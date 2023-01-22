Протягом 22 січня росіяни завдали 5 авіаударів та здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських ударів по території України протягом 22 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару – по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначається у повідомленні.

Також у Генштабі підкреслили, що загроза авіаційних та ракетних ударів російської федерації по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

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