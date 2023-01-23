Протягом 22 січня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 5 районах зосередження окупантів та 2 складах з боєприпасами, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів української авіації та артилерії по окупантах протягом 22 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів", - - зазначається у повідомленні.
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Dyukov
показати весь коментар23.01.2023 03:15 Відповісти Мені подобається 0
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