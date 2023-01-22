Військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій, - Зеленський

Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Як інфоомує Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на зустрічі зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка.

Президент України зазначив, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти.

"Люди не просто важливі, а найважливіші", – сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу українського війська, Глава держави повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

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"Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.