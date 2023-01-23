Вночі війська РФ із "Градів" та "Ураганів" обстріляли 2 громади на Дніпропетровщині

Росіяни упродовж ночі двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Під вогнем з російських "Градів" та "Ураганів" пройшла ця ніч на Нікопольщині…



Росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 ворожих снарядів.



Люди цілі. На місці уражень працюють представники ДСНС - наслідки ще з’ясовуються", - йдеться в повідомленні..



Яу зазначається, в рештi районів сирена кілька разів попереджала про небезпеку, але минулося без атак, і на цю хвилину спокійно.

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