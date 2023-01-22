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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 22 січня росіяни завдали 5 авіаударів та здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

су

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських ударів по території України протягом 22 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару – по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначається у повідомленні.

Також у Генштабі підкреслили, що загроза авіаційних та ракетних ударів російської федерації по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

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авіація (4113) Генштаб ЗС (6493) крилаті ракети (1070)


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А че все молчат что шойгу склеил ласты? Лед тронулся, кацапы готовятся к капитуляции без свидетелей.
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22.01.2023 20:32 Відповісти
упал головой на табакерку, штоли?
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22.01.2023 20:39 Відповісти
самому интересно. утка пошла по
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22.01.2023 20:48 Відповісти
ЗЫ... промуйловскому повару готовиться, бацька - прицепом. А там и пыня подтянется... И кто теперь будет перечить, шо кацапы в этом году не сдуются...
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22.01.2023 20:40 Відповісти
А были времена, когда зрадое...ы на Цензоре подсчитывал сколько же тысяч (!!!) единиц у рашистов самолетов и вертолетов и посыпали голову пеплом привычно истеря на публику...
И вот 5 ударов за день всё на что еще способны путинскые горе-соколы.
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22.01.2023 20:56 Відповісти
Бу-га-га-га... кацапа спалилась. Тааваристч - из перелаца?... ХЕХ...
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22.01.2023 21:00 Відповісти
 
 