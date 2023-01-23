Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 121 480 осіб (+720 за добу), 3150 танків, 2146 артсистем, 6276 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 23 січня 2023 року становлять приблизно 121 480 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 121 480 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3150 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6276 (+8) од,

артилерійських систем - 2146 (+2) од,

РСЗВ - 447 (+2) од,

засоби ППО - 220 (+0) од,

літаків - 287 (+0) од,

гелікоптерів - 277 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1894 (+2),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 18 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4936 (+4) од,

спеціальна техніка - 193 (+0).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.