УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5058 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
275 0

Протягом минулого дня росіяни обстріляли з мінометів і артилерії Новослобідську та Шалигінську громади на Сумщині

сумщина

Упродовж минулого дня росіяни обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади Сумської області.

Про це повідомив голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня росіяни обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади.

По Новослобідській громаді ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли - разом 15 прильотів.

По Шалигинській громаді противник ударив один раз із артилерії.

В обох випадках без постраждалих та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку ворог обстріляв Середино-Будську громаду на Сумщині, - ОВА

Автор: 

обстріл (28228) Сумська область (3550) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 