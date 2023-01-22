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Новини День соборності
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Президентка Європарламенту Мецола у День Соборності: "Європа ще раз підтверджує свою підтримку України"

мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що цьогоріч День соборності Україна відзначає згуртованою, як ніколи раніше, та нагадали про важливість єдності у підтримці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"У цей день Європа ще раз підтверджує свою підтримку України. Ми збережемо єдність - задля демократії, свободи та наших цінностей", - заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

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День Соборності України (84) Європарламент (1041) Мецола Роберта (99)


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Якби від цієї підтримки ще у нас піторасів при владі ставало менше.. а так наче і пальчиком машуть що неможна і ми чуть не кожні п'ять років Майдани їм влаштовуєм, а розуміння у цих чмирьонишей більше не став..
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22.01.2023 17:46 Відповісти
Услышал от деда, еще в конце 70-ых(я был наверно второкласник)когда иногда они
выпивали з родычами ,ну там обсуждали то-се за вечерним столом на дворе летом,
"-Мы смело в бой пойдем,
- И мы за вами,
-И как один умрем.
-Э,Абрам,мы не туда попали."
Запомнилось.
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23.01.2023 00:40 Відповісти
Коли почалася війна все було інакше і ви дурня клеїли .Пройшло пару місяців Європа так і далі себе поводила.А ось вже майже скоро рік Європа продовжує те саме.Угорці підгавкують,німці глухі німі.Ну, а як ,там же ракети не літають арта не стріляє домівки не зрівнюють.А балаболить европейці це саме краще що в них виходить.Після Чечні коли положили орки 250 тис чеченців мирняка так і нічого не винесли.І ось тапер маємо це гівно і проблеми на планеті.НАто обісране не кажучі про політичних імпотентів з ООН І обсе і друге лайно.Догралися до того що диктатори мають ядерку що найманці тепер цілими арміями ,а Європа все висловлює обурення та невдоволення.
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22.01.2023 17:53 Відповісти
І це ще дуже м'яко сказано..
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22.01.2023 18:07 Відповісти
В демократичних країнах не буває 73,%...
Самі обирали собі Моісєя...
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22.01.2023 17:58 Відповісти
Як казали Дмитро Гордон та Савік Шустер..хуже не будет...
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22.01.2023 18:01 Відповісти
"Європа ще раз підтверджує свою підтримку України"
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22.01.2023 18:09 Відповісти
 
 