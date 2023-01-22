Іран може вийти із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, - очільник МЗС Хосейн Амір Абдоллахіян
Іран може відкликати свій підпис під Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки Європарламент планує внести Іран до списку терористичних організацій.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Anadolu, про це заявив глава іранського МЗС Хосейн Амір Абдоллахіян.
Міністр сказав, що Іран може відкликати свій підпис під Договором про нерозповсюдження ядерної зброї у відповідь на ініціативу Європарламенту внести до списку терористичних організацій Корпус вартових ісламської революції (КВІР).
Відповідаючи на запитання журналіста інформагентства ISNA про можливість виходу Ірану з ДНЯЗ, Абдоллахіян заявив, якщо влада ЄС "не прийме розумний курс і не виправить свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти".
Зазначимо, що у 2007 році Іран вже погрожував світовій спільноті переглянути своє членство в ДНЯЗ у тому випадку, якщо йому заважатимуть реалізовувати ядерну програму.
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї набув чинності 5 березня 1970 року, його учасниками зараз є 191 країна.
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В цілому такі заяви керівництва Ірану дуже насторожують
ісраїль, тобі там не гикається? Спите добре вночі? Ну спіть...