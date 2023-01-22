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Військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій, - Зеленський

зеленський

Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Як інфоомує Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на зустрічі зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка.

Президент України зазначив, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти.

"Люди не просто важливі, а найважливіші", – сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу українського війська, Глава держави повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія збирається мобілізувати 500 тис. людей, - The Times

"Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний", – наголосив  Зеленський.

Президент зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) мобілізація (3023) резервісти (71)


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Топ коментарі
+31
ПОРАДА ДНЯ
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22.01.2023 21:48
+31
"Люди не просто важливі, а найважливіші" тому і кормлять їх яйцями не по 7, а по 17....
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22.01.2023 21:57
+27
Зеля начинай мобилизацию с Верховной Рады,там много зеленых дармоедов.
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22.01.2023 22:00
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Уже неделю по Харькову сплошная облава. Именно так. Даже сленг появился в сети. Маслины и оливы---для конспирации. Оливы---те что в зеленой форме, а маслины менты то---в черном ведь. Универсамы, метро, базары, блокпосты, круг высадка-посадка общ-трансп, вокзалы и в области также. Повестки выписывют и руки заламывают случается итд. Сложная тема. Слишком много лет дрочили по части убрать срочную службу. Ни то не другое по части контрактной армии не сработало. Абсолютно причем. В целом война показала, что за 32 года последних, у нас совершенно не в чем не было прогресса, даже минимального. Самогона даже хорошего не стало. Именно так.
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22.01.2023 22:25 Відповісти
Есть резерв- полиця, тск сп. У них уже и подготовка специальная есть.
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22.01.2023 22:32 Відповісти
Доки ти будеш на фронті, мєнт буде твоїх родичів штрафувати за неправильну стоянку
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22.01.2023 22:37 Відповісти
Ментів ніззя на фронт. Хто тоді буде штрафувати за паління в громадських місцях і їзду без ременів безпеки? Все розвалиться і почнеться розруха.
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22.01.2023 23:10 Відповісти
А де ви поділи старі резерви, кретини?

Нам нащадок бабки Ванги Буданов та лисий корупційний кретин аналог кацапського Шойгу Резніков наперебій обіцяли мобілізацію кацапську то 5 числа, то 15. І закриття кордону.
А натомість мобілізація пішла повним ходом саме в нас, москалі тепер регочуть через цих недоумків.
Якщо постійно обіцяти великі перемоги через кілька місяців, нічого не отримувати а лише нові поразки і нові хвилі мобілізації, то ніякого бойового духу скоро не буде.
Скільки ж можна брехати?
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22.01.2023 22:34 Відповісти
Скоріш за все, це було таке собі інформаційне прикриття. Типу, "буде в Рашці", а насправді, почалось у нас.
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22.01.2023 22:42 Відповісти
На самом деле народ злит не мобилизация, а то, что разные спортсмены и дети дворян полностью освобождены... а ребят из сел гребут как холопов! Вся правда в том, что если ты беден, то тебя на фронт! А если богат, то ты Тищенко с наградным пистолетом
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22.01.2023 22:35 Відповісти
альоу, хто на дроті? ... на цій неділі тільки була новина що з початку війни загиеуло декілька сот спортсменів ... так що не бреши курва
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22.01.2023 22:42 Відповісти
Не плутай спортсменів-добровольців з мобілізованими спортсменами! Жодного хвутболіста навіть мусорського Динамо не мобілізували
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23.01.2023 00:46 Відповісти
Да в селах біда - практично всіх вигрібають.
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23.01.2023 00:50 Відповісти
Це вже відчутно у деяких містах (Львів, Тернопіль, Чернівці). Нам розповідали, що після Нового року буде мобілізація на росії. Але насправді мобілізацію активізували у нас...
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22.01.2023 22:40 Відповісти
і що, батьківщину не потрібно захищати?
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22.01.2023 22:43 Відповісти
Не мясом, як рашисти, а якістю. А хапають з вулиці "доходяг", які бояться автомат до рук взяти. В нас немає ресурсу, щоб озброїти умовно ще 300 тисяч людей, до тих, що вже є
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22.01.2023 22:52 Відповісти
кожен хто ріденько всрався намагається придумати свою відмовку, чому не він, але це нІкОмУ не цікаво ... я відкрию вам секрет, не хочете воювати за батьківщину - рубайте собі пальці, руки, ноги… все як у 19 сторіччі 😆
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22.01.2023 22:57 Відповісти
Відрубай собі, і відріж язик. Батьківщина тобі все поверне, напоїть і накормить
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22.01.2023 23:38 Відповісти
я вам скажу як на заході поліція розказує чому не мобілізує переселенців.Бо вони не благонадійні ,тоість західняки які ітак зараз тримають передок на фронті далі знову гребуть з заходу.То ті бугаї тут в кафешках сидять,гуляють з песиками.А простий хлоп з заходу має рятувати його дім і вмирати за нього.Потім той мудак з песиком буде владу на виборах вибирати,шо він тут понавибирає страшно подумати.То тцк за рік мало б провести роботу з тими переселенцями а вони куй забили,і далі простих хлопців з заходу гребуть!От такі реалії,той переселенець який звав рускій мір його не чіпають,мало того допомогу платять і житлом забеспечують,а воювати він не буде бо неблагонадійний!Яка має бути мотивація в людини йти у тцк коли його беруть а здорового бугая ні бо він "бідний-переселенець"??
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22.01.2023 23:16 Відповісти
Так і є. Як казав знайомий пару місяців назад "села пусті стоять, одні жінки"
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23.01.2023 00:38 Відповісти
Від всього серця бажаю тобі стати бомжом-переселенцем з допомогою 2000 грн на місяць. Може щось прилетить точно на твою голову, випаде і на твою долі щастя переселенця. Сходу почнеш сидіти по кафе і жити на шару.
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23.01.2023 07:28 Відповісти
Послухай ,не розказуй тут басні хто і шо має говорити,якщо людина переселенець то не означає що він має хамити іншим людям і розказувати дівчатам в школі,шо він ітак не піде воювати або його візьмуть самого останнього.Мало того якби вони тихо сиділи і дякували за те що для них роблять,але ж ні є такі що попивають пивко,отримують 2000 тис. і щей тупо хамлять всім підряд,і поліція нічого з цим не робить.Бажай собі дурню а не мені,бо башкою треба думати,а не всяких ялинковичів обирати і кликати путен памагі,от такі як він покликав на свою голову асвабадітелей з ракетами,для себе і для всіх нас.Це вже наслідок те що сталось,але ти щось про причини тут не розказуєш чому так.
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23.01.2023 12:56 Відповісти
надеюсь, ты с фронта кукарекаешь?
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23.01.2023 11:06 Відповісти
В Закарпатті по санаторіям стоянки заставлені Крузаками і Х6, пузаті неголені російськомовні мужики явно призивного віку ліниво чухають яйця і заносять по 500 доларів в місяць щоб їх не чіпали.
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22.01.2023 23:28 Відповісти
Щас не понял... создать резервы на 12-ый месяц войны? А до этого, что создавалось? Сотня бригад и сотня отдельных батальонов, этого мало? Дело даже не в мобилизации, а в том, что кхм... так никаких натовских поставок не хватит, эти все бригады прежние, собранные за год почти войны и эти новые, их чем укомплектовать, какой техникой? Ладно... думаю просто опять фигню сморозил, не подумав, это бывает.
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23.01.2023 00:03 Відповісти
Зе назначит Порошенко премьером а все правительство Шмыгаля в отставку...Зе спасет и себя и ЗСУ..
Надобраніч 👋
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23.01.2023 00:49 Відповісти
А врал "вільному народу вільної країни" который сидит в закрытой стране как в Корее о том, что у нас всё хорошо и людей совком гребсти не надо. Мол людей хватает, нужно только оружие. Я если честно сейчас не вижу отличия между расеей и нашей закрытой для парней страной в которой нарушается всё что угодно даже конституция властями. За такую страну нет желания умирать если честно
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23.01.2023 07:30 Відповісти
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