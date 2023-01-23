Німецький уряд незабаром вирішить, чи відправляти танки Leopard в Україну, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що незабаром буде ухвалено рішення про те, чи відправляти танки німецького виробництва в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Укрінформ про це повідомляє британський телеканал Sky News
За його словами, уряд Німеччини має розглянути багато факторів і не робитиме поспішного рішення. Зокрема, такі фактори включають питання безпеки для німецького населення.
В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD він сказав, що уряд має враховувати багато факторів, і країна не прийматиме поспішного рішення. До таких факторів належать наслідки для безпеки німецького населення.
Раніше Пісторіус заявив німецькій газеті, що планує відвідати Україну упродовж наступних чотирьох тижнів.
Топ коментарі
+12 Oleksiy Burkovskyy #461046
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+10 Роман Кокоровець #551105
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а так да, німцям з танками спішити нікуди, з 1654 р. вже скоро 400 років воюємо з рашкою.
може наступного року дадуть
Но именно ЯО сохранить было сложно. Поставили бы вопрос: или санкции, или сдача ЯО. Под санкции подвели бы какой-то операцией с кражей или утечкой, отправили бы Дельту какую-то ее сделать. Гарантию, что так и было бы. Наивно было рассчитывать сохранить ЯО, когда у нас так много русских по национальности было и американцы все это видели.
по перше-в Україні ніколи не було цикла виготовлення урану для АЄС,а за бойовий плутоній навіть і казать не варто..
по друге,і слава богу що немає,бо все б покрали,та попродавали б х/з кому...
Як же ви набридли!
що до того хто з нас є хто,то у мене висша технична освіта,і я про ЯО сказав правду,на яку вам немає що відповісти,бо у вас немає знань щодо цього питання.
Еслизавтра хуъло прикажет распустить бундесвер, а не то бомбу кинет - тоже будете думать три года и три месяца? Вам пора поменять процессор в головках на более быстрый и ПО поменять с "любви к кремлю" на общечеловеческую мораль.
І так дорогі глядачі непереключайтесь незабаром ми дізнаємося чи відправлять танки Leopard в Україну