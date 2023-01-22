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Новини Санкції проти Росії
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США готуються передати Україні гроші російських олігархів, конфісковані за кордоном, - американський прокурор Адамс

доллар

Американський прокурор Ендрю Адамс, який очолює оперативну групу KleptoCapturе, що розслідує закордонні операції російських олігархів, заявив 19 січня, що незабаром Україна може отримати майже $1 млрд із конфіскованих активів.

Про це він сказав, виступаючи на події, яку організував Гудзонівський Інститут у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Ми готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Я хочу підкреслити, що це відносно недавня зміна", – сказав Адамс.

За його словами, передавання коштів від мін'юсту в Держдеп США для допомоги Україні "відбудеться в найближчі тижні й місяці, коли будуть отримані перші остаточні рішення про конфіскацію певних активів".

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Адамс зазначив, що "ці суми мізерні в порівнянні зі збитками від катастрофи", завданої Росією Україні й українцям, але "це є внесок і це важливо".

Адамс сказав, що передавання цих коштів Україні стало можливим на підставі нового закону, ухваленого Конгресом наприкінці 2022 року і підписаного президентом: закону про консолідовані асигнування 2023 року (Consolidated Appropriations Act of 2023).

Прокурор наголосив, що його група, яку прокуратура США уповноважила в березні 2022 року займатися розслідуванням щодо коштів російських олігархів, із небувалою швидкістю провела конфіскацію активів вартістю сотні мільйонів доларів. У них входили яхти, літаки, грошові рахунки, пакети цінних паперів, нерухомість, набуті у незаконний спосіб. Як правило, ці активи пов'язані з відмиванням грошей, або це доходи, одержані у спосіб ухилення від санкцій чи ухилення від експортних обмежень.

Адамс підкреслив, що російське вторгнення кардинально змінило швидкість і рівень міжнародного співробітництва у розслідуванні дій російських олігархів.

"Раніше здатність Сполучених Штатів діяти в рамках цих розслідувань і діяти за потенційними звинуваченнями була обмежена. Але незаконне, насильницьке порушення Росією міжнародного права створило умови для різких змін у цьому глобальному контексті", – сказав прокурор.

Він навів арешт банківських рахунків кремлівського пропагандиста Костянтина Малофєєва у США й арешт посередника Малофєєва у Великобританії як "приклад негайної публічної демонстрації кардинальних змін у глобальній співпраці".

Адамс також підкреслив, що арешт і вилучення 100-метрової яхти Amadea вартістю $325 млн, яка належала російському політику і підприємцю Сулейману Керімову, стали можливими внаслідок міжнародного співробітництва, яке тривало рекордний час – яхту заарештували "протягом тижнів, а не років".

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За словами Адамса, його оперативна група також зупинила переміщення військових технологій і матеріалів до Росії, що може вплинути на можливість РФ воювати в Україні.

Американський прокурор наголосив, що робота його групи розрахована на довгострокову перспективу і передбачатиме глобальну співпрацю, щоб у світі не залишилося "безпечних гаваней для грошей нелегального походження".

Автор: 

конфіскація (848) росія (64926) США (22512)


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Топ коментарі
+16
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22.01.2023 22:33
+13
🤔О, це ж скільки яєць по 170 грн. за десяток можна придбати...
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22.01.2023 22:31
+10
Бабушка Беня на старте
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22.01.2023 22:32
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🤔О, це ж скільки яєць по 170 грн. за десяток можна придбати...
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22.01.2023 22:31 Відповісти
Судячи по всьому,50 грн за яйце-це не фантастична ціна.
З.І.
Незабаром навіть в "ЕПІЦЕНТРІ".
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22.01.2023 22:42 Відповісти
Бабушка Беня на старте
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22.01.2023 22:32 Відповісти
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22.01.2023 22:33 Відповісти
чел справа змахнув скупу сльозу, надів міні бронік та пішов на фотосесію разом з допою
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23.01.2023 06:01 Відповісти
Зедень вже готує мішки щоб прібарахліцца.
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22.01.2023 22:36 Відповісти
Умовна Є-бабуся аж зітхнула з полегшенням..

Бородата БЕбуся теж радіє новим можливостям...
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22.01.2023 22:40 Відповісти
Краще ті міліарди киньте на зброю,танки,літаки сотні хаймарсів це буде дієво і потужно і швидко,ну і частину на зарплати українцям.Чиновникам ні копійки не вздумайте давати!!!!!!!!!!!!!!!!Бо буде біда!
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22.01.2023 22:50 Відповісти
а на зарплаты людям, а на восстановление разрушенной инфраструктуры? Просто нужен контроль движения этих денег.
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22.01.2023 23:25 Відповісти
Хай тільки не швидять. Або щоб на кожен долар аудит був міжнародний. І не дай Боже, щоб хоч цент пішов наліво.
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22.01.2023 22:52 Відповісти
Да... скільки ж рук мабуть зачухалось..
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22.01.2023 22:54 Відповісти
Вот сейчас начнется грызня за власть. Битва за корыто. Не стоит так поступать до полной победы Украины. Или же просить помощи у тех же англичан или американцев чтобы по уму распределили эти деньги держа под контролем каждую копейку.
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22.01.2023 22:57 Відповісти
Якраз дуже доречно на фоні корупційних скандалів. Якби нашій владі корупційно не обісратися вчергове, тоді нам взагалі ніхто нічого не дасть
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22.01.2023 23:03 Відповісти
похоже нам і так не дадуть вони бачать що у владі тирять і всерівно хочуть дати їм ще.
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23.01.2023 07:00 Відповісти
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23.01.2023 00:04 Відповісти
Гдє дєньгі Зін?
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23.01.2023 00:28 Відповісти
Яйця.....Урааааааа
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23.01.2023 00:30 Відповісти
До кінця війни програти нам не дадуть, але отак і даватимуть зброю мінімальними порціями, бо хто хоче допомагати країні, в якій влада сама ж обкрадає власну армію?
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23.01.2023 01:00 Відповісти
які гроші ??? не давайте чим зеленим наркоманам ні копійки !!! краще на ті гроші купіть у США абрамси, хімарси, атакамси, тощо і поставте ЗСУ !!!
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23.01.2023 03:12 Відповісти
 
 