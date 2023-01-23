Пригожин почав втрачати авторитет у Путіна після невдалих спроб захопити Бахмут, - ISW

Американські аналітики помітили, що фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав втрачати авторитет в очах президента Росії Володимира Путіна після невдалих спроб захопити Бахмут.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики заявили, що "зірка фінансиста групи "Вагнера" Євгена Пригожина почала заходити" після кількох місяців видимого підйому після того, як він не зміг виконати обіцянки захопити Бахмут власними силами.

Путін, ймовірно, звернувся до Пригожина та його союзника, генерала армії Сергія Суровікіна з проханням продовжити зусилля, спрямовані на те, щоб зламати волю України та її західних прихильників продовжувати війну після того, як російські збройні сили досягли кульмінації і зазнали катастрофічних невдач.

Водночас Міністерство оборони і Генеральний штаб Росії на чолі з Сергієм Шойгу і генералом армії Валерієм Герасимовим, відповідно, зосередили свою увагу на мобілізації російських резервістів і призовників та створенні умов для підвищення ефективності дій регулярних російських збройних сил, але вони не мали великої надії досягти чогось вирішального восени і на початку зими 2022 року.

Путін, очевидно, вирішив дати Пригожину і Суровікіну шанс показати, що вони можуть зробити з мобілізованими в'язнями, з одного боку, і жорстокою повітряною кампанією, спрямованою на українську цивільну інфраструктуру, з іншого.

Як зазначають експерти ISW, обидві спроби провалилися.

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Схоже, у період свого підйому Пригожин вирішив, що його зірка, дійсно, зійшла, і що він може кинути виклик Герасимову і навіть Шойгу за першість у російських військових справах. Та ці надії, схоже, виявилися марними.

В інституті припускають, що Путін вирішив відмовитися від підтримки Пригожина і його нерегулярних сил і знову покластися на Герасимова, Шойгу і російські збройні сили.

Таке рішення Путіна, на думку експертів, маргіналізує групу "Вагнера" та угруповання "силовиків", які, тим не менш, продовжують воювати в Україні.

Путін також намагається відновити авторитет і репутацію Міноборони Росії, які були сильно підірвані невдачами у 2022 році і протягом багатьох місяців піддавалися жорстким нападкам з боку фракції "силовиків".

Пригожин, ймовірно, думав, що його зусилля в Україні продовжать надавати йому військову і політичну владу в Росії.

Проте, ідеться у звіті ISW, інтенсифікація боїв за Бахмут у грудні та її подальша кульмінація також можуть свідчити про те, що Пригожин намагався і не зміг затьмарити російське Міноборони до початку 2023 року.

Нещодавнє очевидне падіння авторитету і впливу Пригожина, ймовірно, відображає реальні обмеження його фактичної влади, зазначають аналітики.

У розвідці інституту зазначають: "Пригожин навряд чи назавжди покине коло Путіна. І він може піднятися, якщо Герасимов і його коло знову підведуть Путіна". Але наразі Пригожин, вочевидь, є "списаною" силою у кремлівському оточенні.

Зважаючи на попередні висновки, експерти підсумовують, що дії Путіна повернули Росію на шлях відбудови своєї армії. "НАТО варто було б звернути увагу на цей розвиток подій як на питання власної майбутньої безпеки", попри те, що він може сигналізувати для України, ідеться у звіті.

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