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Новини Санкції проти Росії
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Новий пакет санкцій проти РФ буде до 24 лютого, а проти Білорусі - раніше, - Йозвяк

єс

Європейський союз планує запровадити 10-й пакет санкцій проти Росії у річницю повномасштабного вторгнення до РФ. При цьому санкції проти Білорусі буде введено раніше.

Про це повідомляє журналіста Рікард Йозвяк у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"10-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде запроваджено приблизно в першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого. Санкції проти Білорусі можуть бути запроваджені ще раніше", - написав він.

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При цьому він додав, що перегляд граничної ціни на російську нафту може відбутися на початку березня.

Автор: 

Білорусь (7923) росія (64926) санкції (11768) Євросоюз (13315) Йозвяк Рікард (157)


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білорусам не дуже пощастило... за одної вусатої картоплини "попадає" вся країна..
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22.01.2023 23:48 Відповісти
Больше надо было с шариками и цветочками ходить, когда была реальная возможность этого упыря поменять
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23.01.2023 00:06 Відповісти
Ти ще пожалій їх, наші гнили на майдані і в окопах, а там скандували "Ухаді", ну шо ушел? Просто вата одбита наглухо там у пенсів, ставка на них, всі інші притиснуті силою, а виключення з них, ну що честь і хвала вільним людям...Так шо "Ухаді" не проходить, ідуть тепер за кораблем, все просто
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23.01.2023 00:29 Відповісти
мабуть білоруси ще не зовсім кончені.. сподіваюсь - вони ще лікуються..
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23.01.2023 00:32 Відповісти
Доживемо, переможемо -подивимось...Фейгін, звичайно ще той йолоп, але колись у липні промовив, що долю бульбандії в прикладному вигляді вирішуватиме тільки Україна.Що малось на увазі - не здогадуюсь
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23.01.2023 00:51 Відповісти
"это провал"(с)

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22.01.2023 23:54 Відповісти
Бульбашi буДУТЬ собi в сраку запихувать свою бульбу
Пощастило чувакам що це не пляшка, як у свинособак
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23.01.2023 00:10 Відповісти
 
 