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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти спробували наступати малими групами у Запорізькій області, але були відкинуті, - Сили оборони

рф,атака,армія,запоріжжя

Російські війська намагалися проводити наступ малими групами на півдні України, зокрема, на Запоріжжі, однак зазнали поразки та змушені були відступити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін заявив у ефірі Суспільного

Він зазначив: "На даний час ворог здійснює невеликими групами певні спроби покращити своє тактичне положення. В деяких моментах йому навіть вдавалося просуватися. Але ці його спроби були зупинені, і ворог змушений був відступити".

 Єрін підкреслив, що на даний час положення українських військ не змінилося.

"Що стосується накопичення сил ворога. Здійснюється певне посилення на окремих напрямках. В цілому угруповання противника на Запорізькому напрямку було доволі посилено порівняно з нещодавнім часом. Разом з тим, казати про створення якогось потужного угруповання, здатного на повномасштабний наступ, не можна", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запоріжжі окупанти здійснюють регулярні спроби малими групами штурмувати позиції українських військових, - Сили оборони Таврійського напрямку

Автор: 

армія рф (17207) Запорізька область (3567) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+7
какая отвратітєльная рожа
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22.01.2023 21:42
+5
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22.01.2023 21:27
+4
красивое!
пуск фугасной ракеты из Стугны по группе оккупантов! лашпорта во все стороны летят.... ))
https://twitter.com/i/status/1617220246603194369
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22.01.2023 21:27
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красивое!
пуск фугасной ракеты из Стугны по группе оккупантов! лашпорта во все стороны летят.... ))
https://twitter.com/i/status/1617220246603194369
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22.01.2023 21:27 Відповісти
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22.01.2023 21:27 Відповісти
какая отвратітєльная рожа
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22.01.2023 21:42 Відповісти
А мысли, еще хуже.
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22.01.2023 21:52 Відповісти
Там медом намазано а не гімном, чого вони туди повзуть...
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22.01.2023 21:28 Відповісти
гівно з собою (на собі))) несуть... щоби все кругом було як в говені )))
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22.01.2023 21:50 Відповісти
Згадав совецкий анекдот про китайську армію, будемо наступати маленькими групами по 300 тис. кожна
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22.01.2023 21:32 Відповісти
Нема ше мабуть стільки снарядів -- довбанути по тих накопиченнях .
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22.01.2023 21:38 Відповісти
Олег Данилов
@Danko007
·
22 год
Просто цікаво, як багато людей 50+ років розуміють, що те, що зараз їх діти та онуки під прицілом російських ракет - це наслідок того, що у 90-х їм була нецікава політика й вони або не ходили на вибори, або обирали довбойобів?

Мені зрозуміло
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22.01.2023 21:43 Відповісти
Перші вибори були за президентської кампанії Ющенка. До того все було імітацією яку люди все рівно одобрямс.
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22.01.2023 22:00 Відповісти
Не треба відкидувати, треба вбивати.
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22.01.2023 22:12 Відповісти
 
 