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Лікарні окупованої території Запорізької області переповненні російськими пораненими, - Генштаб

окупанти

Міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Медики відмовляються їх лікувати

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників. В той самий час, більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Російської Федерації", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

лікарня (1356) Генштаб ЗС (6493) окупація (6668) Запорізька область (3567)


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Враховуючи подібні обставини - цікаво: а що вони з трупами роблять? Бо смертність у госпіталях їхніх досягає (за наявною інформацією) третини поранених Відправляють у Росію? Чи закопують на місці? Якщо закопують на місці,то сумніваюся, що ставлять якісь пам"ятні знаки - циркуляр від 1 березня 2022 року МО РФ це забороняє А це значить, що поховань (офіційних) юридично, не існує Тому на тих місцях варто садить японську айву Рослина світлолюбива, засухостійка А який медонос весняний! І урожайність висока Плоди придатні для виготовлення сиропів та варення У плодах на одиницю маси вітаміну С вчетверо більше, ніж у лимоні А аромат! І цвіте гарно - квітки рясні, величиною як у яблуні, яскраво-червоного кольору Будуть помічать поховання "орків"
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23.01.2023 08:50 Відповісти
 
 