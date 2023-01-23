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Пригожин почав втрачати авторитет у Путіна після невдалих спроб захопити Бахмут, - ISW

пригожин

Американські аналітики помітили, що фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав втрачати авторитет в очах президента Росії Володимира Путіна після невдалих спроб захопити Бахмут.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики заявили, що "зірка фінансиста групи "Вагнера" Євгена Пригожина почала заходити" після кількох місяців видимого підйому після того, як він не зміг виконати обіцянки захопити Бахмут власними силами.

Путін, ймовірно, звернувся до Пригожина та його союзника, генерала армії Сергія Суровікіна з проханням продовжити зусилля, спрямовані на те, щоб зламати волю України та її західних прихильників продовжувати війну після того, як російські збройні сили досягли кульмінації і зазнали катастрофічних невдач.

Водночас Міністерство оборони і Генеральний штаб Росії на чолі з Сергієм Шойгу і генералом армії Валерієм Герасимовим, відповідно, зосередили свою увагу на мобілізації російських резервістів і призовників та створенні умов для підвищення ефективності дій регулярних російських збройних сил, але вони не мали великої надії досягти чогось вирішального восени і на початку зими 2022 року.

Путін, очевидно, вирішив дати Пригожину і Суровікіну шанс показати, що вони можуть зробити з мобілізованими в'язнями, з одного боку, і жорстокою повітряною кампанією, спрямованою на українську цивільну інфраструктуру, з іншого.

Як зазначають експерти ISW, обидві спроби провалилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин розпочав серію інформаційних операцій, щоб протиставити себе владі РФ, - ISW

Схоже, у період свого підйому Пригожин вирішив, що його зірка, дійсно, зійшла, і що він може кинути виклик Герасимову і навіть Шойгу за першість у російських військових справах. Та ці надії, схоже, виявилися марними.

В інституті припускають, що Путін вирішив відмовитися від підтримки Пригожина і його нерегулярних сил і знову покластися на Герасимова, Шойгу і російські збройні сили.

Таке рішення Путіна, на думку експертів, маргіналізує групу "Вагнера" та угруповання "силовиків", які, тим не менш, продовжують воювати в Україні.

Путін також намагається відновити авторитет і репутацію Міноборони Росії, які були сильно підірвані невдачами у 2022 році і протягом багатьох місяців піддавалися жорстким нападкам з боку фракції "силовиків".

Пригожин, ймовірно, думав, що його зусилля в Україні продовжать надавати йому військову і політичну владу в Росії.

Проте, ідеться у звіті ISW, інтенсифікація боїв за Бахмут у грудні та її подальша кульмінація також можуть свідчити про те, що Пригожин намагався і не зміг затьмарити російське Міноборони до початку 2023 року.

Нещодавнє очевидне падіння авторитету і впливу Пригожина, ймовірно, відображає реальні обмеження його фактичної влади, зазначають аналітики.

У розвідці інституту зазначають: "Пригожин навряд чи назавжди покине коло Путіна. І він може піднятися, якщо Герасимов і його коло знову підведуть Путіна". Але наразі Пригожин, вочевидь, є "списаною" силою у кремлівському оточенні.

Зважаючи на попередні висновки, експерти підсумовують, що дії Путіна повернули Росію на шлях відбудови своєї армії. "НАТО варто було б звернути увагу на цей розвиток подій як на питання власної майбутньої безпеки", попри те, що він може сигналізувати для України, ідеться у звіті.

Читайте: Путін віддає перевагу опонентам Пригожина у Росії, - ISW

Автор: 

армія рф (17207) путін володимир (23760) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+10
У ***** в авторитете дырявый петух. Это всё что нужно знать про *****.
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23.01.2023 06:45
+6
от духа святого...... олень! )))
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23.01.2023 06:53
+5
Шойгу склеил ласты. На очереди Пригожин. А там и пыня подтянется.
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23.01.2023 06:48
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У ***** в авторитете дырявый петух. Это всё что нужно знать про *****.
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23.01.2023 06:45 Відповісти
Шойгу склеил ласты. На очереди Пригожин. А там и пыня подтянется.
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23.01.2023 06:48 Відповісти
Нехай зателефонує за консультацією до сімейного адвокатішки, і той швидко розповість що всі ці авторитет і довіра не стоять і виїденого яйця по 17 грн. Головне вчасно "прібарахлітся" і спокійно їхати послом в якусь Швейцарію.
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23.01.2023 06:49 Відповісти
от духа святого...... олень! )))
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23.01.2023 06:53 Відповісти
Ничего удивительного.
У путинского соратника Луки, 1954 г.р., по его словам тоже отец погиб на фронте
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23.01.2023 07:40 Відповісти
Біжить вовк по українському лісі і час від часу підвиває: «Русский мир!» «Путін - президент мира!» Путин - лучший президент!» та іншу кацапську муть Сорока питає сову:
- Кумонько! А що то з нашим вовком? Сказився чи що? - Та ні! То він просто «іхтамнєтів» об»ївся!

Путин:

- Для получения прогресса в «спецоперации» на Украине нужно удвоить усилия!

- Ясно! Значит - вместо «груза 200» будет «2 по 200»

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23.01.2023 08:19 Відповісти
Нагадалась більш давня версія (від 2014 р.) першого анекдота.

Червневий пізній ранок у карпатському лісі. На галявину виходить немолодий гуцул. Аж раптом з неба звучить на три голоси:
- Дєдиваєвалі!
- Нєзабудємнєпрастім!
- Фошизмніпрайдьот!
Дядько подивився догори і побачив триголового Змія, що пролітав над лісом.
"Сарако! - подумав гуцул. - Знову сєпарами поснідав".
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23.01.2023 11:23 Відповісти
Гарний анекдот Скопіював Однак вкажу на "нестиковочку" - у класичних казках Карпат крилатий змій ("шаркань") "триголовим" не буває У нього голова одна Бо він має реальний прототип - тотемний знак царської половецької династії Шаруканідів - "Червоний крилатий змій на чорному полотнищі" Під ним половці, які втекли від монголо-татар, служили королю Угорщини та ходили із завойовницькими походами на землі русинів Пізніше їх мадяри асимілювали
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23.01.2023 14:45 Відповісти
То так. Але є нюанс .
Шаркані собі живуть десь у Карпатах. А от той триголовий сарако - не місцевий. Зальотний. Нажерся того, що було "в рідних пампасах", - бухого та накачаного наркотою непотрібства і втратив через то орієнтацію у просторі (можливо, у часі також). От і занесло його знову в дальні краї.
Якось так .
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25.01.2023 03:15 Відповісти
Ясно "Заблудився"!
"Один Змій-Горинич питає іншоно:
- Ти чого такий веселий?
- Кацапа з"їв!
- Не може буть! Ану - дихни! Бо їх після пиятик завжди тягне по морді отримать!"
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25.01.2023 07:44 Відповісти

У продовження теми анекдотів про драконів:
Права голова триголового змія каже лівій:
- Я не розмовляю з середньою головою і тобі того не раджу.
- То чого?
- Бо її вчора відкохали в дупу...
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30.01.2023 14:31 Відповісти
если шо дадим политическое убежище пригожину пожизненное (на зоне), женя торопись пока не передумали
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23.01.2023 06:59 Відповісти
вазелин можешь не брать (а можешь и брать)
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23.01.2023 07:00 Відповісти
женя пока не передумали. а то потом подвесим за яйця
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23.01.2023 07:22 Відповісти
а у него шо хоть за авторитет та ? заднепроходного опущенца ? растлителя малолетних ? авторитет хренов
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23.01.2023 07:41 Відповісти
У него пынин авторитен - промуйловская шаболка.
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23.01.2023 08:42 Відповісти
Был ПРИГОЖИН - стал ОТХОЖИН
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23.01.2023 08:07 Відповісти
експерти підсумовують, що дії Путіна повернули Росію на шлях відбудови своєї армії. Джерело:
Хотілося б уточнень від ікспердів .. Які саме - дії . ? Зміна суровікіна на герасімова ? Чи чмобілізація і закидування чмобіками українських позицій на лінії фронту . ? Чи може установка на дахах адмінбудівель у музькві - панцирів ? Бо більше ніяких дій ***** з відбудови своєї армії - не видно .. Про що й ниють безкінечно у своїх публікаціях - кацапські блогери і воєнкриси ..
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23.01.2023 08:48 Відповісти
 
 