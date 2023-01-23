Протягом минулого дня росіяни обстріляли з мінометів і артилерії Новослобідську та Шалигінську громади на Сумщині

Упродовж минулого дня росіяни обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади Сумської області.

Про це повідомив голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня росіяни обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади.



По Новослобідській громаді ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли - разом 15 прильотів.



По Шалигинській громаді противник ударив один раз із артилерії.



В обох випадках без постраждалих та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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