Німецький уряд незабаром вирішить, чи відправляти танки Leopard в Україну, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що незабаром буде ухвалено рішення про те, чи відправляти танки німецького виробництва в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Укрінформ про це повідомляє британський телеканал Sky News

За його словами, уряд Німеччини має розглянути багато факторів і не робитиме поспішного рішення. Зокрема, такі фактори включають питання безпеки для німецького населення.

В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD він сказав, що уряд має враховувати багато факторів, і країна не прийматиме поспішного рішення. До таких факторів належать наслідки для безпеки німецького населення.

Раніше Пісторіус заявив німецькій газеті, що планує відвідати Україну упродовж наступних чотирьох тижнів.