу бригаду.
Поэтому, хочу обратить внимание, нам не нужны танки непосредственно от самой Германии. Нам достаточно готовности поддержать нас нашими партнёрами из других стран. От Германии, всё, что требуется, это лишь разрешение на данную передачу и не более того. Всё остальное, мы решим без Берлина.
Но Берлину и непосредственно херу Шольцу, следует понимать, что война в Украине входит сейчас в историю точно так же как Первая мировая и Вторая мировая война и хронология событий фиксирует каждый шаг, каждой страны в этой войне. К сожалению, Шольц не в лучшем свете фиксирует Германию.
А ведь эти все события будут изучать будущие поколения. Будут сниматься документальные и художественные фильмы о войне в Украине. И в этих фильмах будут упоминать то как в решающий момент, когда можно было завершить войну быстрее чем как либо, Германия в лице хера Шольца выставила блок.
И не важно, получим мы эти танки от Германии или нет. Важно, чтобы Германия дала зелёный свет другим странам давать нам эти танки в том количестве в котором они готовы. Всё достаточно просто. Но в историческом контексте это не так просто, ведь о нас помнят до тех пор, пока наши имена, оставляют рябь на воде.