Протягом 22 січня росіяни завдали 5 авіаударів та здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських ударів по території України протягом 22 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару – по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначається у повідомленні.
Також у Генштабі підкреслили, що загроза авіаційних та ракетних ударів російської федерації по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.
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И вот 5 ударов за день всё на что еще способны путинскые горе-соколы.