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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог веде наступ на Бахмутському напрямку. Безуспішно спробував наступати на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках, - Генштаб

штаб,генштаб,генеральний

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 22 січня 20223 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У зведенні на 18:00 зазначається: "Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару – по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза авіаційних та ракетних ударів російської федерації по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському - оброняється.

Також дивіться: Знищення ворожого складу боєприпасів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

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На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

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Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області, щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів".

Також дивіться: Минулої доби морпіхи знищили 8 окупантів, ворожий міномет, гаубицю та вантажівку

Автор: 

Генштаб ЗС (6493) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+8
ВІРЮ В ЗСУ ! ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !! УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!
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22.01.2023 18:23
+4
Як так веде? Нам же розповідали, що поки земля не промерзла нічого вести не можна.
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22.01.2023 18:38
+3
о том, как ОПа ведет целенаправленное уничтожение ВСУ......
https://www.youtube.com/watch?v=EvWWLFKehHQ
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22.01.2023 18:27
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ВІРЮ В ЗСУ ! ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !! УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!
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22.01.2023 18:23 Відповісти
о том, как ОПа ведет целенаправленное уничтожение ВСУ......
https://www.youtube.com/watch?v=EvWWLFKehHQ
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22.01.2023 18:27 Відповісти
Ты что шапошникова смотришь??? О_О Это тоже самое что обмазатся дерьмом.
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22.01.2023 18:43 Відповісти
Дивіться й далі лайномарафон.
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22.01.2023 18:47 Відповісти
дерьмом обмазаны ермаки-подоляки и их тролли......
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22.01.2023 18:53 Відповісти
Як так веде? Нам же розповідали, що поки земля не промерзла нічого вести не можна.
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22.01.2023 18:38 Відповісти
The soil is already thawing again,
plus degrees.

Climate warming,
or just southern winds from north Africa.
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22.01.2023 20:52 Відповісти
"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках." З причитаного повідомлення випливає доволі логічний висновок - на Бахмутському напрямку наступальні дії противника носять успішний характер!
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22.01.2023 19:00 Відповісти
Вот и запорожское направление появилось в перечне "наступательных".
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22.01.2023 19:12 Відповісти
Якби Україна дозволила російським військам легко взяти Бахмут, вона врешті-решт заплатила б ціну, набагато вищу за ту, яку вона платить зараз за свою оборону, йдеться в огляді Американського інституту вивчення війни (ISW).

Сам Бахмут не має ні оперативного, ні стратегічного значення, але якби російські війська взяли його відносно швидко і легко, вони могли б розраховувати на розширення наступальних операцій, які змусили б Україну спішно облаштовувать оборонні позиції на менш сприятливій місцевості", - вважають експерти ISW.
Вони зазначають, що Росія з травня 2022 року перекидає в район Бахмута живу силу і техніку, але поки не досягла якихось оперативно значущих успіхів, які могли б серйозно загрожувати її обороні.
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22.01.2023 19:32 Відповісти
На Бахмутському, значить, успішні...
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22.01.2023 19:51 Відповісти
Just 4 artillery attacks by Ukrainian Forces.

Either no targets, no ammunition,
or many cannons out of service.
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22.01.2023 20:49 Відповісти
 
 