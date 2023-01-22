Болгарія не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту, - генпрокурор Гешев

Болгарія, безумовно, не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту, що стався в жовтні минулого року.

Про це заявив генеральний прокурор Болгарії Іван Гешев, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Колеги з прокуратури міста Софії категорично встановили, що Болгарія не має жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту. Це ще одна російська гібридна атака проти європейської спільноти", - заявив Гешев.

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Вибух на Кримському мосту, який з'єднує окупований Крим із Росією, стався 8 жовтня 2022 року. Незабаром після вибуху росіяни заявили про те, що нібито вантажівка, в якій містилася вибухівка, серед іншого нібито проїхала через територію Болгарії, щоб дістатися до своєї цілі.