Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 121 480 осіб (+720 за добу), 3150 танків, 2146 артсистем, 6276 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Втрати російських окупантів станом на ранок 23 січня 2023 року становлять приблизно 121 480 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 121 480 (+720) осіб ліквідовано,
танків - 3150 (+5) од,
бойових броньованих машин - 6276 (+8) од,
артилерійських систем - 2146 (+2) од,
РСЗВ - 447 (+2) од,
засоби ППО - 220 (+0) од,
літаків - 287 (+0) од,
гелікоптерів - 277 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1894 (+2),
крилаті ракети - 749 (+0),
кораблі /катери - 18 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4936 (+4) од,
спеціальна техніка - 193 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Ну навіщо ж Ви так, пане Яр?
Той сарако зібрався правильно розставити під столом солдатиків і танчики, а на столі - літачки та вертольотики. Потім - погарчати і погудіти, зображаючи роботу двигунів. Потім - правильно переставляти їх. А про втрати хоче довідатися, щоб знати, скільки котрих солдатиків складати назад до коробки.
А Ви отак: бабах! - телефонуй до Генштабу.
При спробі ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі, Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей, - повідомляє ОК "Південь"
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Суббота 21.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 121304 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 20 января это 41449 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 27 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6132 убитыми и пропавшими безвести.
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*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 121304 + 41449 + 6132= 168885 (+24856 у порівнянні з 31.12.2022,+42066 з 3.12.2022, +62769 з 05.11.2022, +87313 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 168885 + (168885 * 2)= 506655 (+74568 у порівнянні з 31.12.2022,+126198 з 3.12.2022,+188307 з 05.11.2022, +261939 з 21.09.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 506655 + 75 000 = 581 655
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 775 540