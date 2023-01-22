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Новий пакет санкцій проти РФ буде до 24 лютого, а проти Білорусі - раніше, - Йозвяк
Європейський союз планує запровадити 10-й пакет санкцій проти Росії у річницю повномасштабного вторгнення до РФ. При цьому санкції проти Білорусі буде введено раніше.
Про це повідомляє журналіста Рікард Йозвяк у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"10-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде запроваджено приблизно в першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого. Санкції проти Білорусі можуть бути запроваджені ще раніше", - написав він.
При цьому він додав, що перегляд граничної ціни на російську нафту може відбутися на початку березня.
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Пощастило чувакам що це не пляшка, як у свинособак