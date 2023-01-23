Лікарні окупованої території Запорізької області переповненні російськими пораненими, - Генштаб
Міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Медики відмовляються їх лікувати
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників. В той самий час, більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
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Яр Холодний
показати весь коментар23.01.2023 08:50 Відповісти Мені подобається 0
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