У лікарню окупованої Нової Каховки прибувають вантажівки із пораненими окупантами, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втрат російських військ у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області, щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється", - зазначається у повідомленні.

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