США готуються передати Україні гроші російських олігархів, конфісковані за кордоном, - американський прокурор Адамс

Американський прокурор Ендрю Адамс, який очолює оперативну групу KleptoCapturе, що розслідує закордонні операції російських олігархів, заявив 19 січня, що незабаром Україна може отримати майже $1 млрд із конфіскованих активів.

Про це він сказав, виступаючи на події, яку організував Гудзонівський Інститут у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.



"Ми готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Я хочу підкреслити, що це відносно недавня зміна", – сказав Адамс.



За його словами, передавання коштів від мін'юсту в Держдеп США для допомоги Україні "відбудеться в найближчі тижні й місяці, коли будуть отримані перші остаточні рішення про конфіскацію певних активів".

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Адамс зазначив, що "ці суми мізерні в порівнянні зі збитками від катастрофи", завданої Росією Україні й українцям, але "це є внесок і це важливо".



Адамс сказав, що передавання цих коштів Україні стало можливим на підставі нового закону, ухваленого Конгресом наприкінці 2022 року і підписаного президентом: закону про консолідовані асигнування 2023 року (Consolidated Appropriations Act of 2023).



Прокурор наголосив, що його група, яку прокуратура США уповноважила в березні 2022 року займатися розслідуванням щодо коштів російських олігархів, із небувалою швидкістю провела конфіскацію активів вартістю сотні мільйонів доларів. У них входили яхти, літаки, грошові рахунки, пакети цінних паперів, нерухомість, набуті у незаконний спосіб. Як правило, ці активи пов'язані з відмиванням грошей, або це доходи, одержані у спосіб ухилення від санкцій чи ухилення від експортних обмежень.



Адамс підкреслив, що російське вторгнення кардинально змінило швидкість і рівень міжнародного співробітництва у розслідуванні дій російських олігархів.



"Раніше здатність Сполучених Штатів діяти в рамках цих розслідувань і діяти за потенційними звинуваченнями була обмежена. Але незаконне, насильницьке порушення Росією міжнародного права створило умови для різких змін у цьому глобальному контексті", – сказав прокурор.



Він навів арешт банківських рахунків кремлівського пропагандиста Костянтина Малофєєва у США й арешт посередника Малофєєва у Великобританії як "приклад негайної публічної демонстрації кардинальних змін у глобальній співпраці".



Адамс також підкреслив, що арешт і вилучення 100-метрової яхти Amadea вартістю $325 млн, яка належала російському політику і підприємцю Сулейману Керімову, стали можливими внаслідок міжнародного співробітництва, яке тривало рекордний час – яхту заарештували "протягом тижнів, а не років".

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За словами Адамса, його оперативна група також зупинила переміщення військових технологій і матеріалів до Росії, що може вплинути на можливість РФ воювати в Україні.



Американський прокурор наголосив, що робота його групи розрахована на довгострокову перспективу і передбачатиме глобальну співпрацю, щоб у світі не залишилося "безпечних гаваней для грошей нелегального походження".