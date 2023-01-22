Болгарія не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту, - генпрокурор Гешев
Болгарія, безумовно, не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту, що стався в жовтні минулого року.
Про це заявив генеральний прокурор Болгарії Іван Гешев, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Колеги з прокуратури міста Софії категорично встановили, що Болгарія не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту. Це ще одна російська гібридна атака проти європейської спільноти", - заявив Гешев.
Вибух на Кримському мосту, який з'єднує окупований Крим із Росією, стався 8 жовтня 2022 року. Незабаром після вибуху росіяни заявили про те, що нібито вантажівка, в якій містилася вибухівка, серед іншого нібито проїхала через територію Болгарії, щоб дістатися до своєї цілі.
Топ коментарі
+12 Яр Холодний
показати весь коментар22.01.2023 20:51
+8 олег иванов #434516
показати весь коментар22.01.2023 20:53
+6 vsbu vsbu
показати весь коментар22.01.2023 20:49
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Вот это болгары круг дали.
Через Китай,шо ли?
Наверно хотели перекрыть путь конкурентам помидор.
Всім відомий "болгарський укол зонтіком" 😂