Російські окупанти спробували наступати малими групами у Запорізькій області, але були відкинуті, - Сили оборони

Російські війська намагалися проводити наступ малими групами на півдні України, зокрема, на Запоріжжі, однак зазнали поразки та змушені були відступити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін заявив у ефірі Суспільного

Він зазначив: "На даний час ворог здійснює невеликими групами певні спроби покращити своє тактичне положення. В деяких моментах йому навіть вдавалося просуватися. Але ці його спроби були зупинені, і ворог змушений був відступити".

Єрін підкреслив, що на даний час положення українських військ не змінилося.

"Що стосується накопичення сил ворога. Здійснюється певне посилення на окремих напрямках. В цілому угруповання противника на Запорізькому напрямку було доволі посилено порівняно з нещодавнім часом. Разом з тим, казати про створення якогось потужного угруповання, здатного на повномасштабний наступ, не можна", - зауважив він.

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