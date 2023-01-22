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Росіян підозрюють у причетності до розсилки листів-бомб по Європі, зокрема до посольства України, - The New York Times

іспанія

Російських агентів підозрюють у керівництві ультраправим угрупованням, яке розсилало вибухівку в Іспанії.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як пише видання, офіційні особи США стверджують, що операція могла бути сигналом Росії про те, що РФ та її прихильники можуть здійснити нові терористичні акції в Європі, включно зі столицями держав - членів Північноатлантичного альянсу, якщо країни продовжуватимуть підтримувати Україну.

Іспанські та іноземні слідчі з’ясували, хто наприкінці листопада та на початку грудня 2022 року надіслав шість листів-бомб переважно в Мадриді, включаючи офіційну резиденцію прем’єр-міністра Педро Санчеса, посольства США та України, Міністерство оборони.

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"Ніхто не загинув під час атак, які офіційні особи США класифікують як тероризм. В результаті вибуху одного з пакетів постраждав співробітник посольства України. Проте американські та європейські офіційні особи вважають, що російські офіцери військової розвідки наказали групі бойовиків, яка насправді базувалася в Росії, здійснити цю кампанію, головними цілями якої були прем’єр-міністр, міністр оборони та іноземні дипломати, інші посадові особи", - пише NYT.

За словами офіційних осіб, які наводить видання, слідчі зосередилися на "Російському імперському русі", радикальному угрупованні, яке має членів і прихильників по всій Європі та центри військової підготовки в Санкт-Петербурзі. Вони додали, що група, яку Державний департамент США визнав глобальною терористичною організацією, потенційно має зв’язки з російськими спецслужбами. Важливі члени угруповання перебували в Іспанії, і поліція там відстежила їхні зв’язки з ультраправими іспанськими організаціями.

Представники США зауважують, що російські офіцери, які керували кампанією, мали намір застаты європейські уряди зненацька і, можливо, перевіряли проксі-групи на випадок, якщо Кремль вирішить ескалувати конфлікт.

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"Це виглядає як попереджувальний постріл. Це Росія посилає сигнал про те, що вона готова використовувати терористів, щоб атакувати тилові райони Заходу", - зазначив Натан Сейлз, колишній координатор Держдепартаменту США по боротьбі з тероризмом.

Автор: 

бомба (233) вибухівка (467) Іспанія (899) посольство України (284) розслідування (2267) росія (64926)


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Касап - ***** за визначенням.. так що нема чому дивуватися... це добре що хоч відрізані дитячі голови не відправляли.. вибачте..
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22.01.2023 21:24 Відповісти
Эх,братан,не знаеш ты тысячилетней изТОРЫи.
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23.01.2023 00:00 Відповісти
Не може бути
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22.01.2023 21:25 Відповісти
Це провокація, такого не може бути, кацапи хароші, вони толерантні, русохвобія, небензя, москва-швея..москва-швея..примус
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22.01.2023 21:37 Відповісти
Так тож міжнародні терористи!
Як ігіл!
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22.01.2023 21:37 Відповісти
та нуу, таке приліпили! Та щоб кацапи з терором зв'язались, та ніі! Це точно не вони
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22.01.2023 22:03 Відповісти
Кацапстан- найбiльша террористична органiзацiя в свiтi
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23.01.2023 03:56 Відповісти
Та лАднА! Не може бути! Ані ж хАрошиє!
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23.01.2023 09:17 Відповісти
 
 