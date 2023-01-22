Джонсон про танки для України: "Я був у Бучі. Як можна ескалувати більше?"

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що наявність сучасної зброї в української армії не призведе до ескалації.

Про це він сказав під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якій також брав участь Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Це означає, що треба надати танки. Я гордий, що ми – перша країна, яка надішле танки "Челенджер", і ми очікуємо танків від інших країн. Ми хочемо отримати літаки для народу України, і нам треба досконаліше обладнання, озброєння всіх видів, яке дасть вам змогу захистити свою країну", – сказав колишній прем’єр-міністр Великої Британії.

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Він також наголосив, що наявність сучасної зброї в української армії не призведе до ескалації, адже Росія й так використовує на українській території всі наявні в неї засоби.

"Я був у Бучі. Як можна ескалувати більше в протистоянні, де одна сторона вже використовує найдосконаліші сучасні літаки, щоб бомбардувати житлові квартали? Україна заслуговує на всю можливу допомогу", - резюмував Джонсон.