УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5058 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
490 0

Вночі війська РФ із "Градів" та "Ураганів" обстріляли 2 громади на Дніпропетровщині

дніпропетровщина,нікопольщина

Росіяни упродовж ночі двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Під вогнем з російських "Градів" та "Ураганів" пройшла ця ніч на Нікопольщині…

Росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 ворожих снарядів.

Люди цілі. На місці уражень працюють представники ДСНС - наслідки ще з’ясовуються", - йдеться в повідомленні..

Яу зазначається, в рештi районів сирена кілька разів попереджала про небезпеку, але минулося без атак, і на цю хвилину спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж ночі росіяни тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, найбільше постраждав Марганець

Автор: 

обстріл (28228) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3659)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 