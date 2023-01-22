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У лікарню окупованої Нової Каховки прибувають вантажівки із пораненими окупантами, - Генштаб

рф,армія,російська

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втрат російських військ у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області, щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти припинили вивезення поранених до Горлівки - у лікарнях міста немає місць, - Генштаб

Автор: 

лікарня (1356) Генштаб ЗС (6493) Нова Каховка (180) поранення (2794)


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Топ коментарі
+13
Желаю, чтобы все... Сдохли.
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22.01.2023 18:49
+5
Парася ,а ніхто й не нає. Наголос на дибільний заголовок теми. Якщо активізуються бойові дії то так і пишуть. Бо виходить "дивлюсь в вікно коза пасеться,пишу листа-рука трясеться".
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22.01.2023 18:58
+5
Не пораненими окупантами, а недобитими.
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22.01.2023 19:01
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Який сенс в цій інформації? Прибувають і що? А наші не прибувають до лікарень?
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22.01.2023 18:48 Відповісти
В спам, гадину.
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22.01.2023 18:58 Відповісти
Я тобі не "гадіна",телепню.
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22.01.2023 19:02 Відповісти
Коли несеш маразм, то краще заткнутись. Своїх ми порахуємо після війни. А якщо тобі не в терпець, зайди до любого цвинтару Неньки.
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22.01.2023 19:07 Відповісти
Парася ,а ніхто й не нає. Наголос на дибільний заголовок теми. Якщо активізуються бойові дії то так і пишуть. Бо виходить "дивлюсь в вікно коза пасеться,пишу листа-рука трясеться".
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22.01.2023 18:58 Відповісти
тут нет смысла. просто генштаб переживает за раненых кацапов.
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22.01.2023 19:52 Відповісти
Желаю, чтобы все... Сдохли.
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22.01.2023 18:49 Відповісти
В яму їх на добриво.. хоча з такого навозу мабуть навпаки отрута получиться.
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22.01.2023 18:49 Відповісти
Ну нічого так. Слава ЗСУ!
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22.01.2023 18:54 Відповісти
Схоже анонсована США система управління арт. вогнем, підвищила ожливості контрбатерейної бородиби на порядки. В Херсоні сьогодні більш-менш!
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22.01.2023 19:19 Відповісти
Є дуже добрі ліки: "Хаймерс"! Виліковує від всих фізичних та моральних мук відразу - навіть відчуття з 300 до 200 немає!
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22.01.2023 18:57 Відповісти
...ОХХу є н н і...таблєточки-пігулочки - СВЄЧІ
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22.01.2023 19:15 Відповісти
Не пораненими окупантами, а недобитими.
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22.01.2023 19:01 Відповісти
...тобто по запчастинам
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22.01.2023 19:14 Відповісти
 
 