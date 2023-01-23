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Німецький уряд незабаром вирішить, чи відправляти танки Leopard в Україну, - Пісторіус

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що незабаром буде ухвалено рішення про те, чи відправляти танки німецького виробництва в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Укрінформ про це повідомляє британський телеканал Sky News

За його словами, уряд Німеччини має розглянути багато факторів і не робитиме поспішного рішення. Зокрема, такі фактори включають питання безпеки для німецького населення.

В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD він сказав, що уряд має враховувати багато факторів, і країна не прийматиме поспішного рішення. До таких факторів належать наслідки для безпеки німецького населення.

Раніше Пісторіус заявив німецькій газеті, що планує відвідати Україну упродовж наступних чотирьох тижнів.

Автор: 

Німеччина (7323) танк (2059) Пісторіус Борис (247)


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Топ коментарі
+12
Украина отдала ядерное оружие за пустые слова стран-гарантов. Как вы смеете так унижать эту страну. Дайте танки и не позортесь. Или замолчите уже.
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23.01.2023 01:45
+10
не поспішайте ще тільки 11-й місяць війни ...
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23.01.2023 01:45
+7
легше битись проти рашиських танків ніж за німецькі
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23.01.2023 02:32
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не поспішайте ще тільки 11-й місяць війни ...
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23.01.2023 01:45 Відповісти
...чергової активної фази

а так да, німцям з танками спішити нікуди, з 1654 р. вже скоро 400 років воюємо з рашкою.
може наступного року дадуть
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23.01.2023 01:57 Відповісти
А кажуть що це естонці дуже повільні, та естонці просто метеори! От німці оце тормоза!
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23.01.2023 03:02 Відповісти
Украина отдала ядерное оружие за пустые слова стран-гарантов. Как вы смеете так унижать эту страну. Дайте танки и не позортесь. Или замолчите уже.
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23.01.2023 01:45 Відповісти
Так німці не були гарантами. Гарантами були США та Великобританія. Ми віддали ядерної зброї на трильйони доларів. А нам виділяють по два мільярди на місяць. З іншого боку могли взагалі нічого не дати. Міжнародні договори зараз нічого не значать. Кожен трактує як хоче.
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23.01.2023 08:42 Відповісти
Ну вот поэтому и нас так развели. Это в нормах протестантской морали, что каждый сам следить за своим интересами и если подписал плохой договор, то будь добр его соблюдать, никто не заставлял подписывать. Немцы же больше учитывают взаимные интересы с самого начала.

Но именно ЯО сохранить было сложно. Поставили бы вопрос: или санкции, или сдача ЯО. Под санкции подвели бы какой-то операцией с кражей или утечкой, отправили бы Дельту какую-то ее сделать. Гарантию, что так и было бы. Наивно было рассчитывать сохранить ЯО, когда у нас так много русских по национальности было и американцы все это видели.
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23.01.2023 09:35 Відповісти
Отже, лише ЯО забезпечує виживання українського народу.
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23.01.2023 01:59 Відповісти
мені так "подобаються" такі як ти "вумники"...ну хоча б трохі задумався що це и як це...
по перше-в Україні ніколи не було цикла виготовлення урану для АЄС,а за бойовий плутоній навіть і казать не варто..
по друге,і слава богу що немає,бо все б покрали,та попродавали б х/з кому...
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23.01.2023 02:20 Відповісти
Це мені розповідає кацап із 10-ти денною реєстрацією

Як же ви набридли!
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23.01.2023 02:26 Відповісти
а до чого тут рєєстрація? я вже на цензорі більше року. пару днів тому був сбій в системі входу з ФБ,ось і відповідь,щодо рєєстрації.
що до того хто з нас є хто,то у мене висша технична освіта,і я про ЯО сказав правду,на яку вам немає що відповісти,бо у вас немає знань щодо цього питання.
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23.01.2023 02:37 Відповісти
How long should the person be registered in order to be credible? And why everyone who disagrees is automatically "кацап"?
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23.01.2023 03:21 Відповісти
А в Ізраїля у 1960-х роках все це було?
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23.01.2023 09:09 Відповісти
не думал что немцы такие сцыкуны. или у них абсолютно все правительство выросло на совецкой стороне берлинской стены, и дрочит на мумию членина ?
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23.01.2023 02:11 Відповісти
Не сцикуни вони, їм вигідна тривала війна
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23.01.2023 02:14 Відповісти
Какие такі фактори безпеки для німецького населення?
Еслизавтра хуъло прикажет распустить бундесвер, а не то бомбу кинет - тоже будете думать три года и три месяца? Вам пора поменять процессор в головках на более быстрый и ПО поменять с "любви к кремлю" на общечеловеческую мораль.
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23.01.2023 02:14 Відповісти
Німці за Україною та Польщею як за кам'яною стінкою, нажаль
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23.01.2023 02:27 Відповісти
а що,ви вже інвентаризацію зробили,і скільки танків на ходу?
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23.01.2023 02:15 Відповісти
То ж пєрєпісь танків на ходу і без ходу (30% як під час війни)
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23.01.2023 02:29 Відповісти
20 танків спасуть німецький люд! 👿
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23.01.2023 02:31 Відповісти
легше битись проти рашиських танків ніж за німецькі
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23.01.2023 02:32 Відповісти
Мозок їпуть, наче самі себе заїпати хочуть...
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23.01.2023 03:04 Відповісти


І так дорогі глядачі непереключайтесь незабаром ми дізнаємося чи відправлять танки Leopard в Україну
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23.01.2023 03:25 Відповісти
Німецьке населення?)
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23.01.2023 03:27 Відповісти
Коротше, ********* сказав що танків німці не дадуть.
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23.01.2023 03:26 Відповісти
Не треба поспішати з висновками. Може завтра резніков зі свого золотого запасу виділить лоток яєць по 17 за штуку і відправить посилку з хабарем "піздоріусу".
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23.01.2023 06:41 Відповісти
...якщо при владі залишаться зрадники та мародери.
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23.01.2023 11:59 Відповісти
Вот что значит "немножко беременна", а я столько лет не понимал этого выражения
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23.01.2023 06:43 Відповісти
Коли німці леніну на заколот вагони з золотом відправляли, то не вагалися так довго, а тепер - як пороблено. Не той вже німець пішов.
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23.01.2023 08:52 Відповісти
Ну аж ********** гансы своим ******** просто...теперь этот начинает как Шольц заливать......................................................................
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23.01.2023 09:06 Відповісти
проституты политические
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23.01.2023 09:47 Відповісти
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23.01.2023 10:18 Відповісти
незабаром це перед чи ззаду бару?
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23.01.2023 11:19 Відповісти
 
 