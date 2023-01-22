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Болгарія не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту, - генпрокурор Гешев

вибух,кримський,міст

Болгарія, безумовно, не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту, що стався в жовтні минулого року.

Про це заявив генеральний прокурор Болгарії Іван Гешев, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Колеги з прокуратури міста Софії категорично встановили, що Болгарія не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту. Це ще одна російська гібридна атака проти європейської спільноти", - заявив Гешев.

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Вибух на Кримському мосту, який з'єднує окупований Крим із Росією, стався 8 жовтня 2022 року. Незабаром після вибуху росіяни заявили про те, що нібито вантажівка, в якій містилася вибухівка, серед іншого нібито проїхала через територію Болгарії, щоб дістатися до своєї цілі.

Автор: 

Болгарія (778) Керченський міст (531)


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Топ коментарі
+12
Не викручуйтеся болгари! На мосту портрет Христо Ботева знайшли!
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22.01.2023 20:51
+8
Послиця в Болгарії,я надіюсь,дуже фахово заспокоїть болгарського переляканого генпрокурора.
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22.01.2023 20:53
+6
Оправдовуємся? Чи це новий посол чи пОСЛИЦЯ почала працювати?
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22.01.2023 20:49
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Оправдовуємся? Чи це новий посол чи пОСЛИЦЯ почала працювати?
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22.01.2023 20:49 Відповісти
Не викручуйтеся болгари! На мосту портрет Христо Ботева знайшли!
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22.01.2023 20:51 Відповісти
Вобщето грузовик ехал со стороны Тамани в Крым.
Вот это болгары круг дали.
Через Китай,шо ли?
Наверно хотели перекрыть путь конкурентам помидор.
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23.01.2023 00:07 Відповісти
У кацапів - своя "еоргафія"
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23.01.2023 01:00 Відповісти
Це рука Божа, можете навіть не напрягатися..
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22.01.2023 20:53 Відповісти
Невдовзі ще Благодатний Вогонь чудити почне, будьте готові до цього..
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22.01.2023 20:54 Відповісти
Послиця в Болгарії,я надіюсь,дуже фахово заспокоїть болгарського переляканого генпрокурора.
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22.01.2023 20:53 Відповісти
Та і ми так кажемо. То у москалів у фурі в пакувальній плівці пухирці почали лопатися, а там ефект доміно, резонанс, ще і цистерни поруч стояли. Якось так. Просто збіг обставин
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22.01.2023 20:56 Відповісти
Та ну на!
Всім відомий "болгарський укол зонтіком" 😂
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22.01.2023 20:58 Відповісти
А еще на этом грузовике ехали боевые комары, некоторые родом из "братской" Сербии - вообще нож в спину.
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22.01.2023 21:01 Відповісти
А за кермом був бойовий гусак , і колеса накачані іпритом
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22.01.2023 21:03 Відповісти
Як оперативно. )) Проте, після нашої перемоги шкодуватимуть про це тупе і недоречне виправдовування.
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22.01.2023 21:14 Відповісти
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22.01.2023 21:15 Відповісти
Нова послиця вже з усіма познайомилась
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22.01.2023 21:22 Відповісти
ага, в 6 сторіччі заложив Аспарух особисто при переселенні
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22.01.2023 21:35 Відповісти
чого це болгари так швидко обісялися, їм не відомо що на расєї внутрішній громадянський конфлікт...)
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17.07.2023 10:36 Відповісти
 
 