Президентка Європарламенту Мецола у День Соборності: "Європа ще раз підтверджує свою підтримку України"

Президентка Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що цьогоріч День соборності Україна відзначає згуртованою, як ніколи раніше, та нагадали про важливість єдності у підтримці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"У цей день Європа ще раз підтверджує свою підтримку України. Ми збережемо єдність - задля демократії, свободи та наших цінностей", - заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

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