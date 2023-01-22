Джонсон про танки для України: "Я був у Бучі. Як можна ескалувати більше?"
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що наявність сучасної зброї в української армії не призведе до ескалації.
Про це він сказав під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якій також брав участь Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Це означає, що треба надати танки. Я гордий, що ми – перша країна, яка надішле танки "Челенджер", і ми очікуємо танків від інших країн. Ми хочемо отримати літаки для народу України, і нам треба досконаліше обладнання, озброєння всіх видів, яке дасть вам змогу захистити свою країну", – сказав колишній прем’єр-міністр Великої Британії.
Він також наголосив, що наявність сучасної зброї в української армії не призведе до ескалації, адже Росія й так використовує на українській території всі наявні в неї засоби.
"Я був у Бучі. Як можна ескалувати більше в протистоянні, де одна сторона вже використовує найдосконаліші сучасні літаки, щоб бомбардувати житлові квартали? Україна заслуговує на всю можливу допомогу", - резюмував Джонсон.
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на світ треба дивитись не через ігольне вушко, шоб витягнути Україну із болота совка. А для цього треба володіти різними мовами і знати закони більш продвинутих краін.
Брехня і крадіжки, крадіжки і здирництво, здирництво і хабарі.... І це тільки про КМУ і ОВА...
Невже зелєбубочка не розуміє, що на всіх документах стоять ЙОГО підписи, а не дєрьмака, татарова чи тимошонки? Невже не розуміє, що в нього вже не один пожиттєвий термін?
Хоча.... Було б ЧИМ там розуміть - диплом від батька не додає а ні мізків, а ні розуму...
Ми в Президенти силою його не тягнули, виліз? - най тепер робить свою срану роботу!
Чудова промова Президента України.
Яскравий виступ Бориса Джонсона.
Разом до Перемоги.
Тут не раша тудай, где только и гадят Украине.
ПНХ за рузьким кораблем.
Кто сжёг богатейшую в Мире библиотеку князя Ярослава Мудрого?
Моцкали или Хай Батый?
Историк Александр Палий...