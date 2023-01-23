Протягом 22 січня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 5 районах зосередження окупантів та 2 складах з боєприпасами, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів української авіації та артилерії по окупантах протягом 22 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів", - - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 20 січня авіація та артилерія уразили 16 районів зосередження військ,2 позиції ЗРК, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів, - Генштаб