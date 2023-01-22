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Президентка Європарламенту Мецола у День Соборності: "Європа ще раз підтверджує свою підтримку України"
Президентка Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що цьогоріч День соборності Україна відзначає згуртованою, як ніколи раніше, та нагадали про важливість єдності у підтримці України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"У цей день Європа ще раз підтверджує свою підтримку України. Ми збережемо єдність - задля демократії, свободи та наших цінностей", - заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.
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выпивали з родычами ,ну там обсуждали то-се за вечерним столом на дворе летом,
"-Мы смело в бой пойдем,
- И мы за вами,
-И как один умрем.
-Э,Абрам,мы не туда попали."
Запомнилось.
Самі обирали собі Моісєя...