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Новини Війна
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Зараз саме час подвоїти зусилля та дати українцям усі інструменти для завершення війни, - Джонсон

джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який уже вчетверте перебуває з візитом в Україні, прокоментував суперечку про те, чи Україна отримає більше танків, щоб дати відсіч російським військам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, український народ страждає вже надто довго, тому необхідно надати Україні всіляку допомогу для перемоги у несправедливій війні.

"Наразі саме час подвоїти зусилля та дати українцям усі інструменти, необхідні для завершення війни", - наголосив Джонсон.

Джонсон також сказав: "Єдиний спосіб закінчити цю війну - перемогти Росію і перемогти якнайшвидше… Чим раніше Путін зазнає поразки, тим краще для України та для всього світу", цитує його слова The Guardian.

Також дивіться: Зеленський зустрівся із Джонсоном. ВIДЕО

Автор: 

Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+17
жу жу жу..якшо Джонсонюк таємно,приїзжає в Київ, то або киздити ту шоблу, або реально щось привіз..не дарма з папочкою приїхав
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22.01.2023 17:24
+11
дядьку Джонсонюк, тут одна слуга (прости господи) народу од вас інструмент хоче, дайте їй одну лопату британську торжєствєнно ( а краще лопатою)
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22.01.2023 17:28
+11
вираз обличча Джонсона побувавши в Бучі та Бородянці
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22.01.2023 17:34
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Нам спочатку треба якось щось зробити з дорогими яйцами.
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22.01.2023 17:23 Відповісти
повернути курям, а в півнів відрізати
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22.01.2023 17:26 Відповісти
, ориджинал стронг, плятььь
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22.01.2023 17:27 Відповісти
Того,хто потоптав так курей,по закону военного часу треба судити.Зеленський кеазав,що відповість за своіх свінарчуків.У нього вийшли петухі .
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22.01.2023 17:43 Відповісти
жу жу жу..якшо Джонсонюк таємно,приїзжає в Київ, то або киздити ту шоблу, або реально щось привіз..не дарма з папочкою приїхав
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22.01.2023 17:24 Відповісти
Нагадую зебілам, що перемогти московію можна знищивши москву, а не звільнивши Сватово.
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22.01.2023 17:27 Відповісти
+
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22.01.2023 20:32 Відповісти
дядьку Джонсонюк, тут одна слуга (прости господи) народу од вас інструмент хоче, дайте їй одну лопату британську торжєствєнно ( а краще лопатою)
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22.01.2023 17:28 Відповісти
Джонсонюк все зна, уйшов ...тіпа, а сам молодець...він там де треба
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22.01.2023 17:28 Відповісти
Борисе, можемо дати тобі палку у руки і пораду - так краще розуміти буду..
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22.01.2023 17:33 Відповісти
вираз обличча Джонсона побувавши в Бучі та Бородянці
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22.01.2023 17:34 Відповісти
То може пан Джонсон наваляє німцям щоб вони припинили комизитися
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22.01.2023 17:34 Відповісти
Краще наваляти зеленим за яйця.
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22.01.2023 17:40 Відповісти
Краще наваляти зеленим за яйця....і не тільки....
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22.01.2023 17:51 Відповісти
...методичка одна на всех ?
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22.01.2023 20:28 Відповісти
"...перемогти якнайшвидше..."

пане Джонсонюк, украинская власть считает, что затягивание войны на руку Украине, а Вы: якнайшвидше.

"пересичный украинец" становится богаче изо дня в день, куда спешить... а если суммы репараций вырастут в два раза. это же осваивать и осваивать. да и куриные яйца можно заменить на яйца колибри
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22.01.2023 17:41 Відповісти
Если Германия не даст согласия на поставку Leopard 2, мы создадим меньшую коалицию стран, готовых поделиться танками: мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью

Об этом заявил премьер Польши Моравецкий. "Мы не позволим России захватить Киев, а потом сжечь Европу. Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без. От Германии только зависит, захотят ли они присоединиться к прекращению российского варварства или будут пассивно наблюдать".
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22.01.2023 17:42 Відповісти
https://t.me/zloyodessit Александр Коваленко

Leopard 2 продолжает будоражить массы.

Издание Spiegel🇩🇪 опубликовало материал, в котором сообщило о списке имеющихся у Бундесвера танков Leopard 2, которые могут быть переданы Украине.

И список этот, мягко говоря, не особо блещет оптимизмом.

Из 312 танков Leopard 2 у Бундесвера 99 находятся на ремонте, либо модернизации, а из 212 исправных модификаций Leopard 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, только 19 танков Leopard 2A5 могут быть переданы Украине.

То есть, грубо говоря, Германия может предоставить Украине, такую себе танковую роту на стероидах?

В целом то да, но вот в чём весь цимес, а разве только от Германии мы ожидаем поддержку в современных танках? Нет. В то время как хер Шольц продолжает извиваться как уж на сковородке, Украине готовы передать свои Leopard 2 Польша🇵🇱, Финляндия🇫🇮, Швеция🇸🇪, Испания🇪🇸, Нидерланды🇳🇱и прочие.

Из тех, кто озвучил желание передавать свои Leopard 2 Украине, каков их танковый потенциал Leopard 2?
Польша🇵🇱≈250
Финляндия🇫🇮≈210
Швеция🇸🇪≈130
Испания🇪🇸≈340
Нидерланды🇳🇱≈25

Таким образом, даже с учётом тех стран, что уже по состоянию на сегодня, официально заявляют о готовности передать нам танки Leopard 2, мы без передачи этих ОБТ Германией, можем минимум сформировать полноценный танковый полк и даже более - сразу бригаду.

Поэтому, хочу обратить внимание, нам не нужны танки непосредственно от самой Германии. Нам достаточно готовности поддержать нас нашими партнёрами из других стран. От Германии, всё, что требуется, это лишь разрешение на данную передачу и не более того. Всё остальное, мы решим без Берлина.

Но Берлину и непосредственно херу Шольцу, следует понимать, что война в Украине входит сейчас в историю точно так же как Первая мировая и Вторая мировая война и хронология событий фиксирует каждый шаг, каждой страны в этой войне. К сожалению, Шольц не в лучшем свете фиксирует Германию.

А ведь эти все события будут изучать будущие поколения. Будут сниматься документальные и художественные фильмы о войне в Украине. И в этих фильмах будут упоминать то как в решающий момент, когда можно было завершить войну быстрее чем как либо, Германия в лице хера Шольца выставила блок.

И не важно, получим мы эти танки от Германии или нет. Важно, чтобы Германия дала зелёный свет другим странам давать нам эти танки в том количестве в котором они готовы. Всё достаточно просто. Но в историческом контексте это не так просто, ведь о нас помнят до тех пор, пока наши имена, оставляют рябь на воде.
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22.01.2023 17:51 Відповісти
Кстати Британия бомбила Берлин в 1945 году больше,чем все остальные страны Антигитлеровской Коалиции вместе взятых, включая дохлый Ссср...
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22.01.2023 17:50 Відповісти
Ти правИй, Борисе!
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22.01.2023 18:06 Відповісти
Фундамент поставки оружия, из Англии, заложенный Борисом Джонсоном, работает по сей день. Только за это, он должен быть увековечен в памяти. И вообще, почему бы не предложить Борису, должность премьера? Хуже чем при ЗЕ, дерьмаке и шмыгале, точно не будет.
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22.01.2023 18:06 Відповісти
Завод изготовитель в Германии должен обучить украинских танкистов и наладить логістику по полному тарифу...,ремонт,запчасти,механики-наладчики и т.д.,кто платить будет?😛 дЕрмак нищеброд?
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22.01.2023 18:11 Відповісти
Завжди,поважав,поважаю і буду поважати Британців за їхню мужність,досягнення цілєй і повага до других народів які мають ціль - Свобода!
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22.01.2023 18:11 Відповісти
Дяка Пан Борис! Лиш,тим вилупкам з уряду,грошей,поки не давайте-роздерибанять,суки,на "яйця" та своїх онуків-правнуків!
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22.01.2023 18:56 Відповісти
Дякуемо нашому другу Борису Джонсону, мабуть не дарма вiн завiтав зi своею текою ... щось привiз , дякуемо
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22.01.2023 19:23 Відповісти
Украина и Европа выиграют войну? Если Россия окажется на грани поражения, она просто разрядит все свои ядерные арсеналы -- терять ей будет нечего. Или Моравецкий сомневается в этом?
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22.01.2023 21:00 Відповісти
 
 