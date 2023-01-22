Зараз саме час подвоїти зусилля та дати українцям усі інструменти для завершення війни, - Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який уже вчетверте перебуває з візитом в Україні, прокоментував суперечку про те, чи Україна отримає більше танків, щоб дати відсіч російським військам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, український народ страждає вже надто довго, тому необхідно надати Україні всіляку допомогу для перемоги у несправедливій війні.

"Наразі саме час подвоїти зусилля та дати українцям усі інструменти, необхідні для завершення війни", - наголосив Джонсон.

Джонсон також сказав: "Єдиний спосіб закінчити цю війну - перемогти Росію і перемогти якнайшвидше… Чим раніше Путін зазнає поразки, тим краще для України та для всього світу", цитує його слова The Guardian.

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